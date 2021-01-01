Они никогда не сдаются! 5 самых воинственных мужчин по знаку Зодиака

Долгое время мужчина считался символом силы, мужества и авторитета, а также боевого духа. И даже если в современном мире, где царит равенство полов, это понятие немного устарело, всё равно, по мнению многих, воинственность до сих пор ценится в сильном поле. Притом не только женщинами, но и друзьями. Обычно обладатели этого качества принадлежат к пяти зодиакальным созвездиям.

Самые воинственные мужские знаки Зодиака

Телец. Мужчина, рождённый под этим знаком Зодиака, считается одним из самых воинственных , потому что он всегда идёт к своей цели. И никакие обстоятельства не смогут помешать ему в этом. И даже если все будут его уговаривать отступить от своей идеи, Телец не послушает. Ему нипочём неудачи и происки врагов. Скорее, наоборот, чем больше препятствий встретится на его пути, тем больше он приложит сил для достижения желаемого. Но следует заметить, что мужчины этого зодиакального созвездия борются всегда в верной и честной борьбе, не используя обманов, махинаций и предательств. Овен. Обычно мужчин этого знака влекут к цели не только материальные блага, но и твёрдые моральные ценности, а также желание действовать в соответствии с его собственным видением добра. Обычно Овен проявляет свою воинственность по максимуму, если дело касается семьи или близких друзей. Ради них он готов бороться до последней капли крови, в том числе и в прямом смысле слова. Касаемо других людей он может повоевать, но обычно он альтруист, не готовый тратить свои силы и энергию ради кого-то или чего-то. Скорпион. Этот мужчина настолько настойчив, что ради своей цели он готов на многое, даже на серьёзную борьбу. Но обычно свой боевой дух он проявляет в работе и в личной жизни. Чтобы подняться по карьерной лестнице, доказать свой профессионализм или привлечь симпатичную девушку, Скорпион готов на предательства и ложь. Он придерживается мнения, что на войне все способы хороши. Поэтому этот мужчина редко когда проигрывает. Единственные его потери – это друзья, но они для него не столь важны, как получение желаемого. Стрелец. Он сражается с особенной «грацией», так как Стрелец – глубоко эмпатичный знак, а это означает, что в своей борьбе он всегда обходит острые углы, чтобы никого не ранить и не обидеть. Однако это не означает, что его можно сбить с выбранного пути. Если у Стрельца есть цель, он будет к ней идти, борясь до последнего, но никому не нанося ударов. Именно поэтому его ценят и уважают как соперника, потому что с ним всегда интересно конкурировать, ведь нет страха последствий. Лев. У этого мужчины железная воля, поэтому он никогда не сдаётся. Он всегда должен быть королём положения, по-другому он почувствует себя униженным, а это для него смерти подобно. Лев всегда идёт напролом, даже когда можно найти более спокойный и не такой ветвистый путь, делая это для того, чтобы впоследствии отметить победу с фурором. В бою он безжалостен и никогда не сдаётся, считая, что лучше погибнуть от раны, чем бежать с поля битвы.

Они никогда не сдаются: самые воинственные мужские знаки Зодиака всегда идут напролом ради своей цели. Но только у всех она своя и пути их завоевания тоже разные – кто-то готов погибнуть на поле боя, а кто-то предать и оболгать: главное – победа!