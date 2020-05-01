11 шагов, как вернуть любимого мужчину после расставания

Множество девушек озабочено мыслью, как вернуть любимого человека, когда появляется ощущение, что прежняя близость потеряна, ведь парень стал отдаляться или же вовсе ушёл. В данной ситуации ни в коем случае не стоит навязываться, лучше действовать аккуратно, но при этом не отступать от своей цели быть вместе. Эти 11 шагов вернут вашего любимого мужчину после расставания.

Как вернуть после расставания своего любимого мужчину

Не спорить. Если любимый человек стал сомневаться в своих чувствах, не надо ему доказывать обратное. Ведь во время спора хочется найти доводы своей правоты, которые мозг обязательно отыщет. Но, если согласиться со своей второй половинкой, то, скорее всего, начнут приходить мысли, которые заставят задуматься о верности своего решения. Так уж устроена человеческая сущность – всегда сомневаться в своих действиях и словах. Вспомнить, как начинались отношения. Со временем люди меняются, поэтому нужно вспомнить, что именно тогда происходило, ваши дела и занятия второй половинки. Возможно, именно ваши прежние интересы, настроение, активность и соблазнили парня и, если их вернуть, то есть большая вероятность того, что появится шанс вернуть и отношения. Прекратить жаловаться и ссориться. Когда любимая постоянно конфликтует или же жалуется, то на подсознательном уровне её начинаешь ассоциировать с негативными эмоциями. Поэтому, если душа требует скандала, а такое желание у прекрасного пола бывает часто, то лучше пойти на улицу или принять душ, пока голова не очистится от плохих мыслей. Когда ситуация серьёзная, то надо дать себе дней 10-15 для уединения, после начинаешь уже скучать по своей второй половинке. Однако бывает так, что уйти некуда. Тогда надо сократить время совместного времяпрепровождения – встретиться с подругами или родственниками, заняться спортом или же найти другое занятие, которое может подарить счастье и радость. Кстати, любимому такой отдых тоже пойдёт на пользу – оценит, насколько ему комфортнее рядом со своей женщиной. Повысить тонус. Люди, увлекающиеся спортом, намного соблазнительнее, ведь они излучают огромную энергию. Ежедневные занятия спортом сделают тело гибким и упругим, тем самым повысив и физический тонус. К тому же, спорт стимулирует выработку эндорфинов - гормонов счастья, которые поднимают настроение, а позитив всегда притягивает к себе. Поэтому нужно обязательно заниматься спортом: нет финансовой возможности – дома. Благо, в Интернете можно найти любой комплекс упражнений. Буквально две недели занятий, и разница в отношениях будет заметна. Дарить себе счастье. Часто прекрасный пол как бы тухнет в отношениях. И всё потому, что перестаёт радовать себя, как раньше, занимаясь любимым делом, ходя на встречи с подругами или в косметический салон и многое другое. Почему-то девушки решили, что теперь их должен делать счастливыми мужчина. И эта жизненная позиция очень вредит любовным отношениям. Во-первых, жить с вечно несчастливой женщиной очень тяжело, а во-вторых, не радовать себя равносильно смерти. Поэтому нужно срочно вспомнить о радостях жизни и вернуть их себе. Нельзя «наказывать» любимого. Обычно прекрасный пол, размышляя, как вернуть любимого, решает действовать через наказание, например, проткнув колёса машины, разбив ноутбук или же порвав футболку любимой команды. Но на самом деле, такое поведение только вызывает ещё больше негативных ассоциаций с такой психованной второй половинкой. Помнить о своих душевных травмах. При решении общаться с другими мужчинами не стоит забывать о своём раненом сердце. Конечно, небольшой флирт не помешает, а даже, наоборот, даст возможность почувствовать себя желанной и привлекательной. Но бросаться в постель к другому мужчине не стоит. В таком подавленном состоянии можно наделать много ошибок, о которых потом придётся пожалеть. Помощь другим. Собственные проблемы считаются самыми сложными для решения. Но, если задуматься, то расставание со второй половинкой – мелочь в сравнении с тем, когда человеку негде жить или не за что купить еду. Поэтому можно устроиться волонтёром, например, в детский дом, и понять, что собственная жизнь не так уж и несчастна, а возможность подарить другим добро делает человека счастливее. Нельзя преследовать парня. Такое навязчивое поведение его оттолкнёт. Нужно наоборот, исчезнуть из его жизни, чтобы он задумался, где же его любимая девушка. Некая таинственность и загадочность притягивает. Не награждать за плохое поведение. Если любимый охладел, не стоит по отношению к нему проявлять ласку и гибкость. Таким образом его как бы поощряют за плохое поведение. Ни под каким предлогом не стоит мчаться к нему по первому зову, особенно ночному. Если он звонит, надо соглашаться на встречу только в дневное время и в общественном месте. Если ему это неинтересно, то это сигнал, что пора поставить точку в отношениях. Встреча с любимым, чтобы его вернуть. После расставания обычно парень по прошествии 2-4-6 недель готов к новой встрече, которая и решит последующее развитие событий. После неё будет понятно, есть ли шанс вернуть мужчину, или же роман уже окончен навсегда. Скорее всего, парень ждёт увидеть заплаканную бедняжку, но не тут-то было. Надо быть счастливой, довольной и привлекательной, но не разряженной, как будто только что спустились с подиума. Также не стоит устраивать «случайных» встреч. Пусть у него болит голова, как встретиться. И, когда он созреет к свиданию, надо назначать его только в дневное время, заказав сугубо кофе или чай, никакой еды. Разговор должен быть непринуждённый и весёлый, никаких воспоминаний о прошлом. На его просьбу встретиться снова не стоит тут же бросаться к нему в объятья. Нужно ему сказать, что готова на этот шаг только после того, как он осознает, точно ли он хочет быть вместе. И тут же важно уйти, не давая себя ему остановить.

Эти 11 шагов, как вернуть любимого, могут сработать только при условии, что он не начал новые отношения. Если же у него появилась другая девушка, то шанс вернуть его очень мал. Но попытаться всегда можно.