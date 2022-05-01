Как влюбить в себя мужчину-Тельца с помощью астрологии? Вот главные секреты!

Невероятно нежный, терпеливый, всегда достигающий поставленных целей, неспособный на предательство. Это всё о парне, рождённом под зодиакальным созвездием Тельца. Только вот вопрос, как влюбить в себя мужчину-Тельца? Ведь сделать это нелегко, так как он очень осторожен в отношениях.

Как привлечь Тельца?



Его женщина должна быть очень женственна, спокойна и уравновешенна, умеющая успокоить как мать и готовить как лучший шеф-повар. В такую девушку Телец просто не сможет не влюбиться. С ней он готов будет создать семью и навсегда остепениться, ведь она сможет обеспечить ему комфортную жизнь. Немаловажно, чтобы прекрасная леди умела не только говорить, но и слушать. Голос её должен быть не громкий, а успокоительный и чувственный, громогласные красотки его пугают. Ему нравится, чтобы в паре был зеркальный эффект – избранница должна быть спокойной и надёжной, как и он сам.

Чтобы поддерживать его интерес, нужно обязательно уделять ему время в течение дня. Тогда он будет себя чувствовать особенным. Также не забывайте о его любви к вкусной еде. Путь к его сердцу идёт только через желудок. Телец ненавидит, когда тратят его время впустую, поэтому с ним нужно говорить честно и прямо, никаких загадок и намёков.

Каков мужчина-Телец в любви?



Этот парень ненавидит, когда ему устраивают свидания, всё должно быть естественно. Он никогда не торопит события, но если влюбился, то уже не отстанет от объекта своего обожания. Он будет преследовать её, ненавязчиво напоминая о себе через знакомых, сослуживцев или друзей. Если его любовь – коллега, то он упросит начальство, чтобы у них был общий проект. Находясь со своей избранницей рядом, он приложит все силы, чтобы между ними разгорелся огонь страсти. Кстати, интим в отношениях для Тельцов стоит едва ли не на первом месте. Ему нравится, когда его хвалят в постели, где он готов на всё, чтобы доставить удовольствие.

Совместимость с Тельцами



В любви этот знак предъявляет определённые требования и не всем подходит! Телец совместим с Козерогом и Девой. У этих двух земных знаков есть все шансы сделать Тельца счастливым, хотя они оба собственники, но это как раз и притягивает их друг к другу. Овен также может быть хорошим партнёром для парней этого знака, у них очень разные характеры, которые могут прекрасно дополнять друг друга.

Телец и Дева

Трудоголики, которые привыкли работать над достижением общих целей. Они обычно имеют одинаковые жизненные цели – создать комфортные условия в паре, в которой будет царить искренность и доверие. Телец приложит все силы, чтобы угодить Деве, а она в ответ поможет ему в реализации его профессиональных планов – поддержит морально и физически.

Телец и Козерог

Если они объединят свои умственные способности, то их отношения можно назвать супер идеальными. Тельцы ценят интим в паре, а Козерог сможет удивить партнёра в постели. Их близость никогда не приестся. И даже если между ними и возникнут какие-то недоразумения, то именно интим поможет их решить за очень короткое время.

Телец и Овен

Между ними может возникнуть большая любовь на фоне вечных споров, которые обычно перерастают в горячие поцелуи. Телец рядом с Овном чувствует себя как на вулкане, но как же этот вулкан для него заманчив, даже если он и вида не подаёт. Ведь такому спокойному и уравновешенному мужчине нужно держать марку.

10 советов, как влюбить в себя мужчину-Тельца