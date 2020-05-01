Эти знаки Зодиака - заклятые враги!

Совместимость по гороскопу обычно проверяют, чтобы удостовериться в успехе платонических отношений. А ведь проблема гораздо глубже. Знаки Зодиака – заклятые враги, категорически не уживаются не только в быту, но и на работе, и в бизнесе, и в дружбе. Астрологические антиподы подсознательно раздражают друг дружку. И как бы они ни старались, их взаимодействие в итоге заканчивается скандалом. Делимся полным списком тех, кто никогда не поладит.

Знаки Зодиака – заклятые враги

Овен и Овен - слишком похожи

Две слишком харизматичные и чересчур темпераментные личности не могут ни ужиться, ни даже долго общаться. Каждая встреча заканчивается взрывной ссорой. Марс с избытком наградил подопечных амбициями, упрямством, импульсивностью, а эти качества, как известно, не терпят соперничества. Прирождённым лидерам нужна податливая аудитория, которую можно героически вести сквозь тернии к звёздам.

Овен и Весы – несовместимость противоположностей

Любимчики Венеры спокойны и мечтательны. Весов хлебом не корми, но не заставляй работать, а дай поймать дзен. Энергичного и злющего Овна такая жизненная позиция откровенно раздражает. Он пытается нажать. Не получает взаимности. Нервничает. Эти представители Зодиака словно пришли из разных миров. А конфликтуют они потому, что их мировосприятие абсолютно противоположно.

Телец и Лев - как кошка с собакой

Между ними не просто недопонимание, а настоящая ненависть. Уровень последней периодически зашкаливает. Что интересно, оба знака от этого не страдают, а, скорее, эмоционально подпитываются. В любви они не уживаются категорически. А в работе Тельца и Льва можно ставить руководить отделами, соперничество между которыми пойдёт на пользу бизнесу.

Близнецы и Близнецы – гремучая смесь

Темпераментные и эрудированные протеже загадочного Меркурия хотят много внимания от окружающих. Себе подобных рядом не выдерживают. Разбег от скандала до драки составляет всего 15 минут общения. Интеллектуальные подколки быстро перерастают в горячие ссоры, а там и до рукоприкладства недалеко. Адекватное общение с собратьями по гороскопу не для Близнецов.

Рак и Рыбы – на разных берегах

Оба водных знака Зодиака настолько чувствительны, что между ними пылает взаимная непереносимость. Рыбы считают Раков слишком эмоциональными и сентиментальными, в ответ получают упрёки в излишней доверчивости и склонности к манипуляциям. В общем, им лучше на разных берегах и желательно на дальних водоёмах.

Скорпион и Водолей – антагонисты по интересам

Как думаете, что не могут поделить яркие интеллектуалы? Астрологи подсказывают: спокойствие. Энергичные Скорпионы жаждут тотального контроля, а отстранённые от земных проблем Водолеи ревностно оберегают персональный мирок. Внутренняя сила восьмого знака Зодиака подавляет подопечных Урана, получая в ответ жгучую ненависть.

Да, некоторые пары слишком уж неожиданные. Как думаете, не ошиблись ли астрологи? Действительно ли названные ими знаки Зодиака – заклятые враги?