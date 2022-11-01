4 пары зодиака, которые, скорее всего, разведутся или расстанутся в 2023 году

2023 год для некоторых знаков зодиака принесёт огромные и разрушительные изменения в личной жизни – некоторые пары решат расстаться. Конечно, можно и даже нужно побороться за свою любовь, но если верить звёздам, то любые попытки будут бесполезны.

4 зодиакальные пары, которые могут расстаться в 2023 году

Телец и Стрелец. Ваши эмоции в постели просто зашкаливают, но в обычной жизни вы всегда умели держать их под контролем. В 2023 году у вашей пары, увы, не получится сдерживаться. Отношения подошли к грани разрыва и к точке невозврата. Хуже всего, что расставание может быть сложным – с оскорблениями и упрёками в адрес друг друга. Вы просто устали. Тельца всегда раздражали некоторые черты характера Стрельца, особенно его вечное беспокойство и желание приключений. Этому знаку надоело ждать, когда партнёр, наконец-то, успокоится. Стрелец же не готов что-то менять в своей жизни. Он скорее умрёт, чем приручит свою природу. Поэтому, чтобы никто не умер, нужно как можно скорее поставить точку в отношениях и начать строить жизнь по-своему: Тельцу – в спокойствии и размеренности, Стрельцу – в движении и авантюризме.

Близнецы и Рак. Хотя эти знаки и находятся по соседству в зодиакальном круге, но не имеют ничего общего – Близнец честен на грани жестокости, а Рак – чувствителен и излишне эмоционален. Даже когда Близнецы безумно влюблены, они никогда не станут пренебрегать общественной жизнью. Никакая романтика не сможет встать на пути их желания общаться и развлекаться. Они могут утро начать с банджи-джампинга, затем устроить дикую поездку по опасной трассе, а вечером остановиться в ночном клубе, веселясь до следующего дня. У Рака же мечта – найти партнёра, с которым ему будет спокойно и уютно. В его представлении идеальный вечер – сидеть на диване в обнимку с любимым человеком и смотреть сериал. Поэтому и удивительно, как вы оказались вместе. Ведь как бы вы оба ни старались, вы – несовместимая несовместимость. Вам нужно смириться и жить дальше вдали друг от друга. Все ваши усилия сохранить отношения обречены на провал.

Весы и Скорпион. В вашей паре всегда царило полное непонимание. И вы оба об этом знаете. Поэтому нужно быть правдивыми перед собой и понять, что единственное правильное решение, которое вы примете в 2023 году – это расстаться. Только лучше предложить это Весам, потому что Скорпион может даже не замечать проблем, которые происходят в брачных отношениях, ведь партнёр всегда мил, приветлив и отзывчив, особенно в постели. Вас просто физически тянет друг к другу. Но крепкая связь не может основываться только на влечении. Вы – несовместимы и точка! И лучше смириться с данной истиной, пока не стало слишком поздно. Вы должны считать себя счастливчиками, если вовремя разорвёте этот ядовитый роман. Поверьте, в отношениях, где партнёр будет с вами на одной волне, вы почувствуете себя намного уютнее и комфортнее.

Лев и Козерог. Первое, что вас привлекло друг в друге – это общее стремление к власти, а также жизненные приоритеты обоих – успех и деньги. Вы амбициозны, трудолюбивы, поэтому многие и считают вас идеальной парой. К тому же, химия, возникшая в начале отношений, была невыносимой, поэтому у вас и не было другого варианта, кроме как заняться любовью прямо на первом свидании. И всё бы шло гладко, если бы вы не выходили за пределы спальни, но за её стенами вы начали воспринимать друг друга конкурентами за главенство в семье. И вас можно понять, потому что ваши знаки по своей природе доминанты. Но прежде чем вы начнёте осознавать, что перестали видеть друг в друге партнёров, ваша жизнь превратится в соревнования, где вы станете яростными противниками. Поэтому вашей связи в 2023 году и придёт конец, что в итоге приведёт к большим победам в личной жизни, но уже с другими вторыми половинками.

Как видите, 4 зодиакальные пары, которые могут расстаться в 2023 году, от этого станут даже счастливее, поэтому не стоит расстраиваться. Важнее, чтобы в жизни была любовь, взаимопонимание и гармония в отношениях.