5 волшебных фраз, которые помогут вернуть бывшего парня

Как вернуть своего бывшего парня? Если не готовы отпустить разрушенные отношения, нужно действовать, а не страдать. Для начала хотя бы поговорить. Конечно, важно подобрать правильный момент и не мычать, а знать, что сказать, чтобы вернуть бывшего парня. По мнению психологов, в большинстве ситуаций миссия выполнима. Специалисты подсказали волшебные формулировки, которые западают в мужское сердце, волнуют разум и помогают восстановить связь. Выбирайте подходящую. И запомните, озвучивать их нужно чувственно и с достоинством. Не опускайтесь до упрёков и отчаянных просьб, они отталкивают мужчин, убеждают в правильности решения расстаться.

Что сказать, чтобы вернуть бывшего парня? 5 волшебных фраз, которые помогут вам

Какой из пяти вариантов выбрать – ориентируйтесь по ситуации. Можно, конечно, выучить все и ошарашить любимого психологической атакой. Но тогда он точно не вернётся, а сбежит навсегда.

1. Ту близость, которая была между нами, не пережить больше ни с кем и никогда.

Предложение идеально, поскольку акцентирует внимание на решающем для сильного пола аспекте – физиологическом. Это всё равно, что сказать: «Ты великолепный любовник». Мужчине льстит, когда женщина воспринимает его именно таким.

2. Прости мою девичью слабость. Признаю. Исправляюсь.

Фраза работает, если причина разрыва – ваша необузданная ревность, необоснованная раздражительность, несправедливые упрёки в его адрес. Дайте бывшему понять, что осознали свою неправоту и готовы начать заново, опираясь на полученный опыт. Сценарий не сработает, если в нём зазвучит мольба о прощении. Говорите просто и уверенно.

3. Даже если наши отношения закончились, ты навсегда останешься для меня особенным.

Да, это - бессовестное давление на мужской эгоцентризм. Одновременно вы ненавязчиво подчёркиваете собственную независимость и искренние чувства. Если партнёр не охладел до трупного окоченения, его сердце взволнованно забьётся, появится желание вернуться к такой замечательной барышне.

4. Будь счастлив.

Не униженное отчаяние, а доброе светлое пожелание. Оно наделяет вас ангельскими качествами, показывает готовность принять любое его решение. Не подходит для манипуляции со слабохарактерными мужчинами. Цепляет сильных и уверенных в себе мачо.

5. Я скучаю по твоим шуткам.

Правильный комплимент касается любых качеств, касающихся интеллекта или силы. Шутку можно заменить любой другой особенностью, которой гордится ваш экс-возлюбленный. Мужчине, безусловно, приятно, если он может порадовать девушку, спровоцировать её улыбку. Такая фраза – бальзам для самомнения и, что немаловажно, она не давит на жалость.

Как видите, чтобы вернуть бывшего, не нужны магические заклинания, достаточно знания психологии и простых фраз. Учтите, реакция мужчины непредсказуема. Начинайте общение, если умеете справляться с эмоциями и «держать лицо». Неправдоподобная игра оставляет плохой осадок, вместо примирения она лишь увеличит пропасть между вами.