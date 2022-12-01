Мужчины этих знаков Зодиака никогда не говорят «я тебя люблю»

Как говорят астрологи, есть три знака Зодиака, под которыми рождаются мужчины, никогда не признающиеся в любви, даже если безумно любят свою вторую половинку. Поэтому не стоит удивляться, если ваш партнёр из зодиакального созвездия Близнецов, Скорпиона или Козерога так за всю жизнь и не произнесёт такую нежную фразу «Я тебя люблю» или же это случится лишь единожды.

Топ-3 мужчин, которые никогда не говорят о своих чувствах

Близнецы. Они молчат о своих чувствах потому, что по своей натуре «вольные птицы». Им необходимо ощущать себя свободными. Если же они признаются в любви, то внутри у них возникнет некое ограничение, которого они так боятся. Зато Близнецы смогут подобрать такие слова, которые точно расскажут об их чувствах, притом сделают это так искусно, что вторая половинка годами не будет замечать, что важной фразы ей так и не было сказано. Когда же она вдруг опомнится и начнёт выдавливать из своего партнёра эти слова, то может только всё испортить. Поэтому лучше наслаждаться отношениями с Близнецами без требований. Ведь главное не то, что говорят, а что делают. Скорпион. Эти парни постоянно признавались бы своей второй половинке в любви, если бы не их врождённая загадочность. Они делают это специально, чтобы возбудить желание у своей партнёрши. По их мнению, молчание о своих чувствах притягивает с особой силой любимую, она будет годами ждать, когда же Скорпион сделает, наконец, своё признание. К тому же, этот знак привык всё держать под контролем. А проявление любви, как он считает, это проявление слабости, а значит и потеря контроля. Так что не удивительно, когда пары, где мужчина – Скорпион, внезапно расстаются. Ведь любая девушка мечтает, чтобы ей сказали фразу: «Я тебя люблю». Козерог. При встрече с настоящей любовью Козерог может сказать ей о своих чувствах, но только за закрытыми дверями. При людях девушка никогда не услышит любовное признание, потому что парень этого зодиакального знака очень застенчив. К тому же, он привык сохранять своё лицо, несмотря ни на что, а значит, он просто не может позволить себе сказать фразу: «Я тебя люблю». На самом деле, пока он наедине со второй половинкой, то готов ради неё на романтические и эмоциональные признания. Только не стоит никому рассказывать об этом. Если он узнает о таком откровении любимой, например, с подругами, то сильно разозлится или же вовсе прекратит общение.

Мужчины этих знаков Зодиака никогда не говорят «я тебя люблю» и на то у них есть причины. Поэтому не стоит из них выдавливать данное признание, иначе это может стать финальной точкой любовных отношений.