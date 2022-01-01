Ваш мужчина верен вам! Вот 8 главных признаков

Верность – это одно из самых ценных качеств в партнере, однако не у всех оно есть. Особенно, согласно женскому мнению, измены присущи мужчинам. Однако это неверно. Потому что преданность не зависит от пола. Скорее, она определяется воспитанием и выбором самого человека. Поэтому верных парней на самом деле очень много. И если вы хотите убедиться в том, что ваша вторая половинка вам не изменяет, просто понаблюдайте за ним.

8 главных признаков, что ваш мужчина верен вам!



Он не эгоист. Если вашего мужчины нет рядом, когда он вам очень нужен, или же он может изменить планы в последний момент, отменив вашу встречу с ним, то зачем вообще с ним строить и дальше отношения. Но если парень уважает ваши потребности, всегда рядом, даже когда вы и сами можете справиться, полностью растворяется в ваших отношениях, значит он ваша настоящая вторая половинка, верная и надежная. Он никогда не флиртует с другими девушками. Он уважает и смотрит только на вас. Ведь нет ничего хуже, чем наблюдать за картиной, когда чей-то парень пристает к случайным девушкам в барах или же любимой своего друга. Настоящий мужчина знает об этом, и никогда не сделает своей второй половинке больно. Он четко дает ей понять, что она его выбор, а не просто подходящий вариант, чтобы хорошо провести сейчас время. Он не соперничает с вами. Если мужчина видит в своей второй половинке соперника, которого пытается во всем вас превзойти, - карьере, финансах, спорте и других сферах жизни, то он заботится только о себе. У него существует потребность самоутвердиться за счет вас, поэтому неизвестно, сколько ему потребуется времени, чтобы доказать с другой женщиной свое превосходство. Когда же партнер радуется каждому успеху своей любимой, то у него даже и мысли не будет пойти налево. Он заботится о вас. Он следит за тем, чтобы с вами было все в порядке, он беспокоится о том, чтобы вы чувствовали себя рядом с ним в безопасности, заботе и любви. Если вы больны, он рядом с теплым супом, если грустны, обязательно выслушает и поддержит. Он все сделает для вас, чтобы вы понимали, что являетесь для него единственной и неповторимой. Он не позволяет вас обидеть. Верный мужчина никогда не отзывается плохо о своих близких. Даже если вы поссоритесь, он не станет все рассказывать об этом даже друзьям и тем более в негативном ключе. Всегда избегает откровенных разговоров, во время которых собеседник пытается узнать о ваших отношениях, особенно пикантные подробности. Он строит доверительные отношения. Ваш парень не из тех, кто заставляет ждать ответа на ваше сообщение. Всегда сообщает, где находится, чтобы вы не волновались. Он понимает, что доверие - жизненно важная часть отношений, и следит за тем, чтобы оно в вашей паре с каждым днем только укреплялось. Он старается сделать вашу жизнь комфортнее. Готовит утренний кофе, чтобы вы могли поспать еще пять минут, покупает ваш любимый шоколад после тяжелого дня и готовит ужин, чтобы освободить вас от этой обязанности. Он внимательно слушает вас, встречает с работы не потому, что вы его просите, а потому, что хочет помочь с покупкой продуктов. Он искренен с вами. Рад быть рядом с вами, быть вашей самой большой поддержкой и любовью. Он обнимает, потому что ему приятно чувствовать ваше тепло. Не видит никаких недостатков. потому что вы идеальны для него.

Теперь вы можете не сомневаться, что ваш мужчина верен вам! Вот 8 главных признаков, которые точно укажут на его преданность и надежность.