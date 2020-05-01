Почему парень не отвечает на сообщение? 8 причин его молчания
Обида. Злость. Беспомощность. Именно так обычно реагируют девушки, пытаясь понять, почему парень не отвечает на сообщение. Да, оказаться жертвой игнора катастрофически неприятно. Тем более обидно, если ты уже привыкла к переписке и, чего доброго, решилась на встречу офлайн. Не нервничай и не придумывай ему оправданий. Причины молчания слишком банальны и не стоят твоих переживаний!
Вот почему парень не отвечает на сообщение
1. Он женат
Флирт в Интернете – не грех и ни к чему не обязывает. Примерно так рассуждают многие женатики, но профили себе создают липовые и аватарки ставят, как правило, не свои. Супруга не узнает, но зато можно здорово порадовать мужское эго, пудря мозги честным девушкам. Переписка с такими экземплярами обычно заканчивается на этапе, когда слов уже недостаточно и пора переходить к действиям. До свидания они не доходят. Совесть или страх разоблачения статуса не позволяют.
И это даже хорошо, что он потерялся. Переболеешь и забудешь, а семья останется целой.
2. Ты чересчур навязчива
Нашла родственную душу и не нарадуешься? Настрочила за сутки три тысячи пятьсот сообщений и ждёшь ответа на каждое из них? Остановись! Слишком много эмоций. Километры несвязного текста утомляют и отпугивают. И не вздумай опускаться до посланий из серии: «Ау, ты получил моё сообщение?» или «Почему ты больше не отвечаешь мне?» Это откровенно унизительно.
Сфотографируй свои монологи и смотри на них всякий раз, когда руки тянутся к клавиатуре.
3. Он – онлайн бабник
Относительно новый типаж мужчин, появившийся на фоне тотальной диджитализации. Мастер слова и похабных шуточек. В друзьях у него не только ты, а еще Иветта, Музетта, Лизетта, Жанетта и n-ое количество других девушек. Общается со всеми по очереди, разделяя на группы по дням недели или по другому понравившемуся фактору. Здорово экономит на букетах и свиданиях в кафе.
Теперь понимаешь, почему друг не отвечает на сообщения? Сегодня не твоя очередь.
4. Он обиделся
Да, дорогая, ты тоже могла накосячить. Например, задать неловкий вопрос или неуместно выразиться в его адрес. Он обиделся. И вместо того, чтобы объяснить, в чём ты виновата, ждёт, пока сама поймёшь и попросишь извинения. Так себе тактика, но иногда это лучше прямого выяснения отношений.
Пересмотри переписку. Поищи момент, где была неправа.
5. Боится влюбиться
Переписка не боится статусов и расстояний. Но когда собеседники симпатизируют друг другу, им хочется большего. Возможно, твой друг приблизился к этой грани. Только существуют объективные преграды его чувствам.
В такой ситуации его исчезновение, к сожалению, - неплохой выход. Тебе ни к чему ни слабый мужчина, ни ложные надежды.
6. Не считает нужным отвечать
Эгоист, интриган и нервомот – вот кто на самом деле твой онлайн собеседник. Он играет чужими чувствами. Специально заставляет переживать. Получает от этого извращённое удовольствие и психологическую подпитку. У него всегда есть оправдание долгому молчанию. Вымотает душу, а потом обязательно напишет.
Его не исправишь, а тебе, что, больше некуда девать эмоции?
7. Он влюбился в другую
Пока ты наслаждалась ролью писательницы-фантастки, нормальный человек встретил обыкновенную девушку. Да, так бывает. Он теперь не сидит вечерами в сети, а живёт полноценной реальностью, настоящими отношениями.
Отпусти. Порадуйся за других и обязательно прими к сведению.
8. Нет возможности отвечать
Форс-мажор на работе. Отсутствие интернета. Потеря телефона. Да, чаще всего это сказки для наивных девочек. Но никто не застрахован от их превращения в реальность. Не паникуй преждевременно. Для решения подобного рода проблем обычно хватает нескольких дней.
А у тебя бывают дни, когда о переписке и подумать некогда?
Теперь понимаешь, почему парень не отвечает на сообщение!? Все причины, кроме последней, означают, что ты ему не интересна. Не навязывайся, нормальных отношений у вас не получится. Отпусти и забудь!
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