ТОП-4: Самые беззащитные и ранимые знаки Зодиака

Есть люди, к которым нужен особенный подход, так как их может обидеть слово, косой взгляд или резкая интонация. Поэтому, общаясь с ними, нужно быть максимально тактичными и следить за своей речью. Астрологи считают, что самые беззащитные и ранимые знаки Зодиака – это Рак, Дева, Весы и Рыбы.

Самые беззащитные и ранимые знаки Зодиака

Рак. Этот знак подчиняется лунным циклам, поэтому, начиная с полнолуния и во время убывания ночного светила, Раки становятся очень чувствительными и хрупкими – они особо восприимчивы к любым негативным словам в свой адрес, считая их прямым оскорблением. Этот знак хорошо чувствует интонацию собеседника, поэтому даже безобидные фразы могут задеть их душу. Часто в такие моменты они надевают маску холодности и замкнутости, не допуская, чтобы кто-то понял, что у них на самом деле творится внутри. Рак не обижается только на шутки тех друзей, дружба с которыми проверена временем. Ко всем остальным он относится с осторожностью, подозревая в каждом неприятеля. Дева. Очень обидчивый знак Зодиака, поэтому при общении с Девами нужно думать о каждом сказанном слове, так как они могут расстроиться даже из-за мелочи. Представители этого созвездия часто искажают жесты и фразы, склонны к преследованию, параноики и нередко думают, что против них готовятся какие-то заговоры, поэтому они мало кому доверяют. Даже близкие должны сильно постараться, чтобы Дева открыла свою душу. Они склонны драматизировать из-за неожиданных событий или мелких неудач, не допускают, что что-то может пойти не так, как они планировали. Это их вводит в ступор. Весы. Они постоянно чувствуют неуверенность и некую неполноценность, из-за чего становятся очень уязвимыми, особенно когда критикуют их работу и внешний вид. Ведь Весы просто одержимы внешностью, и даже небольшая критика или насмешка в адрес их гардероба, фигуры или наружности может привести к депрессии. Представители этого знака ненавидят конфликты и сильно страдают, если их упрекают, критикуют или они оказываются в центре споров и ссор. В особенности в коллективе, где им приходится выбирать, чью сторону принять. Рыбы. Они ставят нужды других на первое место, поэтому делают всё, чтобы помочь нуждающимся. У них благородная и нежная душа, они готовы на самопожертвование. Однако Рыб сильно ранит, когда окружающие не замечают их жертвы. Представители этого знака эмоциональны и поэтому уязвимы к любой критике: они впадают в отчаяние. Начинают думать о допущенных промахах и способах быстрее их исправить, чем ещё сильнее загоняют себя в угол. К тому же, Рыбы зависимы от настроения окружающих, поэтому они могут грустить, когда собеседнику тоскливо, и радоваться, когда у друзей всё хорошо.

Самые беззащитные и ранимые знаки Зодиака очень тяжело переносят любое огорчение. Для них это стресс, поэтому часто даже маленькая обида может привести к разрыву отношений, притом навсегда. Будьте с ними тактичны!