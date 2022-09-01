Как вернуть мужчину? 5 психологических приёмов, которые работают

Не всем легко поставить точку на любовных отношениях, поэтому есть девушки, которые задают себе снова и снова один и тот же вопрос, как вернуть бывшего. Но, чтобы получить на него ответ, надо подумать, почему парень решил расстаться с вами? Возможно, вы его обманули, разочаровали или же вели себя не совсем правильно. Но какова бы ни была причина расставания, чтобы его вернуть, нужно постараться избегать прошлых ошибок и воспользоваться 5 психологическими приёмами.

5 эффективных психологических приёмов по возвращению бывшего

Никакого контакта. Если ваш бывший бросил вас, а вы продолжаете связываться с ним каждый день, звоните ему, пишете сообщения, комментируете его истории в Instagram или фотографии в Facebook, или же просите встретиться, то вы упускаете величайшую возможность, которая у вас есть: заставить его скучать по вам. Вы можете подумать, что если вы перестанете с ним контактировать, то он забудет о вас. Но правда совсем в другом: он будет думать о вас намного чаще, если вы будете держаться от него подальше. Никакого открытого общения между вами, как минимум месяц после расставания! Теоретически это должно заставить вашего бывшего проявить любопытство, скучать по вам и вернуться с самыми лучшими намерениями. Станьте непредсказуемы. Чтобы вернуть бывшего, его нужно удивить, показав ему ту вашу сторону, которую он раньше не замечал или о которой забыл. Сейчас он понимает, что вы ради него готовы на многое, и не ожидает от вас ничего нового или необычного. В некотором смысле вы стали предсказуемы в его глазах и, возможно, именно поэтому отношения подошли к критической точке.

Что очаровывает и привлекает людей, так это новизна и неожиданность. С другой стороны, когда женщина больше не даёт своему партнёру стимулов, в отношениях берут верх скука и незаинтересованность. Он старается найти что-то яркое на стороне. Так что обновите свой стиль, запишитесь на курсы, гуляйте и веселитесь с друзьями, измените что-то в своей жизни, найдите новое хобби. Не нужно кардинально менять свой образ жизни: можно легко удивить бывшего, даже оставаясь самой собой. Секрет в том, чтобы заглянуть внутрь себя и заново открыть свою уникальность и свою женственность, убедившись, что вы проявляете эти аспекты и вне себя. Заставьте его ревновать. Ни в коем случае не показывайте свою ревность к нему. Так, если ваш бывший ушёл от вас к другой женщине или вы подозреваете, что он уже встречается с другими женщинами после разрыва ваших отношений, то как бы сильно это ни ранило вас, вам нужно избегать ревности к нему! Это означает, что вам нужно контролировать свои эмоции. Если вы видите, что он публикует фотографии в Instagram с кем-то ещё, не оскорбляйте его и не просите объяснений. Кроме того, если у вас просто неподтверждённые подозрения, не делайте поспешных выводов. Любые ваши проявления негативных эмоций на данном этапе полностью контрпродуктивны.

А вот его нужно обязательно заставить ревновать. Мужчина по своей природе охотник. Он хочет завоёвывать и владеть. Даже если он на мгновение потерял к вам интерес, эффективно используя ревность, вы сможете вернуть его вместе с желанием снова быть рядом с вами! Когда бывший увидит, что у вас новые друзья, вы ходите вечером на танцы, знакомитесь с новыми людьми и, возможно, вы даже встречаетесь с кем-то... он обязательно захочет вас вернуть. Измениться не на словах, а на деле. Факты, а не слова, позволят вам вернуть бывшего парня. Вместо того, чтобы обещать ему вечную любовь или просить у него ещё одну возможность, вам нужно показать ему своими действиями, что вы становитесь лучше с каждым днём. Особенно, если вы пытаетесь понять, как вернуть обиженного или разочарованного в вас парня, ваши извинения будут заслуживать доверия только в том случае, если они сопровождаются фактической работой над собой с целью изменить то, что могло повредить отношениям.

Например, вы изменили? Вместо того, чтобы умолять его простить вас, следует сосредоточиться на изменении своего образа жизни, чётко дистанцировавшись от своих «женихов».

Заставляли его чувствовать себя в клетке из-за ревности, давления или чрезмерно навязчивого поведения? Вместо того, чтобы просить его о ещё одной возможности, начните с развития своей самооценки и чувства личной независимости. Дайте ему свободу. Скорее всего, ваш бывший на данном этапе хочет чувствовать себя свободным, иначе он бы не ушёл от вас. Для этого вы должны категорически избегать давления на него, иначе вы уничтожите все оставшиеся шансы вернуть его!

Если вы просите его о втором шансе, вы умоляете его, то таким образом пытаетесь заставить его чувствовать себя виноватым, или если вы продолжаете ходить за ним, то в конечном итоге он только возненавидит вас. Поэтому никаких слёз и стенаний. Взять эмоции в руки и проявить временное равнодушие по отношению к нему. Постарайтесь даже со знакомыми о нём не говорить, особенно с общими, ведь, скорее всего, разговор будет ему передан. Привлечение других людей только усложнит ситуацию и выставит вас в его глазах как незрелую личность.

Всегда помните, что человеческие эмоции и чувства крайне изменчивы. Мужчина может убедить себя, что у него больше нет никаких чувств к женщине, только для того, чтобы внезапно заново открыть для себя всю страсть и всю любовь в течение нескольких недель. Не придавайте значения тому, что он сказал вам: если ваша цель — вернуть его, идите прямо своей дорогой, используя 5 психологических приёмов, которые всегда работают.