7 простых вещей, которые нужно знать, чтобы вернуть мужчину

Считается, что нельзя войти в одну реку дважды. Ещё как можно, если женщина хочет вернуть своего мужчину. Безусловно, для этого ей придётся приложить немалые усилия, особенно над собой, но результат не заставит себя ждать, тем более, если воспользоваться советами психологов. Вот 7 простых вещей для того, чтобы вернуть мужчину.

Простые вещи, которые помогут вернуть мужчину

Осознай своё преимущество. Ты, в отличие от других женщин, находишься на шаг впереди на пути к завладению и покорению сердца любимого. Ты его знаешь лучше, чем другие девушки – его привычки, предпочтения в еде и одежде, увлечения, а также его жизненные цели. Так почему бы всем этим не воспользоваться, чтобы его вернуть? Посещай те же магазины, рестораны, что и он, в социальных сетях выбирай статусы, которые ему наверняка понравятся, купи велосипед, если он велолюбитель, начни одеваться так, как ему нравится. Одним словом, действуй, но только аккуратно и ненавязчиво. Прекрати вести себя неправильно. Очень многие девушки, чтобы вернуть прежние отношения, начинают просить советов у подруг, упрашивать помочь друзей парня или же действовать через его родных, с которыми сохранились прекрасные отношения. Все это неправильно, никто и ничто не поможет решить ваши общие проблемы, и участие посторонних даже усугубит их. К тому же, ты не должна его обвинять в решении расстаться, слать ему романтически подарки с намёками или же просить снова встретиться, чтобы поговорить. Ты просто должна на время исчезнуть со всех радаров, чтобы он мог осознать, что ты можешь быть для него потеряна навсегда. Не стоит его заставлять ревновать. Если ты хочешь вернуть мужчину, то не стоит ему давать повода для ревности. Увидев тебя с другим парнем, он может снять запрет, данный себе, начинать другие отношения, пока не будет уверен, что ты уже не одна. Ты своим желанием заставить ревновать можешь очень быстро поставить финальную точку в вашей связи. Верни ту девушку, которую он встретил. Вспомни, какой ты была во время вашей первой встречи, когда ты покорила его в самое сердце. Стань такой же весёлой хохотушкой, умеющей поднять настроение даже в самые грустные моменты, или же, напротив, превратись в загадочную леди, которую он с таким желанием разгадывал когда-то. Ведь со временем мы так сильно меняемся, притом не в самую лучшую сторону – ворчим, жалуемся, ругаемся, набираем лишние кило, носим удобную, но некрасивую одежду. Твой мужчина влюбился явно не в такую девушку, которой ты стала. Займись собой. Даже если ты красивая и ухоженная девушка, всегда есть что добавить, чтобы быть ещё краше. Пойди в тренажёрный зал, запишись в косметологический кабинет или же просто смени причёску, цвет волос, стиль в одежде. Чтобы он при встрече с тобой был удивлён и покорён. Устрой «случайную» встречу. Спустя какое-то время, желательно не меньше месяца, приложи все усилия, чтобы «неожиданно» увидеться со своим бывшим. При этой встрече ты должна быть во всеоружии – красивая, независимая, милая и, самое главное, счастливая. Даже если хочется реветь от отчаяния, что вы не вместе, всё равно возьми себя в руки и улыбайся, мило беседуя. Такое поведение его, как минимум, удивит, а как максимум, покорит. Держи паузу. Даже если после вашей «случайной» встречи он будет тебе названивать и просить встретиться, ни в коем случае не соглашайся сразу. Выдержи паузу, но только не очень длинную, можно и упустить парня. На свидании не вздумай вешаться к нему на шею от радости. Сдержанность творит чудеса.

Эти 7 вещей, которые нужно знать, чтобы вернуть мужчину, помогли не одной девушке. Попробуй и ты – у тебя всё получится.