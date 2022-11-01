8 ошибок женщин, из-за которых мужчины бросают их

Первоначально любовные отношения до такой степени хрупки, что желательно действовать очень осторожно, иначе можно потерпеть неудачу. Поэтому так важно девушкам не допускать некоторых ошибок, часто совершаемых по собственной наивности, которые могут сильно обидеть и оттолкнуть парня.

8 женских промахов, которые отталкивают мужчин

Передача информации через его друзей. Не нужно ничего говорить друзьям парня, чтобы они донесли до него важную информацию, претензии или же, наоборот, восторг им. Лучше лично всё сказать, как о хорошем, так и о плохом. Послы в начале отношений только во вред, особенно если пользоваться их услугами часто. Со стороны это будет выглядеть навязчиво, а также характеризовать девушку, как неудачницу, которая не может построить самостоятельно отношения, без помощи окружающих. Случайные встречи не должны быть постоянными. Если девушка «вдруг» появляется перед парнем одетая так, словно только что сбежала с красной ковровой дорожки, и удивлённо восторгается их случайной встречей - в первый раз это простительно. Но если такие «неожиданные» столкновения возле его работы, дома или места учёбы становятся постоянными, то он может подумать, что его преследуют, и начнёт обходить свою преследовательницу стороной или же сменит номер телефона. Никаких длинных голосовых сообщений. Любое сообщение желательно делать кратким, а голосовое тем более. Парню явно не интересно, что произошло с девушкой с 5 утра, когда ей приснился плохой сон, и до 8 вечера, когда она вернулась домой. Особенно, если всё это сопровождается всевозможными подробностями. Не стоит удивляться, если парень на всё это ответит парой фраз или вовсе просто «ок». Краткость в онлайн режиме поможет найти темы во время реального общения. Иначе при встрече и сказать будет нечего. Излишняя сентиментальность. Безусловно, говорить о своих чувствах нужно, но девушке не стоит рассказывать парню о том, что она теперь только и делает, что думает о нём весь день. Ему не надо знать, что все мысли, с утра до вечера, крутятся только вокруг него, ведь он - её идеал. Это пугает. Поэтому нужно быть сдержанной в своих эмоциях. Никаких сцен. Если девушка вдруг увидит парня с другой, то ей ни в коем случае нельзя устраивать сцен ревности, потому что в начале отношений это недопустимо – они ещё не пара. Можно только пошутить, но оскорблять и обвинять – запрещено. И ещё. Если он пообещал, что сегодня произойдёт встреча, а потом её отменяет, то тоже с ним не нужно ругаться. Терпение – лучшая тактика, чем давление и истерика, которые могут закончить ещё не начавшиеся отношения. Не настаивать! Если девушка считает, что сегодня – идеальное время для того, чтобы устроить романтический вечер, ведь она только что сделала маникюр или же подстриглась, а парень отказывается, то желательно отступиться от этой идеи. Потому что давление – не лучший способ начинать отношения. Настаивание, мольба, поиск альтернатив, как устроить лучше встречу, добром не закончится. Отправлять сообщение от третьих лиц. Как неправильно разговаривать о нём с его друзьями, так и неверно и использовать их телефон или других знакомых для того, чтобы узнать о его чувствах к девушке. Никаких сообщений типа «Тебе нравится (имя девушки)?» Лучше его позвать на кофе и выяснить всё при встрече. Не напрямую, а наблюдая за его поведением, манерой общения и другими признаками. Если у него есть чувства, они его выдадут. Если же нет, то «хитрости» общения через третьих лиц только оттолкнут парня. Писать, даже если он не отвечает. Не надо писать каждые полчаса, надеясь, что парень ответит на следующее сообщение, в конечном итоге получается, что девушка общается сама с собой, и выглядит это так, что она сошла с ума, а с сумасшедшей желательно попрощаться как можно скорее, чтобы она ничего не вытворила. Лучше, когда девушка отвечает на его сообщение через три часа, чем через 15 секунд, как только оно просигналило. Это быстрее сблизит пару.

Терпение избавит женщин от 8 ошибок, из-за которых мужчины бросают их. Поэтому лучше всегда держать паузу, чем давить на парня. Толку от этого точно не будет.