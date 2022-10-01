10 вещей, которые нужно знать, прежде чем встречаться с мужчиной-Скорпионом

Мужчин, рождённых под зодиакальным созвездием Скорпиона, очень тяжело понять. Но та женщина, которая сможет это сделать, найдёт в нём массу достоинств и исключительных ценностей. Поэтому, прежде чем вступать в отношения с парнями этого знака, желательно как можно лучше изучить их астрологическую характеристику.

10 характеристик мужчин-Скорпионов, о которых женщине лучше знать заранее

Держат всё под контролем. Скорпионы всегда знают, что делать и как справляться с ситуациями, часто благодаря их врождённому чувству безопасности и решимости. Поэтому им лучше не навязывать своё мнение. Иначе можно спровоцировать серьёзный конфликт. Так что важно довериться и позволить Скорпиону действовать так, как он считает нужным. Манипуляторы и бунтари. Скорпионы обладают сильным характером и мужественно встречают любые испытания, в большинстве случаев побеждая их. Вряд ли кому удастся остановить Скорпиона, так как его мятежному характеру будет нелегко противостоять, и ради победы в любом испытании или соревновании эти парни готовы на всё. Сдержанны и ответственны. Скорпионы — особо замкнутые люди, они не любят быть в центре внимания и не обращают внимания на сплетни. Романтические отношения со Скорпионом станут достоянием общественности только тогда, когда он будет уверен во второй половинке. Скорпион не воспринимает любовь легкомысленно. Она для него – серьёзное чувство. Любители триллеров и мистики. У Скорпионов страсть к тайнам, тёмным и необъяснимым вещам. Так что второй половинке нужно быть готовой к тому, что ей придётся проводить вечера в компании с любимым перед телевизором с сериалами-триллерами, которые, кстати, могут не соответствовать её вкусам. И из-за этого есть вероятность возникновения конфликтов! Самоуверенные. Их не волнует мнение других. Скорпионы самоуверенны и идут на многое для достижения своих целей, не задумываясь о последствиях и влиянии их действий на окружающих. И даже если из-за них могут произойти большие неприятности, они всё равно сделают то, что задумали. Эмоционально не стабильны. У Скорпионов может несколько раз на дню меняться настроение. Причём кардинально – только он смеялся и веселился, и вдруг впал в великую тоску. Главное, быть с ним на одной волне, потому что этот парень не простит, если в период грусти его второй половинке весело. Он тут же ей испортит настроение. То же самое касается и его положительных эмоций – радоваться с ним должны все, даже когда повода как такового и нет. Скрытные. Скорпион должен всё знать о своей второй половинке, свои же секреты он держит под семью замками. И самое удивительное, что чем сильнее девушка хочет о нём что-то узнать, тем больше он закрывается от неё. Поэтому в отношениях с ним нужно уметь уважать его личное пространство. Давать помолчать, когда ему это нужно, и выговориться, когда он этого требует. Мстительные. С этим мужчиной лучше не ссориться, потому что всё равно победит в споре он. Зато в отношениях появится притеснитель и домашний тиран. Жить с ним сможет только спокойная и готовая постоянно идти на компромиссы девушка. Постепенно Скорпион поймёт, что нашёл идеальный вариант и перестанет «жалить» любимую. Эгоисты. Лучший кусок мяса он возьмёт себе, заработанные деньги потратит в первую очередь на свои нужды, а также именно он знает, что нужно его второй половинке в качестве подарка. Но это не значит, что Скорпиону не интересны чувства любимой. Просто он сосредоточен в первую очередь на себе, а потом уже на остальных. И сначала отношений ему нужно привыкать к тому, что теперь он не один. Через какое-то время он превратится во внимательного, надёжного и щедрого партнёра, с которым можно жить в гармонии и мире. Защитники. Ради близкого человека он готов горы покорить. Он способен на многое, чтобы вторая половинка рядом с ним чувствовала себя защищённой. Скорпион станет для неё настоящей опорой. Это про него говорят, что он будет и в беде, и в радости. Так что его женщина может не сомневаться – он всегда будет на её стороне.

Эти 10 вещей, которые нужно знать, прежде чем встречаться с мужчиной-Скорпионом, должны стать для прекрасного пола своеобразной инструкцией для общения с представителями данного созвездия. Иначе желание бежать подальше от такого непростого человека может возникнуть уже после первого свидания.