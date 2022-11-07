Счастливый цвет 2023 для каждого знака Зодиака по китайскому гороскопу

2023 год – это год Водяного Кролика, который начинается с 22 января 2023 года. Хозяин года, согласно китайской мифологии, сдержан и терпелив, поэтому он будет благосклонен к обладателям такого же характера. В связи с этим представитель каждого зодиакального созвездия должен постараться вести себя спокойно, не паниковать и жить в гармонии с собой и окружающими, только так можно стать счастливым в год Кролика. Как считают астрологи, помогут в этом определённые цвета.

Удачливые цвета 2023 года для каждого зодиакального созвездия

Овен. В 2023 году удачу принесёт бордово-красный цвет, который олицетворяет деньги и власть. Он поможет Овнам быть выдающимися во всех отношениях – привлечёт любовь и изобилие. Можно приобрести какую-то небольшую вещь данного цвета, чтобы носить с собой. А вот в одежде его лучше не использовать. Он может нервировать Овна и тем самым вызывать недовольство у хозяина года.

Телец. Небесно-голубой поможет найти баланс между своими словами и действиями, притянуть к себе друзей, на которых можно всегда положиться, и гармоничные отношения с близкими и родными. Стоит отказаться от коричневых оттенков в своём гардеробе – это может негативно отразиться на здоровье и взаимоотношениях с окружающими: частые ссоры, обвинения и злость. Кролик может и наказать за такое поведение.

Близнецы. Зелёный лайм, который символизирует силу, надежду и здоровье, поможет этому знаку быть в 2023 году здоровым, процветающим и удачливым в работе. Ожидается множество перспективных проектов. Однако этот цвет лучше использовать в интерьере в виде картины, статуэтки или вазы. В вещах желательно его избегать, иначе невозможно будет контролировать свои эмоции, что разозлит спокойного хозяина года.

Рак. Спокойствие, терпение и абсолютное знание этому знаку Зодиака подарит лососево-красный цвет. Благодаря ему можно добиться успеха в делах и любви. Если использовать этот оттенок в интерьере и гардеробе, а также приобрести мягкую игрушку – кролика лососево-красного цвета, которого постоянно иметь при себе, то все преграды будут нипочём. Уйдёт тревожность и неуверенность в своих силах.

Лев. Розовая фуксия поможет этому знаку избавиться от головной боли и дурных снов. 2023 год будет очень важным для психического здоровья. Оно стабилизируется. Найдётся идеальный партнёр как брачный, так и деловой. Именно от него будет исходить реальная помощь и поддержка. Каждый день нужно использовать этот цвет в своём гардеробе или же просто носить любой талисман данной цветовой гаммы.

Дева. В 2023 году этому знаку нужно носить либо пурпурный, либо золотой. Хорошо надевать ювелирные украшения из золота и вещи указанного оттенка, тогда успех придёт как в любви, так и в работе – появятся прекрасные перспективы, деньги, здоровье наладится. Именно оно в последнее время часто давало сбои. Только не следует перебарщивать с золотом.

Весы. Оттенки зелёного – идеальны для того, чтобы привести своё душевное состояние в равновесие. А вот яркие цвета лучше исключить из своего гардероба, потому что они могут сильно раздражать миролюбивого Кролика. Мятный мягкий шарф, который можно не только повязать на шею, но и укутаться, согреет и придаст уверенности в себе, а также избавит от тяжёлых мыслей.

Скорпион. Удачу этому знаку принесёт фиолетовый цвет, который поможет развить интуицию и таланты. Также он благоприятно повлияет на профессиональную деятельность, поэтому нужно обязательно приобрести еженедельник или ручки данного оттенка. Что же касается любовных отношений, то нужно отказаться от этого цвета, потому что он притушит эмоции.

Стрелец. Ни в коем случае не стоит часто надевать золотые вещи, так как они могут принести неприятности. Лучше в 2023 году их заменить серебром. Этот же цвет желательно использовать в одежде и интерьере. Он подарит огромный поток энергии, благодаря которой Стрелец будет готов горы свернуть. Только не нужно геройствовать, символ года не любит авантюристов.

Козерог. Хотя представители этого зодиакального созвездия не очень любят ярко-розовый цвет, но именно он принесёт в 2023 году большую удачу. Пусть он будет использован в качестве элементов одежды или украшения, но он должен сопровождать Козерогов ежедневно. Только так они смогут добиться больших успехов на работе и улучшить свою личную жизнь.

Водолей. Этому знаку в 2023 году нужно научиться спокойствию и выдержке. И поможет в этом, как ни удивительно, яркий и возбуждающий оранжевый цвет. Если носить вещи данного оттенка, то можно реализовать все свои задумки, исполнить заветную мечту, а также улучшить личную жизнь, которая в последнее время дала трещину. Нужно не бояться яркости – именно она принесёт счастье.

Рыбы. Чтобы обрести душевный покой, нужно наполнить пространство синими оттенками – от насыщенного до практически прозрачного. Станет легче дышать, в голову придут верные решения и прекрасные идеи для быстрого достижения поставленной цели. В 2023 году Рыбы будут много работать, а значит сильно уставать. Чтобы держать себя в тонусе, надо надевать вещи небесного цвета.

У всех есть свой любимый цвет, но не всегда он приносит удачу, поэтому так важно знать счастливый цвет 2023 года для каждого знака Зодиака по китайскому гороскопу, который поможет справиться с любой преградой и реализовать свои задумки.