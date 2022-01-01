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Ваш мужчина верен вам! Вот 8 главных признаков
Верность – это одно из самых ценных качеств в партнере, однако не у всех оно есть. Особенно, согласно женскому мнению, измены присущи мужчинам. Однако это неверно. Потому что преданность не зависит от пола. Скорее, она определяется воспитанием и выбором самого человека. Поэтому верных парней на самом деле очень много. И если вы хотите убедиться в том, что ваша вторая половинка вам не изменяет, просто понаблюдайте за ним.
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8 главных признаков, что ваш мужчина верен вам!
- Он не эгоист. Если вашего мужчины нет рядом, когда он вам очень нужен, или же он может изменить планы в последний момент, отменив вашу встречу с ним, то зачем вообще с ним строить и дальше отношения. Но если парень уважает ваши потребности, всегда рядом, даже когда вы и сами можете справиться, полностью растворяется в ваших отношениях, значит он ваша настоящая вторая половинка, верная и надежная.
- Он никогда не флиртует с другими девушками. Он уважает и смотрит только на вас. Ведь нет ничего хуже, чем наблюдать за картиной, когда чей-то парень пристает к случайным девушкам в барах или же любимой своего друга. Настоящий мужчина знает об этом, и никогда не сделает своей второй половинке больно. Он четко дает ей понять, что она его выбор, а не просто подходящий вариант, чтобы хорошо провести сейчас время.
- Он не соперничает с вами. Если мужчина видит в своей второй половинке соперника, которого пытается во всем вас превзойти, - карьере, финансах, спорте и других сферах жизни, то он заботится только о себе. У него существует потребность самоутвердиться за счет вас, поэтому неизвестно, сколько ему потребуется времени, чтобы доказать с другой женщиной свое превосходство. Когда же партнер радуется каждому успеху своей любимой, то у него даже и мысли не будет пойти налево.
- Он заботится о вас. Он следит за тем, чтобы с вами было все в порядке, он беспокоится о том, чтобы вы чувствовали себя рядом с ним в безопасности, заботе и любви. Если вы больны, он рядом с теплым супом, если грустны, обязательно выслушает и поддержит. Он все сделает для вас, чтобы вы понимали, что являетесь для него единственной и неповторимой.
- Он не позволяет вас обидеть. Верный мужчина никогда не отзывается плохо о своих близких. Даже если вы поссоритесь, он не станет все рассказывать об этом даже друзьям и тем более в негативном ключе. Всегда избегает откровенных разговоров, во время которых собеседник пытается узнать о ваших отношениях, особенно пикантные подробности.
- Он строит доверительные отношения. Ваш парень не из тех, кто заставляет ждать ответа на ваше сообщение. Всегда сообщает, где находится, чтобы вы не волновались. Он понимает, что доверие - жизненно важная часть отношений, и следит за тем, чтобы оно в вашей паре с каждым днем только укреплялось.
- Он старается сделать вашу жизнь комфортнее. Готовит утренний кофе, чтобы вы могли поспать еще пять минут, покупает ваш любимый шоколад после тяжелого дня и готовит ужин, чтобы освободить вас от этой обязанности. Он внимательно слушает вас, встречает с работы не потому, что вы его просите, а потому, что хочет помочь с покупкой продуктов.
- Он искренен с вами. Рад быть рядом с вами, быть вашей самой большой поддержкой и любовью. Он обнимает, потому что ему приятно чувствовать ваше тепло. Не видит никаких недостатков. потому что вы идеальны для него.
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Теперь вы можете не сомневаться, что ваш мужчина верен вам! Вот 8 главных признаков, которые точно укажут на его преданность и надежность.
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