Эти знаки Зодиака абсолютно не совместимы!

Некоторые знаки Зодиака в отношениях, как любовных, так и дружеских, могут не только лишать друг друга энергии, но и открывать худшие качества. Они портят жизнь один другому, но при этом продолжают общаться, не подозревая о своей несовместимости, что часто приводит к плачевному финалу – через время они могут стать заклятыми врагами. Так не лучше ли заранее узнать о своей несовместимости?

6 зодиакальных несовместимых пар

Весы и Козерог. Эти два знака обладают настолько сильными энергиями, что они обязательно вступят в конфликт. Они по-разному реагируют на различные ситуации, тем самым раздражая один другого. Так, Весы, будучи миролюбивым и очень спокойным знаком, вечно ищут баланс в своей жизни. Представители этого созвездия не выносят вечно занятого работой Козерога, который готов ради неё пожертвовать любыми отношениями. Козерогам же сложно привыкнуть к постоянным переменам в настроении у Весов. Их безумно раздражает вечная взбалмошность и непостоянство в действиях второй половинки или друга. Козероги не могут спокойно на это реагировать, из-за чего возникают обиды и скандалы, которые в итоге приведут к расставанию. Весам нужно жить здесь и сейчас, полагаясь на свои чувства и эмоции, Козерогам же надо всё планировать, поэтому этим двоим явно не по пути. Овен и Телец. Они не смогут ужиться из-за своего природного упрямства. Будут каждый день ссориться из-за всяких мелочей, потому что каждый хочет доказать свою правоту. Причём Овен импульсивно и гневно, а Телец занудно, что обоих раздражает друг в друге. К тому же, активный и динамичный Овен всегда ищет приключения, драму, Телец же, привыкший жить размеренной, спокойной и комфортной жизнью, на дух не переносит излишнюю эмоциональность. Такие отношения выбивают его из привычной колеи, доставляя массу неудобств. Овны же просто скучают рядом с таким слишком правильным, на их взгляд, Тельцом. В итоге они настолько «достанут» друг друга, что в какой-то момент оба хлопнут громко дверями и навсегда поставят точку на отношениях, как на любовных, так и на дружественных и деловых. Кстати, Овен и Телец даже родственные связи стараются свести к минимуму, настолько трудно им в общении друг с другом. Близнецы и Рак. Удивительно, но между этими двумя первоначально может пробежать искра. Им кажется, что они на одной волне, потому что Близнец любит болтать, а Рак умеет слушать. Но после пары встреч и бесед к обоим приходит осознание, что им явно нечего делать вместе. Раки очень чувствительный знак, которому нужно проговаривать свои проблемы. Так он находит способ их решить. Однако Близнецы редко когда дают выговориться, чем сильно обижают своего друга или партнёра. У Рака теряется уважение: он перестаёт воспринимать болтуна всерьёз. Близнецам же явно не по душе, когда им изливают душу. Им самим нравится поговорить, а не становиться жилеткой для эмоционального Рака. Они друг с другом будут чувствовать себя словно в ловушке, из которой захотят как можно скорее выбраться. Лев и Дева. Лев привык быть в центре внимания. Он всегда на виду в окружении своей восторженной свиты, что приводит в ужас закрытую и самокритичную Деву. Их общение выводит последнюю из зоны комфорта. Лев же не может понять, почему ему не желают составить компанию. Ведь находиться под его лучами славы, как думает представитель этого зодиакального созвездия, так выгодно и прекрасно. Его сильно обижает такое пренебрежительное отношение Дев к себе. Им нужно объяснение, но, увы, объясняться последние не любят. Им проще уйти туда, где их не будут трогать, и забыть обо всём, как о страшном сне. Именно поэтому их союз очень быстро распадается. Весы и Тельцы. Если посмотреть на них, то эти двое как будто созданы друг для друга. В любовных отношениях они растворяются в своём партнёре, в дружбе, будучи оба эстетами, всегда найдут общий язык. Кажется, они идеальная пара. Но на самом деле это не так. Весы только кажутся мягкими, покладистыми людьми, готовыми всегда пойти на компромисс. На самом деле, они обязательно попытаются надавить на Тельца, чтобы он действовал согласно их желанию. Но с этим знаком Зодиака такое поведение не пройдёт, потому что упёртости и несгибаемости взглядов ему не занимать. Он всегда делает только так, как ему комфортно. В итоге в паре начинают возникать ссоры, которые и приводят к разрыву, казалось бы, крепких отношений. Скорпион и Стрелец. Эти двое с лёгкостью вливаются в новую компанию, поэтому у них масса друзей и знакомых, благодаря которым они могут познакомиться и, возможно, даже влюбиться. Ведь их невозможно не заметить, потому что они обожают быть в центре внимания. Именно желание перетянуть одеяло на себя и может стать причиной их разногласий. К тому же, Стрелец и Скорпион обладают яркими и сильными характерами. Они не привыкли уступать, что тоже может привести к разладу их отношений. Борьба за место под солнцем и доказательство своего превосходства над другими принесут им разочарование друг в друге и, в итоге, к полному краху любви и дружбы.

Принято считать, что знаки Зодиака одной стихии с лёгкостью понимают друг друга и всегда найдут общий язык, но на самом деле всё совсем не так. Причиной разногласий может стать характер определённого зодиакального созвездия. Наглядный пример, 6 пар знаков Зодиака, абсолютно не совместимых, несмотря на то, что многие из них принадлежат одинаковым стихиям.