10 вещей, которые нужно знать, прежде чем встречаться с мужчиной-Близнецами

Мужчины, рождённые под зодиакальным созвездием Близнецов, - весёлые и разносторонне развитые, обожающие быть в центре внимания. Никогда ничего не делающие не подумавши, и любовные отношения – не исключение. К выбору избранницы подходят ответственно – с ней не должно быть скучно и монотонно. Она должна быть яркой и интересной личностью. Но не факт, что такой девушке будет комфортно с Близнецами, ведь у этих парней, кроме достоинств, есть и много недостатков, о которых желательно узнать заранее.

10 характеристик мужчин-Близнецов, о которых женщине лучше знать заранее

Умение говорить и спорить. Слово — одна из их самых сильных сторон Близнецов. Когда с ними разговариваешь или обсуждаешь определённую тему, то мало у кого получится их переговорить или переспорить. Риторика — оружие, которым они всегда пользуются с мудростью и умением, особенно если оно должно произвести впечатление. Так на первом свидании можно смело дать Близнецу выговориться и рассказать о себе. Это покорит его сердце. А вот слушать о девушке он точно не захочет. Постоянное движение. Близнецы ненавидят, когда их привязывают к месту. Подобно воздуху, которому принадлежит этот знак, они любят парить из стороны в сторону, часто бесцельно. Обожают путешествовать. Не могут выполнять однообразную работу, сидя за столом. Девушке нужно быть готовой к незапланированным его встречам с друзьями, возможно, даже без неё. Не стоит ему мешать, потому что так можно и оттолкнуть. Никакой ревности. Близнецы нуждаются в общении с разными людьми. Их желание говорить и самовыражаться проявляется как на работе, так и в быту. Не стоит удивляться, например, если он потеряется во время совместного шопинга, а потом будет замечен дружелюбно болтающим с милой девушкой-промоутером. Такое поведение – часть природы Близнецов, изменить ничего невозможно. Их нельзя ревновать. Можно только принимать таковыми, каковы они есть. Фантазёр. Он обожает фантазировать и удивлять своим поведением и жестами. Того же ждёт и от второй половинки. Иначе она может ему надоесть. Кстати, умение его удивить интересными штучками приветствуется и в соблазнении Близнеца. Любимая должна делать ему сюрпризы, возможно, это будет романтическая неделя в городе его мечты. За такую приятную неожиданность он будет долго благодарен. Разделять его интересы. Близнецы обожают девушек, с которыми они могут быть на одной волне. Избранница должна хотя бы часть его интересов разделять, а в идеале и вовсе увлекаться тем же, чем и любимый. Но при этом преследовать его категорически запрещено. Иначе он сбежит. Представители этого созвездия очаровываются женским интеллектом. Поэтому девушка должна уметь поддержать разговор или же вовлечь в свой так, чтобы ему было интересно. Играть по его правилам. Близнецы, сами того не осознавая, в женщинах ищут черты своей личности. Это означает, что для его завоевания нужно использовать его собственные методы. Не нужно быть слишком навязчивой, давать ему немного пространства, показать себя амбициозной, рассказывать о своих жизненных планах, постараться заинтриговать его, а затем на какое-то время исчезнуть. Это его заинтригует и очарует. Не стоит пренебрегать здоровой ссорой, потому что Близнецы любят, когда истина рождается в споре. Эгоизм. Близнецы постоянно флиртуют, заводят романы на стороне без обязательств, которые очень быстро заканчиваются, потому что им становится скучно. Но когда рядом с ними правильная женщина, то отношения с ней будут длиться вечно. Но только она должна дать понять, что он самый лучший мужчина на свете, который способен её покорить своим умом, харизмой и непредсказуемостью. Но она тоже должна быть оригинальной, чтобы ему было с ней не скучно. Проявлять инициативу во всём, быть причудливой и всегда разной. Свободолюбие. Близнецы любят свободу, поэтому не нужно штурмовать представителей этого созвездия телефонными звонками в течение дня по любому поводу, есть риск быстрого окончания отношений. Никогда не нужно навязчиво интересоваться, чем он занимается, куда ходит и с кем. С Близнецами важно запастись терпением. Поддерживать его во всём. Уже при первой встрече Близнецы сразу же расскажут о своих жизненных планах, своей работе и своих интересах. Это способ установить контакт, попытаться понять, есть ли настоящая близость. По этой причине нужно проявлять интерес к тому, что он говорит, ему нужно показать готовность разделять его цели, даже если временами они могут казаться настолько абсурдными, что их невозможно достичь. Маленький ребёнок. Близнецы требуют постоянного внимания – их нужно холить, лелеять и опекать. Девушка должна уметь угождать, чтобы не было «капризов», так как у этих парней они не редкость. С ними нужно только смириться.

Чтобы завоевать сердце Близнецов, придётся изучить 10 вещей о них и запастись терпением. Только та, которая сможет найти баланс в отношениях, сможет изменить вторую половинку. Этот свободолюбивый мужчина вдруг откажется от прогулок с друзьями, чтобы вместе посмотреть фильм, или же решит сделать приятное любимой – внимательно выслушает её, не перебивая и не переключаясь на себя.