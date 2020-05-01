6 вещей, которые никогда нельзя делать для мужчины, чтобы его не потерять

Любить мужчину не означает жертвовать собой, как думают многие женщины. Так как, во-первых, жертва не будет оценена, а во-вторых, есть большая вероятность того, что после постоянной жертвенности любимый просто перестанет уважать свою спутницу, а значит и любить. Поэтому каждая представительница прекрасного пола должна запомнить, что именно никогда и ни при каких обстоятельствах нельзя делать для мужчины, если она хочет с ним остаться счастливой и любимой всю жизнь.

Вещи, которые никогда нельзя делать для мужчины

Помогать финансово. Даже если обстоятельства складываются таким образом, что у мужчины наступили по какой-то причине финансовые трудности – оказался без работы, попал на большую сумму денег и другое, ни в коем случае не стоит решать его проблемы женщине. Мужчина, который думает о своей семье, всегда найдёт способы, как заработать деньги. В конце концов, можно временно и грузчиком поработать. Если же он поймёт, что его вторая половинка неплохо справляется и сама с пополнением семейного бюджета, то вскоре он и вовсе перестанет думать о зарабатывании денег, а женщине придётся искать ещё одну работу, ведь мужские запросы могут и вырасти. Дарить дорогие подарки. Никогда не стоит дарить неравноценные подарки своей второй половинке: если парень в качестве подарка преподносит набор для душа, то как-то глупо ему дарить машину, так как таким дорогостоящим презентом его всё равно не получится завоевать, а скорее, наоборот, настоящего мужчину он оттолкнёт, особенно если он не может позволить себе такую роскошь. Ну, а если парень считает нормой такие подарки, то это наталкивает на мысль, что он использует свою любимую. Жалеть. Подмечено, что сильный пол выбирает в качестве свой жилетки для нытья одних, а женится совсем на других. Это только женщины считают, что жалобы говорят о глубоких отношениях между партнёрами, ведь девушка подаёт руку помощи несчастному парню, который теперь будет её из чувства благодарности любить вечно. Но на самом деле даже в сказках Русалочка, спасшая принца, так и не смогла стать его супругой. Так что вывод налицо. Нельзя говорить: «Я же тебе говорила». Даже если женщина предупреждала миллион раз о последствиях, а мужчина всё равно сделал по-своему, и в итоге всё получилось так, как она и предсказывала, ни в коем случае нельзя употреблять эту фразу в разговоре. Во-первых, это прямое доказательство того, что девушка намного дальновиднее, что просто убивает её вторую половинку на повал, а во-вторых, это его очень обидит, поэтому он обязательно дождётся её досадного промаха, чтобы позлорадствовать. Отказываться от карьеры и личной жизни. Доказано, что женщина-домохозяйка, с утра до вечера готовящая, стирающая и убирающая дом в халате и с хвостиком на быструю руку, вовсе не возбуждает мужчину. Он начинает её воспринимать как прислугу. Очень скоро мужчина найдёт красавицу, чтобы выйти с ней в люди, ну а домой станет приходить по привычке, так как тут хорошо кормят и прекрасно ухаживают. Поэтому каждая девушка в первую очередь должна ценить себя – следить за собой, самосовершенствоваться и находить время для общения с подругами и для хобби. Если женщина вышла замуж, то это не значит, что она должна забыть о работе, друзьях и личной жизни. Тогда мужчина её будет любить и ценить. Менять внешность. Если мужчина просит сменить причёску, цвет волос или же вовсе лечь под нож для увеличения, например, груди, то лучше ему посоветовать найти себе ту, которая будет соответствовать его идеалу. Мужчина должен воспринимать любимую такой, какая она есть (в разумных пределах, конечно, всё-таки ходить неухоженной тоже не стоит), а не подгонять под какие-то придуманные им параметры красоты. Когда партнёр заводит такой разговор, то стоит задуматься, нужен ли девушке такой любимый человек, который постоянно недоволен её внешними данными.

Девушкам надо навсегда запомнить эти 6 вещей, которые никогда не нужно делать для мужчины, иначе любовные отношения могут перерасти в токсичные или вовсе быстро придут к финалу.