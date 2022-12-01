Какой ВУЗ выбрать? В университет по знаку Зодиака

Наконец-то настал долгожданный момент для выбора университета, но знаете ли вы, что сделать правильный выбор поможет знак Зодиака, под которым вы родились? Исходя из его характеристик, звёзды направят в «правильный» ВУЗ, чтобы вы могли получить подходящую профессию!

В какой ВУЗ пойти согласно зодиакальному созвездию

Овен. Университет, где обучают философии и древней письменности. Рождённые под этим знаком очень любят историю прошлого, древние учения и великую литературу. Согласно этим характеристикам, Овнам подойдут университеты философии и древней письменности. Именно здесь появится возможность раскрыть свой скрытый потенциал, проявить природную настойчивость и непоколебимость. Телец. Университет, где обучают дизайну и прикладному искусству. Этот знак зодиака известен своим упрямством, упорством, преданностью работе и обязательностью, но это не единственные характеристики, которые отличают его. Этот знак зодиака также обладает сильным эстетическим чутьём и хорошим вкусом, что делает его подходящим для работы, где требуется творческий подход и концентрация. Именно поэтому идеальным университетом для Тельца является университет дизайна и прикладного искусства. Близнецы. Университет, где обучают компьютерной инженерии. У Близнецов свой образ мышления, поэтому факультет вычислительной техники может оказаться для них идеальным выбором. Но так как это двойственный знак, то он может получить и второе образование, связанное с изучением гуманитарных наук. В этой области при большом желании он также достигнет больших высот. Рак. Университет, где обучают математике. Раки очень капризные люди, поэтому им нужно найти что-то стабильное и безопасное, иначе они могут почувствовать себя сумасшедшими. А что может быть лучше, чем математика с её законами? Поэтому, выбрав данную направленность, этот знак сможет достичь огромных вершин. Возможно, он даже получит Абелевскую премию или же всё-таки докажет, что и математики достойны Нобелевской награды. Лев. Университет, где обучают инженерии управления. Львы очень страстные, настойчивые и всегда ищут для себя новые вызовы, поэтому факультет инженерного менеджмента может быть идеальным. Несомненно, им предстоят трудные годы, которые подвергнут Львов испытаниям, но благодаря их упорству и настойчивости они смогут выйти победителями. В качестве альтернативы управленческой для любителей расчётов может быть компьютерная инженерия. Дева. Университет, выпускающий педагогов. Представители этого знака зодиака очень хорошо работают в команде, поэтому с большим удовольствием станут выполнять общественно полезную работу. К тому же, Девы наделены добротой, умением слушать и точно, понятно доводить информацию слушателю, они могли бы быть прекрасными учителями. Особенно в начальной школе, где нужно быть лояльным, терпеливым и ласковым. Весы. Университеты, выпускающие архитекторов. Любовь к прекрасному — одна из характеристик, отличающих этот знак зодиака, поэтому архитектурный факультет идеально подходит для Весов. Ведь что может быть лучше для этого знака Зодиака, чем любоваться собственными произведениями искусства? Именно в таком ВУЗе появится возможность реализовать свой эстетический вкус и умение передать красоту через творчество. Скорпион. Университет, где обучают психологии. Этот знак — превосходный наблюдатель, поэтому он идеальный кандидат на факультет психологии. Скорпион не даёт себя запугать и идёт прямо своей дорогой, потому что убеждён, что сможет добиться всего, что пожелает, пусть даже ценой жертв. К тому же, представители этого созвездия обладают хорошо развитой интуицией – прекрасно чувствуют людей, поэтому с лёгкостью находят к каждому подход. Стрелец. Университет, где обучают экономике и политическим наукам. Этот знак известен своим аналитическим умом и способностью всё понимать налету, даже когда нужно расшифровать множество цифр и мыслей. Именно поэтому факультеты экономики и политологии являются идеальными, потому что Стрелец сможет сосредоточиться и с лёгкостью сдать все экзамены. Это будет настолько просто, что результаты будут ошеломляющими даже для самого него: так неожиданно, что хоть раз в жизни ему настолько повезло. Козерог. Университет, где обучают экономике. Представители этого знака — стабильные и конкретные люди, которые всегда твёрдо стоят на земле и не дают себя увлечь надуманными фантазиями. Как правило, они умело распоряжаются деньгами и большим богатством, а также надёжны, по этой причине экономический факультет может быть идеальным, особенно учитывая тот факт, что они всегда держат взятые на себя обязательства. Благодаря им экономика страны станет намного стабильнее и перспективнее. Водолей. Университет физической культуры. Этот знак всегда счастлив быть в компании других людей и он очень общителен, как будто рождён для командных игр. Учитывая тот факт, что Водолеям нравится быть в движении и поддерживать себя в форме, ВУЗы физической культуры – идеальный вариант. К тому же, они с удовольствием делятся своими знаниями с остальными, поэтому им не составит труда довести свои цели и задачи остальным. Рыбы. Университеты, выпускающие диетологов и психологов. Представители этого знака - очень эмпатичные персонажи, поэтому им нужно найти возможность применить врождённую добродетель на практике. Обучение на диетолога или специальность в области питания могут быть идеальными, особенно учитывая тот факт, что Рыбы любят поесть. Ещё одна профессия, подходящая этому знаку, - это психология. Здесь они смогут проявить свою природную добродетель.

Зная, в какой ВУЗ пойти согласно зодиакальному созвездию, можно с лёгкостью выбрать профессию по душе, которая принесёт только удовольствие.