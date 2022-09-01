Самые вспыльчивые знаки Зодиака

Мы ничего не можем поделать – нами руководят звёзды. И именно они виноваты в том, что одни знаки Зодиака могут себя сдерживать, а другие – вспыхивают как спичка. К счастью, у многих такие взрывы эмоций длятся недолго. Кто же эти «бомбы», взрывающиеся за одну секунду?

Топ-5 самых вспыльчивых зодиакальных созвездий

Овен. Этот лидер по вспыльчивости известен способностью взрываться молниеносно. Он никогда не думает о том, как это может повлиять на окружающих. Овны не привыкли ждать и терпеть, поэтому тот, кто заставляет их это делать, обязательно попадает под горячую руку. В его адрес могут посыпаться оскорбления и неприятные выражения, потому что этот знак говорит то, что думает, без приукрашиваний и прямо в лоб. Но пламя злости можно легко потушить, если человек, на которого направлен гнев, спокоен и уравновешен. Потом Овен, возможно, даже пожалеет о своей эмоциональной вспышке, но это не означает, что в следующий раз ситуация не повторится. Скорпион. Завестись этот знак может даже от мысли о предполагаемом фиаско. Однако чаще всего невозмутимый и прозорливый Скорпион превращается в безумца от ревности. В этот момент под горячую руку может попасть каждый. Главное – это не встать на его пути, иначе можно заполучить серьёзного врага. Представители этого созвездия отличаются прекрасной памятью на тех, кто им пытался помешать или причинить вред. Обязательно отомстят. И, что важно, Скорпионы никогда не винят себя: по их мнению, они всегда – жертва, которую недопоняли, недолюбили и недослушали. Лев. Как такой щедрый, коммуникабельный и дружелюбный знак Зодиака мог оказаться в этом рейтинге? На самом деле Лев – очень вспыльчивый. Может за секунду выйти из себя, если заденут его личные переживания или же комплексы, которые он тщательно скрывает. Чтобы не попасть под волну его эмоций, нужно быть очень тактичным, обдумывать каждое своё слово и действие. Ведь Лев готов следовать сотни километров за тем, кто просто перерезал ему дорогу, чтобы выяснить причину и наказать обидчика, а что уж говорить о более серьёзных ситуациях. В ход могут пойти обвинения и воспоминания прошлых обид, а также выкидывание вещей с балкона и битьё посуды. Козерог. Он может очень хотеть сохранить спокойствие, но природа наградила его вспыльчивостью, с которой невозможно ничего сделать. В гневе Козерог превращается в бомбу, взрывающуюся молниеносно и наносящую удар на большое расстояние. Он разрушает всё на своём пути. Чаще всего этот знак выводят из себя советчики. Козерог абсолютно уверен в себе и очень упрям в том, что он сам знает, как правильно, а как – нет. Поэтому не нужно рассказывать представителям этого зодиакального созвездия, как им жить, работать, а также куда лучше поехать отдохнуть и тем более, где хранить сбережения. Взрыв эмоций Козерога будет неожиданным и шокирующим! Телец. Этот знак очень вспыльчивый, но не безрассудный. Он даёт какое-то время тому, кто его возмущает, подумать и замолчать, или же, напротив, объясниться, а потом уже извергается, как вулкан, выплёскивающий ярость. В такой момент Телец может кидать вещи, переворачивать столы и ломать двери. Окружающим мало не покажется. К счастью, как только негатив будет сброшен, представители этого знака успокаиваются и даже извиняются за своё эмоциональное поведение. Им искренне стыдно и неприятно, что не смогли сдержаться. Могут потом обниматься и просить прощения у тех, кто их довёл до такого состояния. Но это будет позже. В момент гнева Телец неконтролируем!

Хорошо, что самые вспыльчивые знаки Зодиака в большинстве своём обычно быстро отходят, иначе последствия могли бы быть довольно печальные. И всё же лучше не попадаться им под горячую руку, так как гнев их превращает в неконтролируемых безумцев, справиться с которыми невозможно.