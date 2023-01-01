Это работает! Как соблазнить мужчину по знаку Зодиака

Конечно, есть женщины, которые на интуитивном уровне понимают, как соблазнить понравившегося мужчину, но в большинстве своём прекрасный пол придумывает целую стратегию по завоеванию парня. Астрологи решили помочь в этом вопросе и раскрыли секрет, как можно покорить мужское сердце в зависимости от знака Зодиака.

Соблазнение мужчин согласно их зодиакальному знаку

Овен. Чтобы расположить к себе Овна, нужно воспользоваться его импульсивностью. На практике вам придётся оказаться в нужном месте в нужное время. Так как эти мужчины рождены завоевателями, то позвольте ему вас завоевать – не стоит сразу же бросаться в его объятия. Пусть постарается добиться вашей руки и сердца.

Телец. Эти мужчины рациональны и практичны. Прежде чем подойти к женщине, они хорошо прощупывают почву, так как ищут прочных отношений. Могут навести справки о той, которая запала им в душу, а потом долго искать к ней подход. Но если вы хотите ускорить этот процесс, то действуйте через желудок Тельца – организуйте приятный ужин, не скупясь на порции.

Близнецы. Соблазнить этого мужчину - задача непростая, ведь они - сама непредсказуемость. Их трудно понять, поскольку сегодня они ведут себя беззаботно, болтая без умолка, а завтра – задумчивы и молчаливы. Однако в девушках они ищут лёгкость, поэтому для их соблазнения нужно устроить приятный авантюрный вечер, во время которого нужно шутить и веселиться.

Рак. Он является самым чувствительным знаком зодиака. Чтобы завоевать его, вам нужно уделять ему много внимания и вести себя серьёзно, так как для того, чтобы начать отношения, ему важно быть полностью уверенным в своём выборе. Кроме того, нужно помнить, что Рак - большой собственник, поэтому во время его покорения не должно быть рядом подруг. Надо действовать в одиночку.

Лев. Он очень уверен в себе, поэтому есть два способа соблазнить этот знак: восхититься Львом или проявить равнодушие к его обаянию. Во втором случае он начнёт разбираться в причинах и постарается к вам приблизиться, а вы, как говорится, поймаете его на свою удочку. Но будьте осторожны, не переусердствуйте и ни в коем случае не унижайте его, иначе он отвернётся от вас навсегда.

Дева. Это такие мужчины, которые замечают все детали и имеют чёткое мнение, как должна выглядеть его возлюбленная. Поэтому, если вы хотите завоевать Деву, то должны быть готовы всегда показывать себя безупречно как с эстетической, так и с интеллектуальной точки зрения. Его девушка должна быть стильная, аккуратная и начитанная, чтобы с ней было не стыдно выйти в общество.

Весы. Это миролюбивые, идеалистичные и очень романтичные мужчины, поэтому привлечь их внимание совсем не сложно. Как правило, они очень любопытны, поэтому вы должны сделать или показать что-то такое, что может их заинтриговать. Они любят романтические ситуации и тёплые и уютные места, поэтому постарайтесь, чтобы ваше свидание прошло в каком-то милом ресторане за душевной беседой.

Скорпион. Этот знак наделён магнетической чувственностью, перед которой сложно устоять. Его мужественность и аура загадочности делают его очень обаятельным, но будьте осторожны, потому что он также полон недостатков. Мужчина-Скорпион очень чувствителен и не особо любит женщин, которые хотят над ним доминировать. Если вы хотите соблазнить его, то будьте покорной и покладистой.

Стрелец. Он мечтает иметь рядом с собой неприхотливую женщину-экстраверта. Он ищет простых отношений, основанных на доверии и взаимном уважении. Поэтому соблазнить его сможет оптимистичная, щедрая, ласковая девушка, умеющая и пошутить, и повеселиться. Вы должны быть авантюрны и легки на подъём, чтобы покорить его с первой встречи.

Козерог. Чтобы соблазнить этот знак, нужно запастись терпением. На самом деле очень часто на первых этапах ухаживания они рассеянны, почти безразличны. Ключ к победе — проявить упрямство и целеустремлённость. Кроме того, он любит женщин с твёрдыми ценностями, которые точны и пунктуальны, спокойны и уравновешенны, так как Козерог не переносит криков. Хотя он может показаться очень серьёзным человеком, на самом деле он скрывает игривую и совершенно непредсказуемую сторону.

Водолей. Этот знак - идеалистичный мужчина, мечтатель и путешественник. Его врождённая любознательность всегда побуждает его открывать для себя новые места, поэтому он ищет спутницу, которая не будет ему мешать, а, наоборот, готова следовать за ним хоть на край света. Если вы хотите соблазнить Водолея, то должны быть с ним честной и искренней, потому что он ненавидит ложь и лицемерие.

Рыбы. Это очень романтичные парни, предпочитающие иметь рядом с собой женщину, которая готова проводить с ним всё своё время. Отличный способ соблазнить Рыбу — найти способ заставить его почувствовать себя важным для вас. Когда он поймёт, что вы по-настоящему его любите, то он ответит взаимностью.

Зная, как соблазнить мужчину по знаку Зодиака, можно не только за короткое время наладить отношения с понравившимся парнем, но и сделать их долгосрочными и гармоничными.