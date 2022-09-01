5 безумных оправданий, которые используют мужчины, чтобы бросить женщину и больше не встречаться

Когда мужчина любит, то готов ради женщины на настоящие поступки. Он галантен, обходителен и романтичен. Но когда чувства уходят, от влюблённого парня остаётся растерянный человек с непростой жизненной задачей, как поставить финальную точку в отношениях, чтобы не обидеть девушку. Можно, конечно, просто исчезнуть из жизни бывшей, но многие выбирают придумать оправдание для расставания. Часто они довольно безумные и неправдоподобные. Итак, как лгут парни, решившие больше не встречаться с девушкой?

Топ 5 мужских оправданий, чтобы бросить девушку

Ты слишком идеальна для меня. Если парень говорит девушке, что им стоит прекратить общение только потому, что она слишком умна или слишком красива и т.п. для него, то это чистая ложь. Такой обман мужчина использует тогда, когда у него не хватает мужества оставить ту, чувства к которой прошли. Любящий парень наоборот станет совершенствоваться, чтобы дотянуться до своей второй половинки. Никто и никогда не расстаётся с человеком из-за того, что у того уйма достоинств. Я ещё не отошёл от прошлых отношений. Возможно, парень и не обманывает, что вспоминает о бывшей, но когда он заинтересован в девушке, то он постарается перевернуть страницу своей прошлой жизни и начать двигаться дальше. Если же он продолжает думать о прошлой любви, то большая вероятность, что нынешние отношения для него скучны и не интересны. У меня нет времени, чтобы быть с тобой. Когда мужчина по-настоящему влюбляется, то он готов горы перевернуть, чтобы увидеть свою женщину. Может ночь не поспать ради того, чтобы освободить вечер для них двоих, или же работать без выходных, чтобы освободить себе недельку отдыха с любимой. Если же он ни от чего не хочет отказываться - футбола, ужина с друзьями и других привычек, типичных для одиноких, значит, девушка ему недостаточно нравится! Я потерял все твои контакты. Одно из худших оправданий, которое использует мужчина, когда он больше не хочет встречаться с женщиной, — это сказать ей, что он потерял её номер телефона, стёр страницу в соцсетях и забыл, как выглядят общие знакомые. Смешно? Когда мужчина действительно хочет увидеть женщину, он её найдёт, даже если она находится на другом конце света! Это не твоя вина, это всё я. Когда мужчина говорит, что девушка - идеальна, а это он такой ужасный человек, то, на самом деле, он видит в ней массу недостатков, которые его сильно раздражают и из-за которых он очень хочет расстаться, но очень боится последствий.

Эти 5 безумных оправданий приходят в голову парням от безысходности, когда они не знают, как быть, чтобы прекратить общение с девушкой. Из-за страха последствий они готовы на любую ложь. Главное, чтобы всё прошло гладко и спокойно.