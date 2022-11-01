Как вернуть бывшего парня, у которого есть другая

Расставание с любимым мужчиной – это трагедия. На душе пустота, разочарование и неуверенность. Кто-то хочет побыть в одиночестве с горой конфет, а кому-то проще забыться в компании друзей на вечеринке, где алкоголь льётся рекой. Но вот съедена последняя конфета или выпит очередной бокал вина, и тут вдруг возникает мысль, как вырвать своего ненаглядного из объятий другой. Ведь ради любви можно и горы свернуть. Никто не спорит, но всё же лучше не торопиться, а прежде сесть и хорошо поразмыслить, а почему произошёл разрыв. Возможно, вы не сошлись во мнении и наговорили друг другу много лишнего, вмешались в отношения родственники, друзья или же произошла измена.

Немаловажно и то, когда парень нашёл другую: ещё во время отношений или же после. В первом случае отношения наверняка были уже изрядно потрёпаны с точки зрения влечения или обязательств. Во втором – он пытался как можно быстрее найти замену второй половинке, чтобы не впасть в депрессию, новая девушка стала для него утешением в сложившихся событиях. А значит, есть вероятность, что такие отношения долго не продлятся, потому что появились они не из-за большой любви. Но независимо от того, что стало причиной разрыва, побороться за него можно.

Инструкция по возвращению бывшего парня, состоящего в новых отношениях

Не нужно делать:

Не надо строить иллюзии. Не факт, что у вас получится начать всё сначала. Поэтому лучше не зацикливаться, а жить своей жизнью. Никаких оправданий. Притом ни себе, ни ему. Что случилось, то случилось. Нужно принять это как данность. Но при этом не опускать руки. Не стоит делать ставку на то, что отношения нужно возобновить любой ценой. Мужчина точно это не оценит. Да и вы потеряете себя, как личность, например, создавая свою улучшенную копию, которая понравится бывшему. Не нужно мучиться и сравнивать себя с той, к которой он ушёл. Это совершенно бесполезно, так как это отнимет время и энергию, но не даст никакой информации, как правильно действовать, чтобы вернуть своего бывшего. Писать своему бывшему ненавистные и уничижительные сообщения о той, с которой он сейчас. Единственный результат для выбравшей такой путь девушки - это показаться ещё более отчаянной и никчёмной, чем она уже была в его глазах на момент разрыва. Одним словом: не нужно настраивать его против себя!

Нужно делать:

Создать вокруг себя ауру позитива и счастья, чтобы мужчина понял, что он потерял. Потому что чаще всего они уходят от грусти, давления или же другого негатива, который несёт женщина, туда, где им счастливо и радостно. Снова начать мирные и спокойные отношения с бывшим. Это заставит его сравнивать вас с нынешней. И он может задуматься, действительно ли он хочет закрыть жизненную главу с вами и стоит ли начинать всё сначала с кем-то, кого он едва знает. Воспоминания. Идеальный вариант выставлять периодически фото с прошлого отдыха, но только, чтобы на нём не было бывшего. Просто виды, море, шезлонг, башня и т.п. У него всплывут воспоминания моментов любви и общения с вами. Ясно же, что с новой пассией таких воспоминаний нет, так как заменить эти воспоминания за 1-2 месяца знакомства было бы физически невозможно, что даёт большие бонусы вам, прошедшей и прожившей с ним многое. Жить своей жизнью. Надо сделать так, чтобы бывший понял, что теперь он не на первом месте. Бывшая встречается с подругами, ходит на вечеринки, путешествует и, скорее всего, знакомится с другими парнями. Это заставит его ревновать и думать о вас. Измениться. Мужчина будет удивлен, если вы вдруг превратитесь из блондинки в брюнетку или же измените стиль одежды, например, деловой на романтический. Ему захочется снова познакомиться с этой знакомой незнакомкой. Вам же останется только поддержать его инициативу. Не стоит отказываться от предложения пообедать вместе или же встретиться после работы, чтобы прогуляться. Оказаться на вечеринке общих друзей. Но только прийти туда так, чтобы он не подумал, что вы это сделали ради него. Одежда должна быть стильной, со вкусом, но при этом простой, макияж естественный. Общаться с ним нужно, только если он сам этого захочет, но и не делать вид, что теперь вам не о чем говорить. Во всём нужно придерживаться золотой середины. Главное, чтобы бывший заинтересовался и захотел увидеться.

На самом деле, вернуть бывшего, состоящего уже в отношениях, не сложно, если действовать осторожно и продуманно. Важно, чтобы он тоже подсознательно этого хотел, иначе все старания будут напрасны!