Как вернуть мужа? 5 действенных методик психологии

Распад семьи – это очень болезненное событие, с которым приходится сталкиваться многим парам. И если женщины могут сказать о расставании на эмоциях, а потом успокоиться и спокойно жить дальше, то у мужчин всё происходит по-другому. Они предпочитают держать всё в себе, думать самостоятельно о своих проблемах, а затем сообщать о своём решении, когда оно принято. Именно поэтому многие супруги и говорят, что их муж «ушёл в одночасье, без предупреждения», а теперь его нужно обязательно вернуть.

Первое, что нужно сделать для его возвращения, - проанализировать причины его ухода. Возможно, это другая женщина, недопонимание в отношениях, вмешательство родственников и другое. Исходя из этого, можно сделать выводы и начать операцию по возврату мужа в семью.

5 психологических методов, как вернуть супруга

Дать мужу личное пространство. Нужно дать ему пространство и время, а также перестать вмешиваться в его жизнь. Возможно, он сказал, что больше не любит, или ушёл жить к своей возлюбленной. Какой бы тяжёлой ни была для вас эта ситуация, теперь нужно набраться смелости и принять его уход. Перестав давить на него, вы разрядите обстановку между вами, и отношения постепенно наладятся. На самом деле очень часто короткая разлука – это как раз то, что нужно паре, чтобы заново открыть для себя соучастие и утраченные чувства. Если же вы будете продолжать постоянно быть рядом с ним, умолять его вернуться, искать, оскорблять его, плеваться на него ядом, то навсегда его потеряете. Ограничьте общение с ним. Если вы больше не живёте вместе, максимально ограничьте общение с мужем на данном этапе. Говорите с ним только о том, что строго необходимо, например, о ваших детях или финансах. Так называемое «отсутствие контакта» — очень важная техника, позволяющая вернуть бывшего, а также дать себе время, чтобы восстановить спокойствие и ясность ума после разрыва. Вот преимущества, которые вы получите от короткого периода отсутствия контакта:

встанете на ноги после расставания;

получите более ясное и позитивное состояние ума;

снова поставите себя в центр своей жизни;

начнёте заставлять бывшего мужа скучать по вам. Поэтому не ищите его, как минимум, 3 недели. Кроме того, в этот период не читайте его публикации в социальных сетях, не следите, когда был в ватсапе, вайбере и телеграме. Вам так будет легче, ведь чем больше ковырять рану, тем дольше она не заживает. Станьте неотразимой. Не совершайте ошибку, думая, что в случившемся нет вашей вины. Если ваша история закончилась, у вас наверняка тоже есть обязанности, которые вы должны признать и взять на себя. Только тогда у вас будет шанс изменить ситуацию. Начать осознавать себя, своё поведение, свои неправильные установки и свою внешность — это жест великого разума и огромной пользы. Потому что нужно начинать с исправления допущенных ошибок. Именно с них начнётся ваше великое перерождение. Станьте для своего супруга самой лучшей женщиной на свете, чтобы он задумался о том, что натворил. «Что мне делать с этой новой женщиной, если моя жена действительно была для меня идеальным человеком? Боюсь, я совершил самую большую ошибку в своей жизни, отпустив её» и другое. Будьте недоступной. Ещё один приём вернуть бывшего мужа – быть неуловимой и не слишком доступной по отношению к нему. Вы должны быть в состоянии держать его в напряжении, не создавая у него впечатления, что вы умираете от желания снова быть с ним вместе. Отлично подойдёт техника «тяни-толкай», так как она заключается именно в неоднозначном отношении к нему. Временами ему будет казаться, что вы приблизились, а временами вы будете вести себя отстранённо и безразлично по отношению к нему. Показав ему, что в вашей жизни так много новых людей, вы наверняка вызовете у него ревность и сможете заставить его скучать по вам. Непредсказуемость – ваш конёк. Например, если он изменил, но вы всё-таки готовы ему простить это и хотите вернуть в семью, тогда нужно действовать спокойно! Не сходите с ума, не швыряйте в него весь набор тарелок и стаканов и не поднимайте шума при родных и друзьях. Прежде всего, не используйте своих детей как инструмент, чтобы заставить его чувствовать себя виноватым и шантажировать его. Вам нужно уметь контролировать свои эмоции, даже если прямо сейчас вы хотите его убить. Часто мужчинам, совершившим измену, не терпится оправдать своё поведение вашей вспышкой ревности или гнева. Это заставило бы его чувствовать себя лучше и только облегчило бы его чувство вины, а также предоставило бы ему веские аргументы в поддержку принятого им решения. Вместо этого вы должны продолжать вести себя так, как будто ничего не произошло. Таким образом вы собьёте его с толку и начнёте вызывать у него сомнения: «Почему она это делает и не злится на меня? Может быть, она тоже изменяла мне, но молчала?» Так же действуйте и в других ситуациях, когда хотите вернуть его. Очень важно, чтобы ему было непонятно, как быть и что от вас ждать.

Эти 5 методов по возвращению мужа никогда не подводят, поэтому можно смело ими пользоваться, будучи уверенной, что всё получится!