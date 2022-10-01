Самые неудачливые знаки Зодиака в 2023 году

Удача – понятие растяжимое. Для кого-то удача – найти свою любовь, создать семью, иметь настоящих друзей, а для кого-то – деньги, успешный бизнес и карьера. И, как предрекают звёзды, некоторые знаки Зодиака смогут почувствовать, что фортуна в 2023 году на их стороне. Однако у шести зодиакальных созвездий дела будут обстоять не очень хорошо – им придётся пройти через преграды, невзгоды и неприятности.

Топ-6 невезучих знаков Зодиака в 2023 году

Овен. В 2023 году этот знак станет вести себя довольно расточительно, потому что не будет чёткой цели в жизни. Уйдёт волнение насчёт карьеры, денег, комфорта в доме. У них на первое место выйдет любовь – очень страстная и притягательная. Много денег уйдёт на концерты, праздники, фестивали, вечеринки с друзьями, бары, рестораны и другие развлечения. А так как на работе тоже не всё будет хорошо складываться, то пополнить потраченное не будет возможности. На фоне финансовых проблем могут начаться разногласия в семье: близкие станут указывать на допущенные Овном оплошности, что сильно их разозлит. Есть вероятность, что некоторые семейные представители этого зодиакального созвездия в 2023 году решатся даже на развод. Близнецы. Этому знаку не повезёт в любви, потому что Близнецы настолько открыты и щедры по отношению к своему любимому человеку, что тот решит воспользоваться этим. Есть вероятность, что он втянет Близнецов в какую-то опасную авантюру, которая может закончиться для них большими денежными потерями. Спасти финансовое положение будет возможно, а вот излечить раненое сердце – большая проблема. Хорошо, если друзья вовремя придут на помощь, ну, а если Близнецы решат закрыться в себе и попробовать исправить ситуацию самостоятельно, то беда только усугубится. Поэтому так важно быть всегда рядом с проверенными временем людьми – они точно не предадут и не подведут. Рак. Возможно, другие знаки смогли бы найти выход из сложившейся непростой жизненной ситуации, но Рак, имея довольно чувствительный и ранимый характер, тут же опустит руки и станет ждать того, кто к нему придёт на помощь и решит все его проблемы. Однако «спасателей» рядом не окажется, а вот советчиков – масса. Притом советы будут разнообразные и не всегда правильные, что и станет причиной ещё больших неприятностей у Раков. В итоге он может остаться как без средств к достойному существованию, так и без любимых людей и друзей. Выкручиваться из данной ситуации придётся самостоятельно. Весы. Этот знак привык выглядеть всегда стильно, поэтому на красивых вещах обычно не экономит. Но при этом не забывает отложить немного на будущее. В 2023 году Весы решат потратить всё до копеечки на свой стиль, из-за чего в итоге могут оказаться в огромных долгах. К тому же, представители этого зодиакального созвездия довольно щедры к своим близким и родным, на них они готовы тратиться без раздумий, что тоже станет причиной тяжёлого финансового положения в 2023 году. Исправить немного ситуацию сможет брачный партнёр или хороший друг, если заберёт оставшиеся деньги себе и станет выдавать Весам по необходимости. Справиться с навалившимися неприятностями в одиночестве не получится. Козерог. Даже те, кто состоит в давнем и крепком браке, всё равно почувствуют себя неудачниками в любви. Партнёр предъявит им обвинения в том, что в их отношениях нет страсти. Доля правды в этом есть, потому что Козероги привыкли выбирать вторых половинок по нескольким критериям – профессионал своего дела, которого уважают и ценят, хорошая заработная плата и целеустремлённость. Чувства же у них стоят на последнем месте. Однако всю жизнь так продолжаться не может. И в 2023 году вторая половинка решит выразить своё недовольство, тем самым ранив Козерога и сделав его несчастным. И даже если любимый человек постарается исправить ситуацию приятными сюрпризами и комплиментами, всё равно осадок в душе Козерогов надолго останется. Водолей. В 2023 году у этого знака ожидаются большие жизненные перемены. Возможно, ему придётся переехать в другую страну или же много путешествовать, не имея стабильного заработка. Именно это и станет причиной денежных проблем. Есть вероятность, что Водолей найдёт хорошо оплачиваемую работу, но не факт, что он сможет экономить, потому что как только у него появятся деньги, он тут же найдёт им применение – покупка дорогого гаджета, поездка к морю или же приобретение бесполезных, но дорогостоящих вещей. И даже если ему близкие начнут указывать на его расточительность, этот знак не сможет остановиться. Его словно околдуют – полученные деньги тут же будут исчезать.

Эти самые неудачливые знаки Зодиака в 2023 году на самом деле должны проще относиться к жизни, тогда, возможно, возникшие неприятности не станут для них катастрофой, а лишь маленькой преградой для полного счастья.