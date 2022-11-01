Три жизненно важных урока, которые вы должны усвоить в 2023 году, на основе вашего знака зодиака

Жизнь дарит нам разные уроки, какие-то мы усваиваем, а какие-то игнорируем, из-за чего и допускаем промахи, некоторые из которых потом сложно исправить. Поэтому неплохо прислушиваться к советам Вселенной, которые она приготовила для каждого зодиакального знака.

Три жизненно важных урока, которые нужно усвоить знакам Зодиака в 2023 году

Овен

Проявляйте свои чувства. У вас есть склонность сдерживать свои эмоции. Ведь на самом деле, 2022 год был одним из самых сложных для вас, но вы себя вели так, словно в жизни всё идёт по-прежнему – спокойно и ровно. В 2023 году позвольте себе хотя бы иногда проявлять слабость и просить помощи у окружающих.

Работайте над своими отношениями с окружающими. Это не самая сильная ваша сторона. Вместо того, чтобы говорить о том, что вы чувствуете, людям, которые вам небезразличны, вы держите рот на замке. Будьте добрее, терпеливее и внимательнее.

Не бойтесь признаваться в любви. Вам не стоит чувствовать себя уязвимой, если вы признаётесь кому-то в своих чувствах. Признание в любви нужно не только окружающим, но и вам.

Телец

Хватит сдерживаться. Вы постоянно держите себя в руках, считая, что злость, недовольство может отвернуть от вас людей. Разрешите себе хотя бы однажды показать окружающим свой характер и, поверьте, к вам начнут относиться с уважением, боясь обидеть.

Просто послушайте. Иногда людям нужен кто-то, кто их выслушает. Не всегда нужно высказывать своё мнение или совет. Может быть, они пришли не за этим. Может быть, им нужно, чтобы вы просто замолчали и просто слушали.

Не бойтесь перемен. В вас природой заложен страх перемен. Но ведь не все изменения ведут к плохому. Есть довольно позитивные перемены, поэтому не бойтесь поменять профессию, круг общения, найти новое хобби.

Близнецы

Думайте о других. Вам только кажется, что вы думаете об окружающих. На самом деле, ваша помощь – это желание доказать всем и себе в первую очередь вашу незаменимость. Вы заменимы. И понять вы это сможете только тогда, когда дадите себе отдых – отправьтесь в отпуск. И желательно в одиночестве.

Отпустите обидчиков. Есть несколько людей, которые вами постоянно манипулируют. Они отравляют своим ядом, и вы об этом знаете. Избавьтесь от них, и жизнь окрасится в радужные цвета.

Ваши советы нужны не всем. Вы очень умный человек, который успешно прошёл через многие жизненные препятствия. Но поймите, что каждый должен допустить свои ошибки и сделать свои выводы. Перестаньте всем говорить, как правильно и что нужно делать. Это их, а не ваша жизнь.

Рак

Откажитесь от общения с токсичными людьми. Вы очень добрый и отзывчивый человек, поэтому вам тяжело перестать общаться с теми, кто сосёт из вас энергию. Но в 2023 году это нужно сделать. Подходящего времени просто не будет.

Поверьте в себя. Вы настолько не верите в свои силы, что готовы всю жизнь провести в раковине. Выйдите из зоны комфорта и увидьте, насколько вы уникальная личность. К вам тянутся окружающие, потому что вы умны, привлекательны и профессионал своего дела.

Оставьте прошлое. Живите настоящим. Стройте планы на будущее. Ведь всё, что было когда-то, ушло от вас. Начните новые отношения, заведите новых друзей, смените жильё, работу. Вы почувствуете себя безумно счастливым человеком.

Лев

Любите и будьте любимы. Вы словно птица в клетке – мечетесь и ничего не можете поделать со своей жизнью. Чтобы это изменить, нужно полюбить по-настоящему, а не просто строить отношения, потому что так принято в обществе.

Деньги – это не главное. Возможно, вы захотите возразить, но подумайте, что вам дали деньги? Вы не испытываете счастья, у вас нет любви и вы часто грустите.

Перестаньте носить маску. Посмотрите на себя со стороны – вы постоянно улыбаетесь, делаете вид, что удачливы и успешны, что в вашей жизни всё хорошо. Вам не следует быть постоянно сильной. Это нормально иногда быть слабой. Пусть вас поддержат и пожалеют.

Дева

Хватит думать. Пора действовать. Вы только и делаете, что строите воздушные замки. Вам нужно наконец-то попытаться воплотить свои мечты в жизнь. Это будет сложно, но возможно.

Не вините других. Вы не желаете брать ответственность на себя, так как удобнее обвинять других в своих проблемах. Все придуманные оправдания вас только тянут на дно.

Больше позитива. Перестаньте думать о плохом, иначе оно никогда не уйдёт из вашей жизни. Как только вы измените свои мысли на позитивные, всё тут же встанет на свои места. Вы станете счастливее!

Весы

Хватит ненавидеть! Откуда столько обид и ненависти? Да, ваша жизнь не настолько хороша, как вам хочется, но виноваты в этом только вы. Простите тех, кто вас обидел, недопонял, недослушал. Встаньте на их место, и тогда придёт понимание, что и вы – не ангел. В вас тоже множество недостатков.

Не ждите, что любовь сама постучит в дверь. Ваша унылость всех отталкивает, а затворничество – раздражает. Вам нужно чаще выходить в люди, общаться, заводить новые знакомства и веселиться. Только в таком настроении вы сможете притянуть к себе настоящую любовь.

Не занудствуйте. Ваше занудство всем очень надоело. Пора сменить пластинку и жить проще и радостнее. Будьте лояльнее как к себе, так и к окружающим.

Скорпион

Семья – превыше всего. Главной ценностью для вас должна стать семья. Поэтому когда на одной чаше весов будут родные, близкие, а на другой карьера, то важно выбрать первое. Потому что без семейной поддержки и работа не принесёт финансового успеха.

Всё только к лучшему. Примите все перемены с радостью. Возможно, испытания, с которыми вам придётся встретиться, болезненно скажутся на самочувствии, но без них никак.

Сдерживайте эмоции. Вы в последнее время несдержанно себя ведёте, из-за чего и возникают проблемы в общении с окружающими. Если так продолжите, наживёте массу врагов.

Стрелец

Путешествуйте. Ничто не должно вас останавливать. Отправляйтесь туда, куда хотите, и увидьте то, о чём так давно мечтали. Если вы не сделаете этого сейчас, то потом обязательно пожалеете.

Мы все разные. Вы часто обижаетесь на близких людей, так как они вас не понимают. Запомните, вы – разные, поэтому не нужно думать, что они поступают так, чтобы сделать вам больно.

Не требуйте от себя невозможного. Ваши цели слишком высоки, поэтому вы и не можете их все выполнить. Из-за чего и продолжаете терпеть неудачи. Добивайтесь всего постепенно.

Козерог

Начать всё сначала. Вы никогда не будете слишком стары, чтобы полностью изменить свою жизнь. Если вы недовольны или хотите попробовать что-то новое, не бойтесь это делать!

Ловите шанс. Судьба предоставит массу шансов для самореализации. Останется только их не упустить. Поэтому не стоит отказываться от полученных предложений, пусть даже они и кажутся нереальными. В итоге всё будет отлично.

Будьте благодарны. Научитесь благодарить людей за оказанную помощь. Ведь никто никому ничем не обязан. И сами помогайте окружающим, даже если они и не просят напрямую.

Водолей

Не жалейте себя. Нет смысла сидеть и жалеть себя. Никто не принесёт вам то, о чём вы так мечтаете. Придётся потрудиться самому. И не надо винить окружающих в своих бедах и горестях.

Будьте добры к другим. Это самая большая награда, которую вы можете получить — видеть, как кто-то чувствует себя лучше или счастливее благодаря вашим поступкам. И не говоря уже о том, что есть карма. Всё хорошее, что вы делаете, обязательно вернётся к вам.

Проявите решительность. Вы настолько боитесь принять какое-либо решение, что постоянно перекладываете собственные проблемы на плечи окружающих. Вам нужно быть решительнее и самостоятельнее.

Рыбы

Вы не виноваты. Когда кто-то уходит от вас, не вините себя. Когда кто-то делает вам что-то плохое - это не ваша вина. Перестаньте брать на себя ответственность за действия других людей.

Будьте внимательны к близким. Вы часто забываете о своих родных и близких, так как постоянно витаете в облаках. Своим безразличием вы их обижаете и отталкиваете. Можете остаться в одиночестве.

Ищите радость. Вы постоянно видите мир в серых красках. Оглянитесь. Мир – прекрасен. Он приносит счастье и радость. Только вы не хотите это замечать.

Эти три важных урока, которые важно усвоить знакам Зодиака, помогут не допустить прошлых ошибок и сделать свою жизнь ярче и счастливее.