Почему мужчина игнорирует женщину, которая ему нравится, и что с этим делать?

Беспокойство. Обида. Непонимание. Не перечесть всех эмоций и чувств, возникающих в душе, когда любимый человек вдруг избегает общения. Мысли сводятся к одному: почему мужчина игнорирует? Он совсем исчез с горизонта и сознательно уходит от встречи. Не отвечает или даже не читает сообщения. Не звонит сам и не берёт трубку. Ситуация нередкая, миллионы барышень на всей планете пытаются понять, что же пошло не так в отношениях. Психологи подробно объясняют ответ. Прочитайте. Знания помогут определить стратегию поведения: избежать глупостей или успокоиться по поводу конкретного непорядочного субъекта.

Три причины, почему мужчина игнорирует женщину

Пункты 1 и 3 - самые вероятные варианты развития событий. Но, кто знает, возможно всё не так плохо, как думается. Анализируем и делаем выводы.

1. «Завяли помидоры».

Существует забавная женская особенность: мужчинка просто подмигнул или сделал комплимент, а мадам мысленно и на свидание сходила, и фату примерила. Что уж говорить, если интим случился. Девочки, милые, это мы влюбляемся быстро и всем сердцем. Психология сильного пола кардинально отличается. Очень может быть, что он просто удовлетворил насущную физиологическую потребность, а отношения существовали лишь в вашем воображении.

Ещё одна версия развития событий в рамках данного варианта – нежелание объяснений. Разлюбил или появилась другая, не важно. Он бережёт нервы и не хочет разборок. Прячется «в ракушку», отправляет вас в игнор.

2. Занятость.

Достаточно редко, но бывает и так. Любимый реально занят, забыл или потерял телефон. Поэтому в течение определённого времени не даёт обратной связи. Особенно тревожные дамочки за несколько часов успевают обзвонить больницы и морги, а кое-кто даже развестись. Хотя всего-то и требовалось: отпустить ситуацию.

3. Манипуляция.

Игра на женских эмоциях - любимая технология энергетических вампиров и абъюзеров. Обратите внимание, им, по сути, и напрягаться особенно не требуется. Немного терпения. Пара дней тишины. Всё! Эмоционально истощённая беспокойством жертва превращается в золотую рыбку, готовую выполнить любое желание манипулятора. А объяснение он придумает, пусть даже откровенно смешное.

Итак, с причинами разобрались. Переходим к ответным действенным приёмчикам.

Что делать, если мужчина игнорирует?

Психологи-мужчины советуют:

Не накручивайте себя. Не засыпайте пропажу звонками и сообщениями. Успокойтесь.



Найдите возможность встретиться и задайте прямой вопрос. Внимание, формулировка: «Мне кажется, дорогой, ты меня игнорируешь». Тон доброжелательный. Глаза добрые. Без обвинений, оперируйте конкретными фактами, почему вы так решили. В противном случае получится безобразная разборка с нулевым результатом. Да, это – выяснение отношений, но, согласитесь, лучше понять и со временем принять, чем терзаться муками неизвестности.



Психологи женщины более изобретательны.

Они рекомендуют тактику короткого поводка:

Основополагающие элементы: время и спокойствие.

Отпустите ситуацию.

Не пишите и не звоните первой.

Займитесь тем, что гарантированно избавит от тревоги и беспокойства: прокачивайте себя любимую.

Через пару недель организуйте «случайную» встречу, но не проходите мимо, а доброжелательно пообщайтесь. После такого - отношения либо восстановятся, либо вы сами придёте к выводу, что это не ваш мужчина.

С психологией разобрались. А вы согласны с мнением специалистов? Как думаете, почему мужчина игнорирует женщину?!