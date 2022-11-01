Счастливое число 2023 для каждого знака Зодиака

У каждого есть свои счастливые числа, которые приносят удачу как в личной жизни, так и в делах денежных и карьере. Дни недели тоже оказывают своё влияние на положительную космическую энергию, придающую сил и бодрости в свершении задуманного. Поэтому так важно знать, какие счастливые дни и числа в 2023 году у каждого зодиакального созвездия.

Удачливое число 2023 для вашего знака Зодиака

Овен. Вторник и пятница. 15, 17, 29 и 31 – счастливые числа. В эти даты можно приниматься за новые дела – они принесут большие деньги. Назначать романтические свидания и деловые встречи. А если совместить число и день недели, то можно изменить свои жизненные шансы, добившись повсюду успеха.

Телец. Понедельник и воскресенье. 1, 5,14, 30 – счастливые числа. Этот год будет одним из самых счастливых, а вышеперечисленные цифры принесут большой успех, радость и любовь. 1-го и 5-го числа, которые выпадут на воскресенье, Телец встретит свою вторую половинку, 30-е в понедельник- принесёт желанную стабильность.

Близнецы. Среда и воскресенье. 5, 16, 23 и 31 – счастливые числа. Нужно использовать эти цифры, чтобы восстановить свой коэффициент романтики, которой так не хватало в прошлом году. Играть в лотерею лучше в воскресенье, отметив вышеперечисленные числа. Выигрыш гарантирован.

Рак. Четверг и суббота. 3, 12, 25 и 30 – счастливые числа. Благодаря этим числам разрешатся неприятные давние вопросы, связанные с собственностью. Великий шанс встретить свою любовь в субботу 12 числа, денежные дела лучше решать 25 и 30 числа в четверг.

Лев. Среда и пятница. 2, 14, 26, 29 – счастливые числа. В этом году у Львов встанет на первый план карьера. Большого успеха можно добиться в среду 29 числа – рост по служебной лестнице, повышение заработной платы и решение многих денежных проблем. В любви повезёт 2 и 26 числа, но роман будет мимолётный.

Дева. Вторник и пятница. 5, 13, 28 и 29 – счастливые числа. Нужно идти вперёд, строить планы на будущее, не страшась никаких преград. Особенно повезёт в пятницу 5, 13 и 28 числа. В эти дни любое желание тут же воплотится в жизнь. В путешествие нужно отправляться в период с 13 по 29. Оно будет незабываемым.

Весы. Пятница и суббота. 3, 12, 24 и 31 – счастливые числа. Идеальный год для размышлений и стремлений. Любые проблемы с финансами могут быть решены в период с 3 по 12 число. В любви повезёт в пятницу 31 числа. Есть вероятность встретить любовь всей своей жизни. Ожидается страстный роман.

Скорпион. Пятница и воскресенье. 6, 9, 27 и 28 – счастливые числа. В этом году Скорпионы восстанут из пепла. Их жизнь станет радужной. Воплотится давняя мечта в пятницу 27 или 28 числа, в любви возможны серьёзные перемены в воскресенье 6 числа. Весь год можно играть в лотерею, ставя на 9, - выигрыш будет обязательно.

Стрелец. Понедельник и пятница. 7, 17, 27 и 30 – счастливые числа. Не надо думать о плохом, потому что в этом году всё будет складываться как нельзя лучше. Особенно удачным днём будет понедельник, когда он выпадет на 7 число. Можно достичь больших вершин. Отпуск надо планировать на период с 17 до 30 числа. Он будет незабываемый.

Козерог. Суббота и воскресенье. 6, 13, 25 и 27 – счастливые числа. В этом году у Козерогов будет предостаточно сил, чтобы решить все проблемы. Повезёт в выходные дни, которые выпадут на 25 и 27 число, в любви и дружбе. Есть вероятность, что во время дружеских посиделок решится давний денежный вопрос, а также произойдёт знакомство с влиятельными людьми.

Водолей. Четверг и суббота. 6, 11, 15 и 29 – счастливые числа. Если есть желание поменять работу, место жительства или же брачного партнёра, то лучше это делать в эти числа и в эти дни недели. В остальные дни всё пойдёт наперекосяк. Могут возникнуть трудности с бизнесом. Но и они решатся, если над этим вопросом начать думать в четверг.

Рыбы. Среда и пятница. 1, 13, 27 и 31 - счастливые числа. Все проблемы пройдут стороной, если браться за все дела в эти дни. Может поступить предложение о переезде. Стоит соглашаться, если дата его будет 1 числа в среду. Любителям испытать свой шанс в лотерее можно зачеркнуть вышеприведённые цифры.

Пусть счастливое число 2023 для каждого знака Зодиака принесёт только хорошее. Пусть сбудутся все мечты и задумки.