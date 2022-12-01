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Мужчины этих знаков Зодиака никогда не отдают всю зарплату жёнам

Большинство мужчин, даже если им и не очень хочется, всё же отдают свою заработную плату второй половинке, потому что так принято было в их семье, им так удобнее, когда ответственность за распределение средств лежит на супруге, ну и другие причины. Однако есть представители некоторых зодиакальных созвездий, которые просто не понимают, как можно не оставить себе часть заработанного.

 

Мужчины этих знаков Зодиака никогда не отдают всю зарплату жёнам

 

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5 знаков Зодиака, которые не дают свою зарплату супруге

  1. Рыбы. Он обязательно оставит немного, чтобы повеселиться с друзьями. Есть две модели семейных отношений, где муж родился под знаком Рыбы. Первый – он очень боится свою жену, поэтому и старается скрыть от неё свои гулянки с друзьями, на которые обманным путём откладывает от заработной платы деньги. Второй – никого не боится, в том числе и супругу. Он просто сразу же ей озвучивает сумму, которую считает нужным отдать на домашние расходы. На остальное же он веселится с коллегами, приятелями или же с любимой женщиной. Да, у Рыбки нередко есть любовница, за которой он умело ухаживает, не скупясь на подарки и сюрпризы.
  2. Близнецы. Требует самоконтроля семейной экономики. Это очень практичный и рациональный человек, который привык контролировать расходы по дому самостоятельно. Он несёт ответственность за общую экономическую часть для всей семьи: деньги на воспитание детей, деньги на питание, деньги на проблемы со здоровьем каждого члена и т.д. Если же супруга хочет купить что-то дорогое или крупное, то она должна это обязательно обсудить с мужем, чтобы он мог промониторить рынок. Найти, где дешевле и качественнее, а также выяснить другие нюансы, помогающие сэкономить. Кроме того, по его мнению, жена также должна вносить свою лепту в семейный бюджет, поэтому в их семье работают оба партнёра. Притом вторая половинка обычно полностью отдаёт свою заработную плату мужу-Близнецу.
  3. Телец. Денег не даст, но пойдёт навстречу жене. Эти мужчины - самые прагматичные люди, твёрдо стоящие на земле обеими ногами. Им нужно наслаждаться и владеть материальными вещами в изобилии и в полной мере. Финансовая стабильность заставляет их чувствовать источник своей силы в этом мире. Поэтому у Тельцов есть чёткая позиция, гласящая, что незачем отдавать жёнам заработную плату. Если у него будет контроль над семейным бюджетом, то он почувствует себя более защищённым и уверенным. Он придерживается мнения, что муж и жена делят и берут на себя все семейные расходы. Но если у жены есть потребность в покупках, она может это ему озвучить. Телец щедр по отношению к тем, кого он любит и ценит. Но вот доверить ей хранение денег не может, потому что уверен в этом вопросе только в себе.
  4. Дева. Принесёт деньги, чтобы инвестировать, вместо того, чтобы позволить жене держать их дома. Девы практичны, прагматичны и всегда хотят, чтобы всё было идеально. Поэтому мужчина, рождённый под этим созвездием, постарается найти способы, как донести жене информацию о правильном использовании денег для инвестиций. Он сможет распределить месячную зарплату таким образом, чтобы хватило на текущие семейные расходы, и на потенциальные возможности, которые могут помочь получить больше прибыли. С его врождённым экономическим складом ума полученный доход он умело поделит так, чтобы потом с прибыли устроить своей супруге и детям дорогое путешествие, незабываемый праздник или же сделать дорогостоящий подарок. Возможно, жена тоже могла бы также практично отнестись к его заработной плате, но Дева доверяет только себе.
  5. Козерог. Экономия на себе и близких. Это очень скупой знак Зодиака, который привык на всём экономить. Козерог может день провести в магазине, чтобы отыскать дешёвую вещь для себя. Поэтому он будет с недовольством смотреть на свою супругу, которая начнёт тратить деньги на косметику и одежду. Соответственно, чтобы сберечь свои нервы, заработную плату он предпочитает оставить у себя. Тем более он сам прекрасно справится с покупкой всего необходимого для дома, а также с выбором одежды для всех членов семьи. Она будет супер удобная, практичная и, по возможности, сшитая из растягивающихся материалов, обязательно унисекс, чтобы можно было носить всей семьёй. И даже если жена начнёт возмущаться таким положением дел, переубедить Козерога по-другому распределять семейный бюджет не получится.

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Мужчины этих знаков Зодиака никогда не отдают всю зарплату жёнам, но это не означает, что нужно из-за этого спорить и выяснять отношения. Многие из этих парней используют свою заработную плату рационально, чтобы после порадовать своих родных и близких приятными сюрпризами на сэкономленные деньги.


 (голосов: 1)
Автор: Татьяна Арнаутова
Вчера, 08:34

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