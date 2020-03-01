10 оправданий, которые используют мужчины, чтобы бросить женщину

Это враньё, что сильный пол не знает, как нужно разрывать отношения. Когда он осознает, что у него нет никаких чувств к девушке, то он обязательно это сделает, возможно, грубо, возможно поверхностно, а возможно молча, просто однажды уйдя. Одним словом, по-своему, и часто довольно эгоистично по отношению к своей бывшей половинке. Но продолжать отношения он точно не станет, это присуще женщинам - терпеть ради любви, детей или ещё чего-нибудь или кого-нибудь. Заметить, что любимый готовит пути к отступлению, можно, обратив внимание на его фразы – абсурдные, смешные, иррациональные и нелогичные. Некоторые из них, возможно, вам знакомы.

Оправдания, которые используют мужчины, чтобы бросить женщину

«У нас с тобой очень близкие отношения, я тебя люблю, но в последнее время я не чувствую взаимности». Если однажды ваш мужчина начнёт разговор с этой фразы, то можете быть уверены, он готовится к уходу. Притом произойдёт это довольно скоро. А про взаимность он сказал, используя правило, что лучшая защита – это нападение. «Ты заслуживаешь большего, чем я могу дать». То есть он хочет сказать, что проблема не в вас, а в нём, что, впрочем, не является ложью, если после он не станет приводить сравнительные характеристики, насколько вы прекрасны и насколько он ужасный, вы – ангел, он – демон, вы – цветок, он – чертополох. Одним словом, не пара вы, не пара. «В моей жизни было столько неприятных историй, в которые я не хотел бы втягивать тебя». Получается, что в начале ваших отношений у него было не настолько много неприятностей, поэтому он не боялся втянуть в них вас, но тут резко что-то произошло такое, что вы не должны знать это. Слишком удручающе… «Я сегодня так устал, что ничего не хочу. Давай просто поспим». И так каждый день. Безусловно, в каждых отношениях страсть постепенно сходит на нет, но, если ваша близость была очень давно, то нужно задуматься о причинах, почему вас избегают. Возможно, что-то не так. «Тебе уже, наверное, надоела моя вечная занятость?» То есть он понимает, что вам это неприятно, однако даже не пытается что-то поменять в своей жизни и так же продолжает смотреть футбол по воскресеньям вместо того, чтобы отправиться с вами за покупками, пьёт по пятницам пиво с друзьями вместо того, чтобы провести вечер с вами, или же вечно задерживается на работе, чтобы повеселиться с коллегами, вместо того, чтобы спешить к вам. «Я – птица вольного полета, которая не готова оказаться в клетке». Почувствовали себя этаким злодеем, который хочет окольцевать свободолюбивую птицу? Ваш мужчина блефует, так как очень боится ответственности, которую ему придётся нести не только за себя, но и за свою вторую половинку. «Я могу исчезать время от времени». Если расшифровать его фразу, то можно понять, что он хочет сказать, что вы ему нравитесь, но он до такой степени привык жить один, что просто не представляет, что кто-то может войти в его жизнь. Как говорится, ничего личного, просто он эгоист. «Я не могу объяснить, но чувствую, что всё идёт не так». Интересно, как должно быть «так»? Конечно, сначала ему было очень весело и комфортно с вами, но когда он понял, что отношения должны перейти на другой уровень, тут же испугался. «Мне кажется, что мы с тобой разные». Он постоянно критикует вас, ему всё не нравится, что вы делаете, что выбираете, что говорите. Одним словом, ему не нравитесь вы. Такой фразой и таким поведением мужчина пытается вас саму подтолкнуть к разрыву. «Мои родители стали себя хуже чувствовать, поэтому я должен буду больше времени уделять им». Такое придумать может мужчина, с родственниками которого вы не общаетесь. И он правильную выбрал причину, так как родные – святое.

Если ваш мужчина стал вдруг кидаться вышеперечисленными фразами, то вы, конечно, можете за него побороться, но задумайтесь, стоит ли это делать? Ведь, скорее всего, он для себя всё решил, а ваше желание вернуть всё как было его, напротив, разозлит и, соответственно, разрыв может пройти в более грубой форме, со скандалами и битьём посуды.