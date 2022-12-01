ТОП-12: Самые предприимчивые и авантюристические знаки Зодиака. Кто они?

Некоторые люди по своей природе предприимчивые и авантюрные, другие же, напротив, придерживаются мнения, что лучше не выходить из зоны комфорта, ведь там так спокойно и безопасно. На самом деле, на желание пробовать что-то новенькое в этой жизни, отчего кружится голова и огромный прилив адреналина, влияют звёзды. Астрологи составили список самых больших авантюристов и тех, кто предпочитает спокойствие по жизни.

Рейтинг предприимчивых и авантюрных зодиакальных созвездий

Стрелец. Самый большой авантюрист, который стремится обзаводиться новыми знакомствами только с одной целью – исследовать новые горизонты. Он обожает, когда жизнь других людей отличается от его, ведь узнав о ней больше, Стрелец может отключиться от повседневной рутины. Представители этого знака постоянно бросают себе вызов, чтобы идти дальше, где лучше, роскошнее и веселее. Овен. Поскольку огненные знаки являются самыми предприимчивыми в астрологии, неудивительно, что второе место в этом рейтинге занял этот знак. Овен всегда идёт вперёд, даже если его ждут трудности. Они его даже больше закаляют. К тому же, сидение на месте очень раздражает, поэтому представители этого созвездия могут придумать себе приключение, чтобы потом преодолевать массу преград в достижении поставленной цели. Лев. Отважный, решительный знак Зодиака, готовый на всё ради своей цели. Его ничто не пугает. Чтобы произвести на окружающих впечатление, он может пойти на любую авантюру. Кстати, счастливым его может сделать только роскошная жизнь, добиться её он готов любым способом, поэтому его предприимчивости можно только позавидовать. Скорпион. Этот знак предприимчив и смел. Его антиконформистская личность постоянно нуждается в сильных ощущениях и большом количестве эмоций, которые ему могут дать только приключения. Ради них Скорпион готов к опасности – покорение горных вершин, гонки на автомобилях или же прыжки с парашютом. Близнецы. Чтобы удовлетворить свою жажду любопытства, Близнецы готовы отправиться в любое приключение. Они могут начать общение с опасными людьми только для того, чтобы выудить интересующую их информацию. Среди представителей этого зодиакального созвездия множество журналистов, работающих в горячих точках или в скандальных шоу. По-другому этот знак не может. Рыбы. Когда рутина начинает засасывать представителей этого знака, они отправляются в длительное путешествие. Притом обычно туда, где мало людей, цивилизации и комфорта. Таким образом они бегут от обыденных проблем, но находят приключения, которые становятся их движущей силой до следующего раза. Телец. Этот знак тяжело назвать авантюристом. Скорее, он относится к тем, кто старается не выходить из зоны комфорта. Телец привык жить размеренной жизнью, поэтому даже к приключениям, а для него это может быть просто поездка на отдых или поход в гости, готовится основательно, чтобы не нервничать из-за возникших перемен в его жизни. Но после он готов на всё. Весы. Они постоянно нуждаются в комфорте. И мысль об уходе в неизвестность пугает их. Поэтому, когда они оказываются в непростой ситуации, то первоначально даже теряются, но после находят хорошую компанию друзей и советчиков и вместе пускаются, как говорится, во все тяжкие. Водолей. Этот знак не любит усложнять себе жизнь, поэтому старается обходиться без авантюр. Но Водолеи настолько ленивы, что предпочитают игнорировать проблемы, тем самым их усугубляя и находя приключения. И тогда им приходится всё-таки проявить свою скрытую предприимчивость. Дева. Этот знак скорее предпочитает думать, чем действовать. Когда Деве нужно принять решение, она всё взвешивает, рассматривая все возможные варианты развития событий, а потом уже предпринимает какие-то действия. Поэтому этот знак тяжело назвать авантюрным. Рак. Он боится неизвестности и ненавидит саму идею риска. Раку трудно принять перемены, особенно когда он чувствует, что контроль ускользает. Вместо реальных приключений этот знак проводит время в мечтах. А если возникают какие-то трудности, он просто прячется от них в ожидании, что их кто-то другой решит. Козерог. Он большой домосед. Этот знак по жизни одиночка, который любит независимость и ненавидит толпы. Ввязываться в авантюры Козерог точно не станет. Он лучше дома переждёт, когда всё нормализуется, и продолжит свой путь к достижению поставленных целей.

Самые предприимчивые и авантюристические знаки Зодиака могут пойти на решительные шаги ради того, чтобы получить свою дозу адреналина. Но как быть их родным и близким, обладающим менее рискованным характером? Только терпеть, потому что звёзды утверждают, что переделать их невозможно.