15 признаков, что мужчина создан для семьи
Мы настолько привыкли искать в отношениях тревожные знаки, чтобы максимально защититься от душевных ран, которые может нанести партнёр, что обычно не замечаем, когда нас искренне любят, ценят и уважают.
Разрешите себе посмотреть на любимого без критики и страха быть обманутой. Вы можете заметить, что он тот, кто не боится брать на себя ответственность не только за собственную жизнь, но и вашу и ваших будущих детей. Он – мужчина, ориентированный на семью, а значит, его нужно беречь и ценить. Только как понять, что ваша вторая половинка - семьянин? Проанализируйте его поведение.
Как понять, что мужчина предназначен для образования семьи
- Его не пугает перспектива прожить всю жизнь с одной женщиной. В то время, когда многих парней коробит от мысли, что им придётся до конца своей жизни быть с одной женщиной, вашего мужчину это только радует. К вам он относится со всей серьёзностью, потому что вы для него – Вселенная, которую он готов каждый день оберегать, чтобы ни в коем случае не потерять.
- Он коммуникабелен. Мужчина, целенаправленный на семью, умеет и хочет много говорить, а также внимательно слушать. Он даёт дельные советы, но при этом готов поболтать и о несерьёзных вещах. Для него норма, когда в семье всё обсуждается, чтобы вместе найти выход из сложной ситуации и порадоваться достижениям родных и близких людей.
- Он попытается исправить ситуацию. Если в отношениях возникли какие-то проблемы, то он постарается найти способ их преодолеть. Так делали в его семье, так делает и он. Единственное, из-за чего он может сложить руки, это когда поймёт, что нет смысла в борьбе. В противном случае он сделает всё возможное, понимая, что всё можно исправить – разговорами, компромиссами или же поступками.
- Он всегда на вашей стороне. Что бы ни случилось, в его понимании семья должна держаться вместе, поэтому он станет вашей опорой и защитой. Он понимает, что вы не можете постоянно смеяться, веселиться и быть лёгкой, вы – человек, который грустит, злится и огорчается. Ваш мужчина принимает вас в любом настроении, поддерживая и помогая.
- Он лучший друг и супер любовник. Супер отношения строятся не только на влечении друг к другу, но и на возможности расслабиться, поговорить по душам, весело провести время. Найти того, кто разделит постель, не так уж и сложно, а вот человека, с кем хочется делиться сокровенным, непросто, но очень ценно. Вот почему мужчина, ориентированный на семью, понимает, что интим – ещё не всё, на чём строится ваша связь. Для него эмоциональная близость важнее даже физической.
- Он проводит много времени со своей семьёй. Мужчина старается уделять много внимания родным, даже находясь на расстоянии, будучи занятым или же уставшим. Так же он станет вести себя и с вами. И чем дольше вы будете с ним, тем больше он привяжется, так как начнёт воспринимать как самого ценного члена семьи. Он поставит вас на первое место в списке важных и любимых людей.
- Он надеется, что однажды у него будет семья, похожая на ту, в которой он вырос. Парни, выросшие в счастливых семьях, захотят создать такую же. Поэтому мужчина, ориентированный на создание семьи, будет традиционен в своих желаниях иметь жену, детей, машину, собаку. Как говорится, весь пакет безоблачного семейства. И в этом нет ничего плохого. Скорее, наоборот, он понимает, что не всё будет прекрасно, но во всём есть положительные моменты, которые всегда перевешивают отрицательные. Если ваши отношения перерастут в серьёзные, то очень скоро вы станете семьёй.
- Любит свою мать, но он не маменькин сынок. Не навешивайте на него ярлыки. С мамиными мальчиками встречаться практически невозможно. Вы поймёте, что вас трое в отношениях, как только его мама решит, что вы ей не нравитесь без уважительной причины. Если у него нормальные и здоровые отношения с матерью, это плюс. Если он уважает её, он, скорее всего, уважает и всех женщин. Его мать будет частью вашей жизни, но не частью ваших отношений.
- Он любит детей. Может часами играть с детьми, и речь идёт не только о родных племянниках. Он с лёгкостью находит общий язык и с мальчишками во дворе, и с девчонками в парке, когда вы гуляете вдвоём. Это многое говорит о нём как о личности: терпеливый, ласковый, игривый и изобретательный. В душе он всё ещё ребёнок, и ему искренне нравится проводить с ними время. В общем, ваш парень - добросердечный человек.
- Он человек слова. Если сказал, что придёт на семейный ужин, то будет там на пятнадцать минут раньше. Если пообещал постричь газон, обязательно это сделает. Когда не уверен в том, что сможет выполнить обещанное, то предупредит, так как не может видеть вас разочарованной или заставлять вас думать, что он обманщик.
- Вы будете введены в семью друг друга. Как только вы дойдёте до того момента, когда будете уверены друг в друге, вы обязательно встретитесь с родными друг друга. Он обязательно посетит с вами свадьбу своего кузена и именины вашего племянника, а также мило проведёт время за послеобеденным кофе с родителями, как вашими, так и своими.
- Вы уверены рядом с ним, а он – с вами. Все мы понимаем, насколько важно доверие мужчины для ваших отношений. Он не будет чувствовать себя неуверенно каждый раз, когда вы встречаетесь с друзьями, из-за страха, что вас могут увести. Но и вы никогда не станете его толкать, поправлять и тем более прятать от близких и друзей, тревожась, что он упадёт «в грязь лицом».
- Он весёлый. Большинство людей, ориентированных на семью, любят шалости, шутки и как можно больше веселья. Он не прочь выставить себя посмешищем и не пощадит вас. Ему нравится дразнить вас и заставлять смеяться. Он умеет превратить обычную ситуацию в забавную. Поиграть с вами в настольные игры, карты или видеоигры или даже просто расслабиться на диване ему будет интереснее, чем целая ночь в клубах.
- Он серьёзно относится к обязательствам. Вступление в отношения, с перспективой создания семьи, его не пугает. Верность и преданность одному человеку - для него норма.
- Он живёт моментом. Считает, что каждое мгновение драгоценно и что он должен извлечь из него максимум пользы. Возможно, он не красноречив, но силён в действиях, а это в миллион раз важнее: он найдёт общие интересы и даже будет строить планы на будущее. Он также захочет убедиться, что вы счастливы рядом с ним.
Если вы заметили в своём партнёре хотя бы часть из этих 15 признаков, что мужчина создан для семьи, цените его. Найти второго такого очень сложно, если не сказать больше - нереально.
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