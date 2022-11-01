5 знаков Зодиака, которые сыграют свадьбу в 2023 году

Шикарная свадьба, а после долгие годы любви с любимым человеком… Для кое-кого – это предел мечтаний. Однако звёзды сулят, что для некоторых знаков Зодиака такая мечта может стать в 2023 году реальностью. Они смогут оказаться в красивой сказке, где двое влюблённых обмениваются обручальными кольцами, а после их ждёт пышное торжество.

5 знаков Зодиака, которые вступят в брак в 2023 году

Телец. Для этого знака Зодиака семья всегда стоит на первом месте, поэтому они так и стремятся жениться и завести детей. А в 2023 году его начнёт душить одиночество и осознание, что спать, есть, путешествовать, гулять и просто жить одному – ужасно. Летом Телец решится на предложение руки и сердца своей второй половинке. И хотя его будут многие просить не спешить в ЗАГС, но решение представителей этого созвездия не изменить: он перестанет мыслить критически и посчитает, что пора сделать этот важный шаг.

Весы. 2023 год – это время приключений и радости, и самым прекрасным приключением для Весов станет свадьба. Звёзды считают, что заключённый в этом году брак принесёт большую любовь, стабильность и семейное счастье. И даже если к началу года представители этого знака будут одиноки, их жизнь резко изменится уже в марте – появится множество возможностей познакомиться с новыми людьми, среди которых и будет вторая половинка. Свадьба может быть назначена буквально через пару месяцев после знакомства.

Лев. Львы преданные и романтичные люди. Всё, что им нужно в отношениях, — это признание и доверие. Если они не могут найти подходящего человека, они предпочитают оставаться одинокими до старости. Они считают, что если два человека не любят друг друга, пожениться невозможно. Однако в 2023 году они встретят того, при виде которого сердце начинает биться намного быстрее, а в животе порхают бабочки. И уже в середине марта они окажутся в ЗАГСе. Супружеская жизнь благоприятно подействует и на карьеру, у Льва как будто откроется второе дыхание на работе. И в целом этот знак будет чувствовать себя очень счастливым человеком.

Дева. Возможно, решение устроить свадьбу придёт неожиданно, но оно будет самым лучшим в 2023 году. Не стоит бояться своего желания создать семью, даже если очень страшно, что ничего не получится. Правильный настрой приведёт к шикарному бракосочетанию с подходящим партнёром. Семья, созданная в этом году, будет счастливой, а отношения – гармоничными. Дева будет чувствовать себя на высоте – появятся крылья, чтобы исполнить любое своё желание, не боясь никаких преград. Ведь теперь есть поддержка – вторая половинка.

Стрелец. После первой половины 2023 года большинство Стрельцов, не состоящих в браке, начнут готовиться к свадьбе. Стрельцам, которые в настоящее время не состоят в отношениях, необходимо обращать внимание на знаки любви в свой адрес, и быть более открытыми для людей, так как предстоящий период может принести им много хорошего. Те же люди, которые уже давно состоят в отношениях, всё-таки примут важное решение, которое кардинально изменит их судьбу. Некоторых представителей этого зодиакального созвездия ожидает спонтанный брак с человеком, знакомство с которым произошло пару месяцев назад.

Гороскоп советует 5 знакам Зодиака, которые могут вступить в брак в 2023 году, тщательно обдумывать ответ, прежде чем отказывать своей второй половинке, предложившей руку и сердце. Можно прозевать своё счастье.