Женщинам этих знаков Зодиака нравятся мужчины моложе

Астрологи считают, что выбор многих представительниц прекрасного пола, какого возраста должен быть их любимый человек, зависит от зодиакального созвездия, под которым они родились. Женщинам только пяти знаков Зодиака нравятся мужчины моложе них.

Женщины этих знаков предпочитают мужчин моложе…

1. Овен. Девушки, рождённые под этим созвездием, слегка импульсивны и авантюрны, поэтому им нужен такой партнёр, который поддержит их в безрассудстве. Мужчины старшего возраста ведут себя рассудительно и осторожно, тем самым заставляя представительниц этого знака держать свои желания в узде, что их сильно злит и выводит из себя. Так что Овны чаще выбирают парней моложе себя – открытых к любому веселью и экспериментам.





2. Телец. Тельцы по своей природе защитницы и наставницы, поэтому и предпочитают мужчин, которых можно оберегать и поучать. А делать это проще с младшими по возрасту. К тому же, женщины-Тельцы просто обожают, когда партнёр восхищается их интеллектом и жизненным опытом – это им может дать только мужчина моложе них. Для него они станут самым главным учителем во всём.

3. Рак. Эти женщины обожают мужчин младше них, потому что могут стать для них мамочками, заботящимися о своих «малышах» днём и ночью. Они будут готовить еду, баловать вниманием и направлять в нужном направлении. Объяснить такую любовь Раков к парням моложе них можно ещё и тем, что они сами всю жизнь учатся любить и учат этому же других, в частности, свою вторую половинку.

4. Скорпион. Страсть – вот что главное для этого знака в отношениях со второй половинкой. Зрелый мужчина не сможет подарить её в тех порциях, которые нужны женщине-Скорпиону, зато молодой - даже с лихвой. По этой причине эти женщины и выбирают парней моложе себя. Чтобы он был такой же раскованный и безумный, как и она. Ещё один плюс таких отношений - на любимого помоложе легче влиять и пускать по пути, который нужен женщине-Скорпиону.

5. Стрелец. Для этого знака важнее всего в отношениях взаимопонимание и гармония, со зрелым мужчиной им придётся подавлять собственные интересы. Чего нельзя сказать о парне помладше – его можно подстроить под себя, чтобы чувствовать себя с ним комфортно и уютно. К тому же, Стрельцы – знатные авантюристы, и им легче втянуть в свою авантюру человека помладше и побезрассуднее.

Вы находитесь в поисках крепких и продолжительных отношений и сомневаетесь, правильно ли поступаете, выбирая партнёра младше вашего возраста? Прекратите волноваться по этому поводу – самое главное, чтобы вам было комфортно друг с другом, а мнение окружающих пусть не играет для вас большой роли.