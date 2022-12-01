Любит он меня или не любит? 5 признаков, чтобы понять, любовь ли это

«Ты действительно меня любишь?» Этот вопрос задаёт каждая девушка своему парню, особенно в начале отношений. И, скорее всего, он ответит утвердительно. Однако есть верный способ это узнать, обратив внимание на пять простых сигналов, которые любящий человек просто не сможет скрыть.

Пять признаков настоящей любви

Парень, которому не нужна свобода. Все мужчины мечтают, чтобы у них было время, которое они могут провести вместе с друзьями, например, в баре, или же в одиночестве, болея за любимую команду. Ваш же парень готов всё это променять на время с вами. Это означает, что вы – центр его Вселенной, его желаний, его мыслей. Вы всегда в его сердце. Его время – ваше время. Если он планирует свой день таким образом, чтобы вы как можно чаще пересекались с ним, то это однозначно – настоящая любовь. Любовь, которая не требует жертв, а только счастье делить всё пополам. Он может встать пораньше, чтобы прогреть машину и заехать за вами, чтобы отвезти на учёбу или работу, а в обед забежать ненадолго с круассанами к вам в офис. И, конечно же, вечер с вами – для него святое. Он готов всё бросить, лишь бы провести его с вами. Общее будущее. Как правило, мужчины стараются не говорить о будущем во множественном числе, предпочитая думать только о собственных планах. Но если ваш парень планирует совместные поездки, отпуск или же мероприятия, то это верный знак, что вы - его любовь. Общие друзья. Если вы очень быстро вошли в круг его друзей: они при виде вас улыбаются, приглашают поболтать или же потусить, то это значит, что вы стали частью его жизни. Он сам вводит вас в свою жизнь, где были, есть и будут эти люди, с которыми он знаком много лет. Никто, кроме вас. Мимо него проходит симпатичная девушка с шикарной фигурой, но он даже не пытается на неё взглянуть, потому что считает вас самой красивой женщиной на свете. Вам безумно повезло – он вас любит.

Все эти признаки точно указывают на искренние чувства парня. Хотя, впрочем, каждая женщина интуитивно понимает, любят её или нет, поэтому ей даже не нужно устраивать допросы мужчине. Его поведение – главный указатель любви.