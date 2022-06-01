Как влюбить в себя мужчину-Скорпиона с помощью астрологии? Вот главные секреты!

Может уйти много времени на то, чтобы обратить на себя внимание Скорпиона, но если это случится, то не возникнет ни одной заминки с тем, как влюбить в себя мужчину-Скорпиона, потому что любовь для него священна. Он придаёт большое значение отношениям с покорившей его сердце дамой.

Как привлечь Скорпиона?



Чтобы он обратил внимание на девушку, она должна быть практически идеальной – блестящая, восхитительная, производящая впечатление на окружающих своим привлекательным внешним видом и уверенностью. В девушке должна быть таинственность, поэтому она должна постепенно раскрывать себя перед Скорпионом, чтобы он хотел большего. Немаловажно, чтобы она была тактильная, так как этот парень очень чувственный и страстный. Отличный вариант вскружить ему голову – пригласить в роскошное место, где показать себя во всей красе – соблазнительность, прекрасное чувство юмора и немного дерзости. Он не сможет устоять.

Так как Скорпион обращает внимание на внешний вид, то для свидания с ним нужно надеть что-то красное, в меру открытое, но в то же время много скрывающее. У него очень хорошо развита фантазия, поэтому ему нужно дать возможность додумать. Когда он будет готов пойти в атаку, нужно упорхнуть, оставив адрес, по которому произойдёт следующее свидание, или же номер телефона. Он обязательно захочет найти соблазнительницу, от которой сходит с ума. Однако и последующие свидания должны быть не менее романтичными и загадочными.

Каков мужчина-Скорпион в любви?



Скорпион — не самый лёгкий знак для жизни, потому что это сильная личность, которая может быть очень… острой! Но когда он находит любовь, то становится очень милым существом. Скорпион - очень притягательный и игривый, поэтому перед ним невозможно устоять. Он превращается в дерзкого любовника, который смотрит только на свою избранницу. Его может быть трудно понять, но придётся принять его таким, какой он есть, потому что Скорпион не захочет меняться. К тому же, эти парни ненавидят предательство, в их понимании отношения должны длиться всю жизнь! Поэтому они тяжело отпускают свою избранницу, решившуюся на флирт, измену или разрыв по какой-то непонятной для него причине. Они могут долго мучить её, отпуская колкости в её адрес, или же распускать неприятные слухи, чтобы скомпрометировать.

Совместимость со Скорпионом



Даже если он может показаться немного холодным и отстранённым, мужчина-Скорпион ищет ту, которая способна полностью понять его чувства в интимной близости. Он ищет любви, которая строится с партнёром в сугубо личном пространстве. И Рыбы, и Рак спокойны и сдержанны в проявлении эмоций в быту, но любвеобильны и выразительны в интимной жизни, поэтому именно они и подходят Скорпиону.

Скорпион и Рыбы

С Рыбой у Скорпиона могут получиться идеальные отношения, так как их характеры и интересы часто бывают схожи. Они действуют согласно инстинкту, поэтому в их интимных отношениях всегда феерия. Да и в финансовом плане они мыслят в одном направлении, помня, что жизнь – одна, и её нужно прожить так, чтобы было что вспомнить в старости, на которую обязательно должны быть отложены деньги для безбедного существования. Хотя Рыбы любят спокойствие, а Скорпион постоянно бушует, но именно этим они и дополняют друг друга. Таким образом, эти двое составят оригинальную пару - в их жизни не будет недостатка в «острых специях»!

Скорпион и Рак

Эти два водных знака созданы друг для друга! Как чуткие, гиперинтуитивные души, они идеально совместимы! Их отношения будут искренними, глубокими и чувственными. Скорпион психологически настроен на чувствительность Рака. Рак способен успокоить своего партнёра, когда он сталкивается со стрессом. В любви их объединяет магическая сила. Они действуют на инстинктах: одного взгляда, одного жеста достаточно, чтобы понять друг друга. Им нравится устанавливать близкие отношения, привносить немного волшебства в жизнь друг друга, и они чувствуют, что их объединяет невидимая связь.

10 советов, как влюбить в себя мужчину-Скорпиона