Чем опасны женщины? Рейтинг коварства по знаку Зодиака

Женщины могут представлять некоторую опасность для сильного пола: одни требовательные, другие капризные, третьи очень мстительные, поэтому их лучше не злить. Астрологи решили прийти на помощь мужчинам и рассказать, в чём опасность женщины по знаку Зодиака.

В чём опасность женщины по знаку Зодиака

12. Козерог. Эти женщины рациональны, поэтому и не слишком опасны. Единственное, что может пугать мужчину – это их излишняя прямолинейность. Часто из-за того, что они не знают, как проявить свои чувства, Козероги начинают запугивать партнёра.

11. Близнецы. Самая большая угроза, которая может исходить от этих женщин – это их легкомыслие и невнимательность. Даже если они и не желают заставлять своего партнёра ревновать, Близнецы всё равно бесстыдно флиртуют, чем очень злят любящего мужчину.





10. Овен. Они очень честные женщины, которые никогда не врут и не терпят вранья со стороны партнёра. Овны обладают сильным характером, его может вынести не каждый мужчина. Ведь такая женщина постоянно ломает своего избранника и в итоге всё-таки сломает.

9. Весы. Это гибкие женщины, готовые всегда пойти на компромисс. Однако они настолько подвержены мнению родных и близких друзей, что просто не умеют принимать самостоятельные решения. Поэтому в любовных отношениях всегда будет чувствоваться присутствие третьего.

8. Дева. Они настолько любят порядок, что критикуют всё, что по их мнению лежит не в том месте, включая и партнёра. Вынести её педантизм и дотошность может не каждый, тем более она не стесняется критиковать «свинство» партнёра и на людях.

7. Стрелец. Эти дамы обожают свободу и новые впечатления. Мужчинам тяжело их контролировать. Если Стрелец решила отправиться в путешествие или же, например, спрыгнуть с парашютом, её не удержать. И от своего парня она ждёт такого же авантюризма.

6. Водолей. Милые и дружелюбные женщины, которые всегда поймут и поддержат своего партнёра не только словом, но и делом. Однако ждать от Водолея идеального порядка в доме и вкусного горячего ужина не стоит, им по душе вечеринки, мероприятия и длинные разговоры.

5. Лев. Они всегда хотят быть в центре внимания, поэтому постоянно конкурируют с мужчинами, притом во всём – в вождении автомобиля, зарабатывании денег и другом. Не каждый партнёр сможет выдержать вечную гонку за пальмой первенства.

4. Рыбы. Нежные и уязвимые существа. У них частые перепады настроения – они могут хохотать до коликов в животе, а через несколько минут плакать от тоски и мировой несправедливости. У Рыб постоянная потребность во внимании. Их может выдержать только мужчина с огромным терпением и выдержкой.

3. Рак. В тройку лидеров вышли женщины, которые с малых лет мечтают о браке и дружной, крепкой семье. И в этом их большая проблема. Их непреодолимое желание стать женой и матерью пугает мужчин. Более того, они довольно обидчивы, и свою обиду обычно демонстрируют длительным молчанием, которое гнёт вторую половинку.

2. Телец. Эти женщины слишком много думают о материальной ценности вещей, поэтому вряд ли свяжут свою судьбу с мужчиной, который испытывает финансовые затруднения. Если партнёр не сможет удовлетворить её желание достойной жизни, то она его заставит чувствовать себя неполноценным человеком, неудачником.

1. Скорпион. Это самые опасные женщины, которые своим неотразимым обаянием привлекают мужчину в ловушку, а потом контролируют каждый его шаг и аспект их семейной жизни. И, если партнёр не повинуется ей, то она сильно обижается и тут же начинает мстить. Притом бьёт по самому больному.

Прочитав, насколько опасны женщины, многие мужчины тут же соберут чемоданы и убегут на необитаемый остров. Но на самом деле вышеперечисленные «недостатки» прекрасного пола указывают лишь на то, что они знают себе цену. Однако все мы понимаем, что ради любви женщины готовы на всё, в том числе и поступиться своими принципами и жизненными ценностями. И, в конце концов, некоторые женские «опасности» делают мужчину сильнее.