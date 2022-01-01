15 признаков, что мужчина создан для семьи

Мы настолько привыкли искать в отношениях тревожные знаки, чтобы максимально защититься от душевных ран, которые может нанести партнёр, что обычно не замечаем, когда нас искренне любят, ценят и уважают.

Разрешите себе посмотреть на любимого без критики и страха быть обманутой. Вы можете заметить, что он тот, кто не боится брать на себя ответственность не только за собственную жизнь, но и вашу и ваших будущих детей. Он – мужчина, ориентированный на семью, а значит, его нужно беречь и ценить. Только как понять, что ваша вторая половинка - семьянин? Проанализируйте его поведение.

Как понять, что мужчина предназначен для образования семьи

Его не пугает перспектива прожить всю жизнь с одной женщиной. В то время, когда многих парней коробит от мысли, что им придётся до конца своей жизни быть с одной женщиной, вашего мужчину это только радует. К вам он относится со всей серьёзностью, потому что вы для него – Вселенная, которую он готов каждый день оберегать, чтобы ни в коем случае не потерять. Он коммуникабелен. Мужчина, целенаправленный на семью, умеет и хочет много говорить, а также внимательно слушать. Он даёт дельные советы, но при этом готов поболтать и о несерьёзных вещах. Для него норма, когда в семье всё обсуждается, чтобы вместе найти выход из сложной ситуации и порадоваться достижениям родных и близких людей. Он попытается исправить ситуацию. Если в отношениях возникли какие-то проблемы, то он постарается найти способ их преодолеть. Так делали в его семье, так делает и он. Единственное, из-за чего он может сложить руки, это когда поймёт, что нет смысла в борьбе. В противном случае он сделает всё возможное, понимая, что всё можно исправить – разговорами, компромиссами или же поступками. Он всегда на вашей стороне. Что бы ни случилось, в его понимании семья должна держаться вместе, поэтому он станет вашей опорой и защитой. Он понимает, что вы не можете постоянно смеяться, веселиться и быть лёгкой, вы – человек, который грустит, злится и огорчается. Ваш мужчина принимает вас в любом настроении, поддерживая и помогая. Он лучший друг и супер любовник. Супер отношения строятся не только на влечении друг к другу, но и на возможности расслабиться, поговорить по душам, весело провести время. Найти того, кто разделит постель, не так уж и сложно, а вот человека, с кем хочется делиться сокровенным, непросто, но очень ценно. Вот почему мужчина, ориентированный на семью, понимает, что интим – ещё не всё, на чём строится ваша связь. Для него эмоциональная близость важнее даже физической. Он проводит много времени со своей семьёй. Мужчина старается уделять много внимания родным, даже находясь на расстоянии, будучи занятым или же уставшим. Так же он станет вести себя и с вами. И чем дольше вы будете с ним, тем больше он привяжется, так как начнёт воспринимать как самого ценного члена семьи. Он поставит вас на первое место в списке важных и любимых людей. Он надеется, что однажды у него будет семья, похожая на ту, в которой он вырос. Парни, выросшие в счастливых семьях, захотят создать такую же. Поэтому мужчина, ориентированный на создание семьи, будет традиционен в своих желаниях иметь жену, детей, машину, собаку. Как говорится, весь пакет безоблачного семейства. И в этом нет ничего плохого. Скорее, наоборот, он понимает, что не всё будет прекрасно, но во всём есть положительные моменты, которые всегда перевешивают отрицательные. Если ваши отношения перерастут в серьёзные, то очень скоро вы станете семьёй. Любит свою мать, но он не маменькин сынок. Не навешивайте на него ярлыки. С мамиными мальчиками встречаться практически невозможно. Вы поймёте, что вас трое в отношениях, как только его мама решит, что вы ей не нравитесь без уважительной причины. Если у него нормальные и здоровые отношения с матерью, это плюс. Если он уважает её, он, скорее всего, уважает и всех женщин. Его мать будет частью вашей жизни, но не частью ваших отношений. Он любит детей. Может часами играть с детьми, и речь идёт не только о родных племянниках. Он с лёгкостью находит общий язык и с мальчишками во дворе, и с девчонками в парке, когда вы гуляете вдвоём. Это многое говорит о нём как о личности: терпеливый, ласковый, игривый и изобретательный. В душе он всё ещё ребёнок, и ему искренне нравится проводить с ними время. В общем, ваш парень - добросердечный человек. Он человек слова. Если сказал, что придёт на семейный ужин, то будет там на пятнадцать минут раньше. Если пообещал постричь газон, обязательно это сделает. Когда не уверен в том, что сможет выполнить обещанное, то предупредит, так как не может видеть вас разочарованной или заставлять вас думать, что он обманщик. Вы будете введены в семью друг друга. Как только вы дойдёте до того момента, когда будете уверены друг в друге, вы обязательно встретитесь с родными друг друга. Он обязательно посетит с вами свадьбу своего кузена и именины вашего племянника, а также мило проведёт время за послеобеденным кофе с родителями, как вашими, так и своими. Вы уверены рядом с ним, а он – с вами. Все мы понимаем, насколько важно доверие мужчины для ваших отношений. Он не будет чувствовать себя неуверенно каждый раз, когда вы встречаетесь с друзьями, из-за страха, что вас могут увести. Но и вы никогда не станете его толкать, поправлять и тем более прятать от близких и друзей, тревожась, что он упадёт «в грязь лицом». Он весёлый. Большинство людей, ориентированных на семью, любят шалости, шутки и как можно больше веселья. Он не прочь выставить себя посмешищем и не пощадит вас. Ему нравится дразнить вас и заставлять смеяться. Он умеет превратить обычную ситуацию в забавную. Поиграть с вами в настольные игры, карты или видеоигры или даже просто расслабиться на диване ему будет интереснее, чем целая ночь в клубах. Он серьёзно относится к обязательствам. Вступление в отношения, с перспективой создания семьи, его не пугает. Верность и преданность одному человеку - для него норма. Он живёт моментом. Считает, что каждое мгновение драгоценно и что он должен извлечь из него максимум пользы. Возможно, он не красноречив, но силён в действиях, а это в миллион раз важнее: он найдёт общие интересы и даже будет строить планы на будущее. Он также захочет убедиться, что вы счастливы рядом с ним.

Если вы заметили в своём партнёре хотя бы часть из этих 15 признаков, что мужчина создан для семьи, цените его. Найти второго такого очень сложно, если не сказать больше - нереально.