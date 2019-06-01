10 лживых оправданий, которые используют мужчины, когда бросают женщину

Это неправда, что мужчины не знают, как порвать с любимой. Только делают это они по-своему, не с той искренностью, которую заслуживает женщина. Чаще всего они используют всякие нелепые оправдания, после которых становится ужасно грустно, потому что понимаешь, что любимый даже не пытался что-то придумать внятное.

Итак, вот десятка самых нелогичных, если не сказать, сумасшедших фраз, которые мужчины используют для того, чтобы поставить жирную точку в отношениях. Однако ими они хотят сказать совсем другое.

Оправдания, которые используют мужчины, когда бросают женщину

Я не хочу испортить тебе жизнь. На самом деле он переживает, что если ваши отношения продлятся дальше, то ему придётся на вас жениться. А он этого по какой-то причине не хочет (возможно, он не испытывает к вам никаких чувств). Его устраивают ваши встречи на одну ночь, но не более. Я не могу уделять тебе столько внимания, как ты заслуживаешь. Этой фразой он пытается сказать, что проблема вовсе не в вас, а в нём. Но на самом деле это означает, что он не хочет тратить на вас всё своё свободное время, а ваша навязчивость его просто «достала». Иначе сказать – вы ему надоели. У меня бурное прошлое. И оно будет мешать вашему счастливому будущему, постоянно напоминая о себе звонками бывших девушек, приходами друзей, которым нужно срочно оказать помощь, и т.п. Но на самом деле, для него эти люди намного важнее вас, поэтому он и решил поставить точку в отношениях. Мне не хватает тебя. Тут как раз всё наоборот, этой фразой он пытается оправдать свою занятость. Чаще всего эту фразу используют карьеристы, которые постоянно работу ставят на первое место. Я порчу тебе жизнь. Ваш мужчина не желает из-за вас отказываться от привычного образа жизни – пить по пятницам пиво с друзьями, ходить по субботам на футбол, а по воскресеньям проводить время с прелестными девушками. Но признаться в этом он не может, вот и нашёл прекрасную «отмазку», чтобы с вами расстаться. Я не готов к серьёзным отношениям. Серьёзные стабильные отношения с вами для него не так просты и безопасны, как стабильность с родителями, ради которых не нужно чем-то жертвовать. Это не означает, что вы ему не нравитесь, просто он слишком ленив для того, чтобы что-то менять в своей жизни. Мне придётся в какой-то момент исчезнуть. Есть большая вероятность того, что у него даже есть к вам чувства, но он не готов к тому, что в его жизни появится кто-то дорогой его сердцу. Ему же нужна свобода, которой вы можете помешать. Мне невозможно доверять. Он просто не знает, как контактировать с женщинами, возможно, он даже побаивается прекрасный пол, испытывает большие трудности в общении с ним. Поэтому и решил не мучить себя – разорвав поскорее отношения. У меня нет объяснения этому, но нам нужно расстаться. То есть в прошлом его всё устраивало, но теперь к нему пришло озарение, что вам не по пути. Смешно и глупо. Но на самом деле, он не готов к серьёзным отношениям, ведь тогда ему придётся нести ответственность за другого человека, а ему и за свои поступки и действия тяжело отвечать. Не вовремя. То есть до этого ему всё нравилось. Но теперь он понял, что ваши отношения начались в неправильное время и в неподходящий момент, а значит лучше их поскорее закончить. Бред.

Всему приходит конец, и любовь не исключение. Да, обидно, что это произошло с вами, но не стоит забывать народную мудрость, что, если где-то убыло, значит, где-то и прибыло. Поэтому, избавившись от парня, которому вы не нужны, вскоре вы встретите того, который будет вас любить и ценить.