10 вещей, которые нужно знать, прежде чем встречаться с мужчиной-Раком

Один из самых обаятельных и привлекательных мужчин среди зодиакальных созвездий – Рак. Мужчины этого знака нежны, чувствительны и внимательны, поэтому устоять против их чар невозможно. Однако за милым, обходительным и галантным парнем скрывается немного ленивый (его часто приходится заставлять делать даже самые необходимые вещи), крайне тревожный (на пустом месте может устроить истерику) и довольно нелюбопытный человек, с которым бывает очень трудно. Поэтому каждой девушке, желающей начать отношения с Раком, важно знать о нём 10 вещей, чтобы после не разочароваться.

10 характеристик мужчин-Раков, о которых женщине лучше знать заранее

Стабильность. Раки склонны ставить перед собой долгосрочные цели, чтобы в будущем обеспечить себе стабильность и уверенность. Им важно ощущать их не только в работе, семье, с друзьями, но и в романтических отношениях. Именно поэтому они в каждой новой знакомой ищут те качества, которые они хотели бы видеть в своей второй половинке. Не найдя их, обычно стараются прекратить общение. Защищённость и опека. Они привыкли защищать своих родных и близких. Кто причинит боль другу, родственнику или, ещё хуже, партнёру Рака, тому действительно грозит серьёзная беда! К сожалению, такое чрезмерное чувство защиты часто приводит к ревности, которая также может превратиться в собственничество. Но парню всегда можно объяснить, что всё имеет грань – приятно, когда тебя опекают, но ужасно, когда держат взаперти. Он поймёт. Тревожность. Это очень тревожные мужчины, их нужно успокаивать практически каждый день! Особенно, когда дело доходит до отношений. Рак постоянно должен понимать, что всё идёт хорошо, его ценят и любят. Идеальная половинка этого мужчины должна уметь облегчить его заботы, успокоить и дать ему стабильность. Иначе его тревожность может перерасти в паранойю. Чувствительность. Раки считаются лучшими партнёрами потому, что они чрезвычайно чувствительные и у них отлично развита интуиция, поэтому они могут сразу понять потребности своего партнёра и немедленно их удовлетворить. Они заботливы, когда понимают, что это необходимо второй половинке, и отстранённы, когда она хочет побыть одна. С ним не возникает недопонимания, потому что он всегда на одной волне с любимой. Умение приспосабливаться. Они адаптируются к любой ситуации. Например, одинокие Раки умеют ценить своё положение и свою независимость и свободу; и, наоборот, если они состоят в отношениях, то не сдаются перед первыми трудностями, всегда стараются прожить их на полную катушку. Не позволяют стрессу захлестнуть себя. Домоседство и семейственность. Рак обожает свой дом и окружение близких людей. Из всех знаков зодиака именно у него самое сильное родительское чувство. Представители этого знака всегда заботятся о своей семье. Она для них – превыше всего. Ленивость. Они предпочитают оставаться в стороне от событий только потому, что им лень во что-то вмешиваться. Поэтому любые трудности и сложности проходят мимо них. Они предпочитают, чтобы кто-то их решал за них. Не стоит удивляться, если, например, финансовые проблемы в семье лягут на плечи второй половинки. Рак же предпочтёт экономить на всём, найти дополнительный заработок – не про него. Консерватизм. Он живёт по традициям, заложенным в семье. Его тяжело от них отучить. Скорее Рак приучит любимую к своим правилам. С одной стороны – это хорошо, потому что семейные законы он никогда не нарушит. С ним всегда будет устроенный быт, забота и внимание. Но, с другой, этому мужчине тяжело сорваться с места, чтобы начать всё сначала. Ведь жизненные перемены могут внести коррективы в его привычки, а также традиции, принятые среди его родных и близких. Страстность. Раки могут казаться застенчивыми и замкнутыми, но как только они начнут доверять девушке, то станут очень страстными. Интим для них очень важен в отношениях. Близость у Раков происходит только по большой любви, они любят спокойствие и прелюдию, а также хотят взаимности. В постели им нужно уделять большое внимание. Они обязательно отблагодарят тем же. Ранимость. Мало кто может догадаться, что мужчина с таким прекрасным чувством юмора, умеющий быстро сходиться с людьми и привлекать их своей раскованностью, настолько раним. Таким поведением он часто скрывает своё внутреннее чувство незащищённости. Его легко ранить даже словом или безразличием. Он тут же закроется и постарается стать невидимкой. Вытащить Рака из такого состояния нелегко.

Есть 10 вещей, которые нужно знать, прежде чем встречаться с мужчиной-Раком, чтобы быстрее с ним сблизиться, а также понять причины его иногда непонятного поведения. Девушке с такой информацией будет не только проще построить с ним отношения, но и сделать их крепкими и долгими.