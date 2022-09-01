Как вернуть мужчину-Близнеца после расставания и удержать его навсегда

Вы только что расстались со своим парнем, но безумно его любите? Поэтому и хотите узнать, как вернуть мужчину-Близнеца и удержать его навсегда? Прежде чем ответить на этот вопрос, нужно знать характеристики этого зодиакального созвездия.

Отрицательные стороны Близнецов

В любви Близнецы — самый изменчивый и непостоянный знак из всех. Но не стоит отчаиваться! Хотя эти парни легко устают от партнёра и также легко влюбляются в кого-то другого, эти влюблённости почти никогда не бывают серьёзными, обычно - случайными и временными. А значит, если ваш мужчина в настоящее время встречается с другой женщиной, знайте, что ваши шансы вернуть его по-прежнему чрезвычайно высоки. Весьма вероятно, что это мимолётный флирт и что его сердце и мысли всё ещё с вами.

Близнецы ненавидят чувствовать себя прикованными и контролируемыми другими. Само по себе это не обязательно плохо, но если вы ревнивый человек и любите контролировать действия вашего мужчины, знайте, что это могло быть фактором, способствующим вашему разрыву.

Положительные стороны Близнецов

Близнецы - активные, умные, любознательные, разговорчивые люди и всегда стремятся получить новый опыт и открыть для себя разные места и разнообразить окружение. Как только вам удастся заинтересовать и завоевать благосклонность мужчины-Близнеца, ему будет очень трудно решиться разорвать с вами отношения. Тем более мужчины этого созвездия довольно избирательны: предпочитают окружать себя несколькими очень ценными людьми. Все остальные, а их очень много, просто окружающие, с которыми интересно в данный момент.

Как вернуть мужчину Близнеца: несколько хитростей

Постарайтесь на время прекратить с ним общение. Перестаньте бомбардировать его текстовыми сообщениями, сообщениями в WhatsApp или же звонить, чтобы сказать, как сильно он вам нужен и насколько ваша жизнь больше не имеет смысла без его присутствия. Проявите чувство собственного достоинства и уверенности в себе, и вы увидите, что он это обязательно оценит. Не втягивайте друзей. Искушение попросить одного из ваших общих друзей поговорить с ним и убедить его вернуться - очень велико, но вам следует отказаться от этой затеи. Это может только усугубить ситуацию. Стимулируйте его. Ему нужны как интеллектуальные стимулы, например, путешествия — отличный способ позволить ему открыть для себя что-то, чего он не знает, так и чувственные в интимной жизни. Слишком часто слышать слово «нет» в ответ на то, что он просит вас сделать с ним в постели, — это то, что его глубоко беспокоит и очень давит на него. Это правда, что мужчины-Близнецы в постели часто просят о многом (и иногда у вас создаётся впечатление, что вас приняли за главного героя порнофильма), но отказ от его просьб может иметь разрушительные последствия для ваших отношений. Поэтому, когда вы встретите его снова, постарайтесь переступить через себя и согласиться на то, о чём так просит Близнец. Не будьте услужливой и снисходительной. Близнецы не любят тех, кто готов жертвовать собой. Ему нужен человек, который является хозяином своей жизни, уверенный в себе и способный противостоять ему. Вот почему очень важно, чтобы вы не начали устраивать жалких сцен или показывать себя слабой перед ним: такое поведение было бы фатальным для ваших шансов на отвоевание сердца Близнеца! Не принимайте его странности серьёзно. Близнецы очень часто шутят, играя роль странного и непонятного человека. Во время расставания они и вовсе могут распоясаться и перегнуть палку со своими приколами. Главное – не обращать на них внимания. Это, как говорится, проверка на терпеливость. И тот, кто её пройдёт, достоин быть рядом с ним.

Возвратится ли?

Исходя из его положительных и отрицательных качеств, есть огромный шанс его возвращения. Потому что Близнецы очень быстро устают от новых увлечений и начинают скоро скучать по компании той, с кем ему было хорошо и комфортно когда-то, тем более, если она поменялась и готова на некоторые эксперименты в постели.