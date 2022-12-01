Самый неудачный цвет в 2023 году для каждого знака зодиака

Цвета играют важную роль в нашей жизни, ведь они выражают нашу индивидуальность и настроение. Правильное использование их согласно нашему знаку Зодиака обеспечивает повышение личной энергии и работоспособности, снижает утомляемость и помогает расслабиться, дарит радость и удовлетворение, а также душевное спокойствие. Поэтому при выборе неправильных цветов мы можем привести нашу жизнь к нестабильности, притянуть к себе проблемы и неприятности. Чтобы не навредить себе в 2023 году, надо знать, какие цвета лучше избегать каждому зодиакальному созвездию.

Неудачные цвета 2023 для каждого знака Зодиака

Овен. Этому знаку нужно избегать чёрного цвета, потому что он может оказать негативное воздействие на психику – вызовет возбуждение и нервозность, а также негативное отношение к окружающим. Но если без тёмного не обойтись в одежде, то нужно выбрать серые оттенки, также его можно выбрать для маникюра или макияжа. Отлично к чёрному надеть серебряные вещи, это нейтрализует его негативное влияние.

Телец. Этому практичному земному знаку нужно добавить энергии, но только не за счёт красного цвета. Его нужно избегать как в украшении дома, офиса, так и в одежде. Красные оттенки в вещах категорически недопустимы – они будут забирать силы из Тельца, однако при невозможности их не использовать в своём гардеробе, можно их разбавить зелёным, коричневым, бежевым или хаки, а также после ношения красного надевать лазурно-голубой.

Близнецы. Яркие и тёплые цвета, такие как оранжевый и красный, могут сильно беспокоить этот знак, приводя его в замешательство в непростых или спорных ситуациях, поэтому лучше их не надевать перед важными событиями. В такие моменты рекомендуется тёмно-синий. Он даст ощущение покоя и защиты, которой так будет не хватать Близнецам в 2023 году. А без внутренней гармонии этот знак не представляет себе свою нормальную и стабильную жизнь.

Рак. Жёлтый и чёрный не принесут удачу этому знаку, потому что вызовут негативный настрой и пессимистические мысли, тем самым приведя к эмоциональной неустойчивости, которой природа наградила Раков сполна. И если использовать эти цвета по одиночке допускается, то в паре они и вовсе выведут представителей данного созвездия из их зоны комфорта, поэтому следует отказаться от жёлтых обоев дома или в офисе и чёрной мебели, заменив их на другие цвета. То же самое касается и одежды.

Лев. Оттенки, которые вовсе не сочетаются с личностью Льва, это пастельные, потому что они слишком для него блеклые и умеренные. Именно поэтому нельзя представителям данного созвездия оформлять свой дом в розовых, зелёных или бледно-голубых оттенках. В таком помещении они не смогут действовать, а бездействие может привести Львов к глубокой депрессии. Вещи тоже надо выбирать ярких и сочных оттенков, иначе 2023 год будет временем застоя.

Дева. Если этот знак начнёт использовать в своей жизни красный и оранжевый цвета, то 2023 год пройдёт в вечных конфликтах с окружающими, потому что эти цвета тревожат и делают Дев злыми, агрессивными и высокомерными. Однако, если нет возможности отказаться от этих оттенков, то их можно попробовать нейтрализовать белым цветом, чтобы стабилизировать своё душевное состояние. Чёрный же в сочетании с красным и оранжевым может только усугубить их негативное влияние.

Весы. Если этот знак мечтает о любви, то ему нужно обязательно добавить в свой гардероб розовых и белых оттенков, а вот от зелёных и синих лучше отказаться. Они не только негативно скажутся на личной жизненной сфере Весов – приведут к разрыву даже давние и, казалось бы, крепкие отношения, но и внесут массу плохого в дружбу, работу, в финансовое положение, а также в жизнь целом. Поэтому надо пересмотреть свой гардероб, а также интерьер, внеся необходимые коррективы.

Скорпион. В 2023 году менее удачными считаются белый и кремовые цвета, потому что они внесут в жизнь этого знака душевную пустоту, отсутствие друзей, равнодушие и бесплодие. Полностью их не стоит исключать из своего гардероба и интерьера, но и носить их без поддержки других цветовых оттенков не стоит. Идеальное дополнение – тёмно-красный, пурпурный, изумрудно-зелёный. Они содержат в себе волшебство, которое ещё больше подчеркнёт природную загадочность Скорпионов.

Стрелец. Чётко назвать негативный цвет 2023 года для этого знака нельзя, потому что чёрный, с одной стороны, успокаивает разгорячённый дух Стрельцов, а с другой, негативно сказывается на работоспособности, поэтому важно его носить в «правильные» места и гармонировать с нужными оттенками. Так, идеальной парой для чёрного может стать жёлтый, который символизирует творчество и счастье, а также оптимизм и веру в хорошее, без которых этот знак не может жить. Но жёлтый не стоит надевать перед важными событиями, он может внушить излишнюю самоуверенность.

Козерог. В 2023 году этому знаку нужно категорически отказаться от жёлтого и ярко-красного оттенков, потому что они принесут ему скупость, жадность и ревность со слабостью, которых и так хватает в излишне практичном собственнике Козероге. Лучше выбирать чёрный, тёмно-синий и серый. С такими оттенками в одежде и интерьере этот знак сможет многого добиться и покорить любую вершину, независимо от преград, которые обязательно встретятся на его пути.

Водолей. В 2023 году этот знак ищет новые идеи, и поможет ему в этом цвет электрик. Чего нельзя сказать о красном и оранжевом. Эти оттенки, напротив, застопорят Водолеев как в принятии важных решений, так и в решении непростых вопросов. Однако можно попробовать их сочетать с чёрным, чтобы достичь желаемых целей, или же вовсе исключить их на весь год из своего обихода.

Рыбы. Зелёный и хаки могут создать эмоциональные барьеры для этого чувственного знака Зодиака. А если он не сможет выплеснуть накопившийся негатив, то может и вовсе довести себя до депрессии. Рыбам стоит отказаться от вышеперечисленных оттенков как в одежде, так и в интерьере или же добавить к ним что-то яркое, например, жёлтое. Этот цвет вернёт им оптимизм и веру в светлое будущее, а также притянет порядочных и добрых людей.

У каждого человека, независимо от зодиакального созвездия, под которым он родился, есть свой любимый цвет, который радует глаз и придаёт уверенности в себе. Однако, если он окажется среди тех, которые, согласно астрологии, приносят негатив в 2023 году, лучше от него отказаться на это время, чтобы избежать неприятностей и беды.