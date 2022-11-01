Какие знаки Зодиака поженятся в 2023 году?

Несмотря на то, что общество в последнее время поменялось: многие предпочитают законному браку гражданский, всё же есть пары, которые стремятся оформить свои отношения официально. Астрологи же уже сейчас прогнозируют, какие зодиакальные созвездия женятся и выйдут замуж в 2023 году.

5 знаков Зодиака, которые вступят в брак в 2023 году

Телец. У этого знака очень большие шансы вступить в брак, но всё будет зависеть от него самого и его поведения с партнёром. В начале года есть вероятность поссориться со второй половинкой из-за своей настойчивости и давления. Нужно проявить терпение и сдержанность. Тельцу надо уяснить, что в отношениях есть двое и у каждого есть своё мнение, к которому очень важно прислушиваться.

Идеальное время для бракосочетания – осень. Именно в этот период Тельцы смогут создать крепкий союз, в котором проживут остаток жизни в любви и согласии.

Рак. 2023 год для этого знака – год романтики и любви, поэтому Ракам можно начинать репетировать танец на свадьбу, потому что она обязательно состоится. Если было принято решение пожениться, то даже не стоит сомневаться. Бракосочетание пройдёт наилучшим образом, ведь его подготовкой будут заниматься любящие люди, готовые ради любимого пойти на компромисс.

Идеальное время для бракосочетания – март, июнь и ноябрь. Тогда вся семейная жизнь будет насыщена весёлыми моментами и радостными событиями. По обоюдному согласию в браке будет много детей.

Дева. Не стоит волноваться – в этом году Дева обязательно выйдет замуж. И даже если пока у этого знака нет второй половинки, это не значит, что она не появится в течение года. Потому что звёзды сулят, что в 2023 году представители этого созвездия будут купаться во внимании противоположного пола. Они с лёгкостью найдут достойную кандидатуру в супруги и сыграют свадьбу.

Идеальное время для бракосочетания – лето. Пусть оно будет небольшое, только для своих, но с соблюдением всех традиций. Тогда брак будет ярким, весёлым, основанным на любви и взаимопонимании.

Весы. Даже если этот знак и не планировал свадьбу, она всё равно состоится. Не имеет никакого значения, сколько знакомы партнёры, их любовь не требует проверки, а только официального подтверждения. Хотя, конечно, мнение любимого человека о предстоящем событии важно узнать, но оно будет такое же, как и у Весов – жениться и как можно быстрее!

Идеальное время для бракосочетания – февраль, июнь и октябрь. Супружеская жизнь Весов не будет безоблачной, но она будет наполнена преданностью, взаимопониманием и незабываемыми яркими событиями.

Стрелец. Вступит ли этот знак в брак, будет зависеть только от него самого, потому что тут есть много подводных камней. Однако звёзды предполагают, что ничто и никто не помешает свадебному торжеству в этом году. Ведь в отношениях Стрельца и его второй половинки эмоции зашкаливают. Они просто не смогут друг без друга.

Идеальное время для бракосочетания – март или ноябрь. Эти месяцы лучшие для заключения брака, в котором партнёры будут понимать друг друга с полуслова. Их семейная жизнь принесёт только хорошее – комфорт, уют и заботу.

Как предсказывают звёзды, только 5 знаков Зодиака вступят в брак в 2023 году наверняка и без сомнений. Главное, выбрать подходящее время для этого прекрасного события.