Самая невыносимая свекровь по знаку Зодиака

Существует мнение, что лучшая свекровь та, которая живёт далеко. И в некоторых случаях это правда. Безусловно, есть добрые, милые мамы, которые способны разделить любовь сына с невесткой, но нередко встречаются ненавистные, деспотичные, готовые тут же раскритиковать женщину, посягнувшую на её сыночка. Чаще всего они рождаются под определёнными зодиакальными созвездиями.

4 несносные свекрови по знаку Зодиака

Овен. Не повезло невестке, которой досталась свекровь под знаком Овен. Поначалу общение с ней будет казаться лёгким: улыбки, крепкие объятия, внимание и ласка заставят вас думать, что вы нашли, помимо очаровательного принца, ещё и свекровь своей мечты. Чего ещё можно желать, кроме как почувствовать, что тебя приветствуют как члена семьи? Ничего, если бы это было действительно реальностью. На самом деле, после свадьбы мать вашего мужчины будет чувствовать себя обделённой сыновней любовью, поэтому начнёт пытаться конкурировать с вами. Постоянно метя территорию, она не забудет сказать, что жене всегда далеко до матери, и тем более её сына! Она будет стабильно спорить, притом по каждому вопросу. Всё это будет делаться для того, чтобы насолить вам и показать себя в более выгодном свете. Ко всему прочему, Овен-свекровь будет вечно нарушать ваши планы, ведь без неё вы всё сделаете не так или, как обычно, плохо.



Как завоевать свекровь?



Делать это нужно с первого дня, так как загладить первоначальное плохое впечатление практически невозможно. Ну а потом балуйте её и позволяйте наслаждаться маленькими моментами славы. Так вы избежите конфликтов и проблем и, приложив минимум усилий, сможете радоваться семейной жизни без вторжения свекрови в ваши отношения! Телец. Обидчивая, чрезмерно оберегающая, тревожная и сверхнавязчивая. Для неё ребёнок на всю жизнь остаётся этаким беззащитным щенком, которого она должна защищать. Ни одна женщина в мире не может так заботиться о своём сыночке, баловать его, как она. А значит, по определению нет невестки, которая могла бы быть достойна её малыша. Поэтому она всегда будет пытаться высказать своё мнение (особенно, когда его не просят!) и вмешиваться во все аспекты жизни вашей пары, рискуя поставить под угрозу ваши любовные отношения. Даже если вы живёте отдельно, всё равно стоит быть готовой к тому, что однажды в самое неподходящее время к вам без звонка заявится свекровь с полной сумкой еды и начнёт учить, как нужно воспитывать детей, вести дела по хозяйству и готовить. Ей важно, чтобы всё было по её.



Как завоевать свекровь?



В данном случае решением проблемы является общая стратегия. Объединитесь со своим мужем, чтобы поддерживать правильный баланс между материнской любовью и неприкосновенной частной жизнью вашей пары. Вам нужно с ней много общаться – приглашать в гости, дарить подарки в виде билетов в кинотеатр, в который ходить вместе с ней, устраивать совместный шопинг, воскресные посиделки в кафе. Ей нужно надоесть. Тогда она точно отстанет и переключится на собственные заботы или же своих подруг. Близнецы. Очень умная и столь же проницательная свекровь этого знака обладает раздвоением личности, типичной для тех, кто родился под данным созвездием: почти невозможно понять, что она думает на самом деле, учитывая холодность и загадочность, с которой она себя ведёт. Она всю жизнь будет наблюдать и оценивать вас, даже если уже убедилась, что вы – лучшая партия её сыну. Поэтому с ней нужно быть внимательной в словах и действиях. Любой промах может привести к её недоверию, что чревато неприятными последствиями.



Как завоевать свекровь?



Поладить с ней может показаться титаническим трудом, но это не так. Её доверие нужно завоёвывать шаг за шагом и с интеллектуальной честностью. На самом деле, одно из её больших достоинств состоит в том, что она умеет распознавать искренность людей и быть объективной, как только её естественная материнская защитная стена будет разрушена, по отношению к невестке. Если вы действительно любите её сына, свекровь почувствует это. И когда вам удастся наладить с ней гармоничные отношения, общаясь без преград, вы обретёте драгоценного друга и союзника. Поэтому единственный вариант с ней поладить – это проявить терпение! Рак. Эта женщина от природы эмоциональна, ревнует ко всему, что считает своим, в том числе и к детям. Поэтому вам придётся запастись большим терпением. Сначала она будет внимательно, с недоверием изучать вас. Она всегда готова указать на все ваши недостатки, истинные или предполагаемые. Склонна к саркастическим шуткам и подчёркиванию того, что «женщина» её ребёнка — это только она. Свекровь считает, что сын обязан быть с ней всегда на связи, поэтому не стоит удивляться, если после того, как он не ответит на её телефонный звонок, она тут же появится в вашем доме. Для неё важно знать, что её чадо цело и невредимо, накормлено, одето и обуто. И всё это обязана обеспечить невестка.



Как завоевать свекровь?



Быть к ней внимательной – не забывать о дне рождения и других важных для неё датах, иначе ваш промах ещё долго не забудется. Никогда не показывайте себя умнее её. Всё делайте с уважением и улыбкой.

Не стоит реагировать на её выпады в ваш адрес по поводу невнимательности к сыну. Наоборот, постарайтесь к ней относиться с добротой и изяществом, но продолжайте идти своим путём. Показывая ей конкретными действиями, что вы действительно любите её ребёнка, и что она должна считать вас не конкурентом, а союзником. В тот момент, когда свекровь поймёт, что чувство, которое связывает вас с её наследником, искренне, она тут же изменится. Проявит к вам большую привязанность, став тем человеком, на которого вы сможете рассчитывать всю оставшуюся жизнь.

Если вам досталась самая несносная свекровь по знаку Зодиака, которая вечно недовольна своей невесткой, то просто проявите хитрость и терпение. Даже таких сложных мам ваших мужчин возможно сделать своими подругами.