10 вещей, которые нужно знать, прежде чем встречаться с мужчиной-Раком
Один из самых обаятельных и привлекательных мужчин среди зодиакальных созвездий – Рак. Мужчины этого знака нежны, чувствительны и внимательны, поэтому устоять против их чар невозможно. Однако за милым, обходительным и галантным парнем скрывается немного ленивый (его часто приходится заставлять делать даже самые необходимые вещи), крайне тревожный (на пустом месте может устроить истерику) и довольно нелюбопытный человек, с которым бывает очень трудно. Поэтому каждой девушке, желающей начать отношения с Раком, важно знать о нём 10 вещей, чтобы после не разочароваться.
10 характеристик мужчин-Раков, о которых женщине лучше знать заранее
- Стабильность. Раки склонны ставить перед собой долгосрочные цели, чтобы в будущем обеспечить себе стабильность и уверенность. Им важно ощущать их не только в работе, семье, с друзьями, но и в романтических отношениях. Именно поэтому они в каждой новой знакомой ищут те качества, которые они хотели бы видеть в своей второй половинке. Не найдя их, обычно стараются прекратить общение.
- Защищённость и опека. Они привыкли защищать своих родных и близких. Кто причинит боль другу, родственнику или, ещё хуже, партнёру Рака, тому действительно грозит серьёзная беда! К сожалению, такое чрезмерное чувство защиты часто приводит к ревности, которая также может превратиться в собственничество. Но парню всегда можно объяснить, что всё имеет грань – приятно, когда тебя опекают, но ужасно, когда держат взаперти. Он поймёт.
- Тревожность. Это очень тревожные мужчины, их нужно успокаивать практически каждый день! Особенно, когда дело доходит до отношений. Рак постоянно должен понимать, что всё идёт хорошо, его ценят и любят. Идеальная половинка этого мужчины должна уметь облегчить его заботы, успокоить и дать ему стабильность. Иначе его тревожность может перерасти в паранойю.
- Чувствительность. Раки считаются лучшими партнёрами потому, что они чрезвычайно чувствительные и у них отлично развита интуиция, поэтому они могут сразу понять потребности своего партнёра и немедленно их удовлетворить. Они заботливы, когда понимают, что это необходимо второй половинке, и отстранённы, когда она хочет побыть одна. С ним не возникает недопонимания, потому что он всегда на одной волне с любимой.
- Умение приспосабливаться. Они адаптируются к любой ситуации. Например, одинокие Раки умеют ценить своё положение и свою независимость и свободу; и, наоборот, если они состоят в отношениях, то не сдаются перед первыми трудностями, всегда стараются прожить их на полную катушку. Не позволяют стрессу захлестнуть себя.
- Домоседство и семейственность. Рак обожает свой дом и окружение близких людей. Из всех знаков зодиака именно у него самое сильное родительское чувство. Представители этого знака всегда заботятся о своей семье. Она для них – превыше всего.
- Ленивость. Они предпочитают оставаться в стороне от событий только потому, что им лень во что-то вмешиваться. Поэтому любые трудности и сложности проходят мимо них. Они предпочитают, чтобы кто-то их решал за них. Не стоит удивляться, если, например, финансовые проблемы в семье лягут на плечи второй половинки. Рак же предпочтёт экономить на всём, найти дополнительный заработок – не про него.
- Консерватизм. Он живёт по традициям, заложенным в семье. Его тяжело от них отучить. Скорее Рак приучит любимую к своим правилам. С одной стороны – это хорошо, потому что семейные законы он никогда не нарушит. С ним всегда будет устроенный быт, забота и внимание. Но, с другой, этому мужчине тяжело сорваться с места, чтобы начать всё сначала. Ведь жизненные перемены могут внести коррективы в его привычки, а также традиции, принятые среди его родных и близких.
- Страстность. Раки могут казаться застенчивыми и замкнутыми, но как только они начнут доверять девушке, то станут очень страстными. Интим для них очень важен в отношениях. Близость у Раков происходит только по большой любви, они любят спокойствие и прелюдию, а также хотят взаимности. В постели им нужно уделять большое внимание. Они обязательно отблагодарят тем же.
- Ранимость. Мало кто может догадаться, что мужчина с таким прекрасным чувством юмора, умеющий быстро сходиться с людьми и привлекать их своей раскованностью, настолько раним. Таким поведением он часто скрывает своё внутреннее чувство незащищённости. Его легко ранить даже словом или безразличием. Он тут же закроется и постарается стать невидимкой. Вытащить Рака из такого состояния нелегко.
Есть 10 вещей, которые нужно знать, прежде чем встречаться с мужчиной-Раком, чтобы быстрее с ним сблизиться, а также понять причины его иногда непонятного поведения. Девушке с такой информацией будет не только проще построить с ним отношения, но и сделать их крепкими и долгими.
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