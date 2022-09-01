Как вернуть мужчину-Тельца? 5 хитростей

Так сложились обстоятельства, что вы расстались со своим любимым, рождённым под созвездием Тельца, но очень хотите всё исправить. На самом деле астрологи считают, что это не проблема – вернуть мужчину-Тельца. Существует 5 хитростей, о которых стоит знать девушке, и связаны они с характером этого знака Зодиака.

Отрицательные стороны Тельцов

В начале отношений Телец выглядит безразличным. Создаётся впечатление, что ему нет дела до девушки. На самом деле это не так. Просто мужчина этого созвездия не желает быть вовлечённым в конфликтные или стрессовые ситуации. Когда же он поймёт, что это его вторая половинка, он всегда придёт к ней на помощь.

Этот знак по своей природе сноб. Финансы всегда для него стоят на первом месте. Они для него важнее семьи, любви и социальной жизни. Телец может спокойно отказать даже любимой в финансовой поддержке, если интуиция ему подсказывает, что в данный момент она не нуждается в деньгах.

Телец – очень упёртый знак, поэтому если он для себя что-то решил, то его очень тяжело сбить с намеченной цели. С ним приходится проявлять терпение и выдержку.

Положительные стороны Тельцов

Эти мужчины довольно романтичны и чувствительны. Если они решили покорить женское сердце, то будут вести себя настойчиво и терпеливо. Хотя бывает, что девушка не выдерживает его долгое раскачивание в признании в своих чувствах, и она сама выступает инициатором отношений.

Верный и надёжный Телец обладает консервативными взглядами на жизнь, поэтому тяжело идёт на перемены в жизни. Если он решился на разрыв, у него есть на то довольно веские причины.

Как вернуть мужчину Тельца: несколько хитростей

Нельзя давить. Если вы расстались, на это есть причина и, возможно, он сказал вам, что в этот период не хочет ничего о вас слышать или проводить с вами время. Так зачем продолжать посылать ему романтические сообщения и показывать ему, что вы отчаянно нуждаетесь в его любви? Просто на время дайте ему возможность побыть сам на сам. Не стоит устраивать сцены ревности и давить на жалость. Если вы решили пойти к нему домой и со слезами на глазах умолять его вернуться, или же сделать дорогой подарок, чтобы доказать свою любовь, то помните, что не нужно этого делать. Как уже говорилось выше, Телец все свои действия тщательно обдумывает и, если он сейчас не рядом с вами, то у вас нет ни одного шанса его разжалобить. Наоборот, реакция на ваше отношение такого рода может выразиться в раздражении и гневе, он может даже оскорбить вас или сказать не очень приятные слова в ваш адрес. Избегайте устраивать сцены ревности. Проявите уважение к себе. Письмо. Вам придётся взять ручку и бумагу и потратить некоторое время, чтобы написать ему письмо, которое будет направлено на то, чтобы затронуть некоторые очень тонкие струны его личности и подтолкнуть его к положительной реакции на вас. Но это не любовное письмо, как те, что вы писали в средней школе, и это даже не романтическое или отчаянное стихотворение. Это письмо-воспоминание о вашей совместной жизни. Напомните ему, как вам было вдвоём хорошо. Внешний вид. Очень важно, чтобы во время вашей встречи вы могли его одновременно и поразить, и умилить. А значит, нужно выглядеть на все 100, но при этом иметь взгляд тоскующей и одинокой женщины. Заботливость. Покажите своему парню, что вы заботливы и внимательны к нему – узнайте о его самочувствии, о делах на работе, а также будьте искренни с ним и отзывчивы. Это его поразит в самое сердце.

Возвратится ли?

Он обязательно вернётся, потому что ценит стабильность и не терпит перемены. Но из-за его упрямства вам придётся запастись огромной дозой терпения, чтобы вернуть его. Если ему потребовалось много времени, чтобы расстаться с вами, возможно, ему потребуется столько же времени, чтобы согласиться вернуться.