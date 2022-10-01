10 вещей, которые нужно знать, прежде чем встречаться с мужчиной-Тельцом

Мужчины, рождённые под зодиакальным созвездием Телец, могут с лёгкостью покорить женское сердце, так как обладают огромной энергетикой. Они дарят чувственность, нежность и душевность, о которой можно только мечтать. Однако это не значит, что представители этого знака – идеальны. У них есть как достоинства, так и недостатки, о которых желательно знать заблаговременно, прежде чем начать встречаться с Тельцом.

10 характеристик мужчин-Тельцов, о которых женщине лучше знать заранее

Консерватор. Это мужчина, который придерживается традиций предыдущих поколений. Особенно это касается романтических отношений. Тельцы обожают физический контакт, но никогда не торопятся с ним. С негативом относятся к случайным связям и всяким причудам в интимной жизни. Им важно соблазнить девушку, чтобы она сама захотела близости. Верный. Тельцы невероятно преданны. Когда они признаются в любви, то делают это потому, что полностью убеждены в своих чувствах. Представители этого знака начинают роман не из-за привлекательной внешности или из-за одиночества. Они всегда ищут стабильные и, прежде всего, длительные отношения. Когда они их найдут, то сделают всё, что в их силах, чтобы сохранить любовь. Защитник. Когда Тельцы влюбляются, то готовы на всё, чтобы защитить свою вторую половинку. Рядом с таким мужчиной женщина будет чувствовать себя как за каменной стеной. Ревнивый. Мужчины, рождённые под знаком Тельца, входят в шестёрку самых ревнивых знаков, их ревность часто доходит до одержимости. Этот мужчина хочет знать всё, что происходило с возлюбленной в прошлом, в настоящем и желательно быть в курсе её планов на будущее. С представителями этого знака нужно быть открытой книгой. Он не потерпит обмана и интриг. Против новизны. Тельцы никогда не отказываются от своих привычек. Даже ради любимой они не станут меняться. Им проще остаться в одиночестве. Поэтому девушке, решившей встречаться с парнем, рождённым в этом знаке, придётся принять его таким, каков он есть. Безусловно, позже очень медленно можно будет внести свои коррективы. Но делать это нужно осторожно, потому что изменить его быстро не получится. Поэтому даже не стоит пытаться. Романтик. Телец будет баловать, холить и лелеять свою возлюбленную. Он готов ради неё на любой поступок. Единственная обратная сторона романтизма – этот мужчина ненавидит чувствовать себя использованным или недооценённым. Представители этого созвездия предпочитают удивлять свою возлюбленную подарками, но не терпят, когда их требуют. Меркантильная женщина не сможет с ним продержаться долго. Рационалист. Рождённые под этим знаком мужчины очень осторожны, особенно когда дело касается денег. Тельцы могут быть сдержаны в своих расходах, из-за чего создаётся впечатление, что они скупы. Но это не так, они просто люди, которые не любят тратить деньги впустую. Всегда внимателен к стилю. Тельцы всегда следят за модой и своим стилем. Они никогда не смогут смириться с тем, что их партнёр одет не по моде и не следует различным модным тенденциям. Если девушка хочет покорить мужчину этого знака и сделать так, чтобы он буквально потерял дар речи на первом свидании, пусть выберет образ, сочетающий в себе очарование и элегантность. Семья – превыше всего. Они чувствуют себя наиболее счастливыми, находясь дома, отдыхая с родными и близкими, поэтому их идеальным партнёром будет тот, кто ценит семейное времяпрепровождение. Если Телец видит, что девушке комфортно в его семье, а родные приняли её, то это означает одно – у их пары есть будущее. Упёртость. Если Телец что-то решил, его очень сложно переубедить в обратном. Он всё равно сделает по-своему, хотя может даже сделать вид, что согласен со второй половинкой. Возможно, он даже найдёт компромисс, чтобы и ей угодить, и со своего пути не свернуть.

Если девушка любит веселье, шум и многолюдные места, то с Тельцом у неё ничего не получится. Максимум – они станут друзьями, но не более. Та же, которая сможет обеспечить ему уют и комфорт дома, а также подарит спокойствие, покорит его быстро и навсегда.