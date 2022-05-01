Как влюбить в себя мужчину-Близнеца с помощью астрологии? Вот главные секреты!

Близнецы имеют противоречивый характер, поэтому довольно сложно уследить за их настроением. В связи с этим многим представительницам прекрасного пола и сложно ответить на вопрос, как влюбить в себя мужчину-Близнеца на долгие годы. Но это возможно. Только нужно узнать все тонкости его натуры.

Как привлечь Близнеца?



Этому парню нравятся девушки, которые не будут ограничивать его личное пространство. Подчинение и Близнецы – это две несопоставимые вещи. Она не только должна принять то, что её избранник будет постоянно стремиться к переменам, но и сама постоянно интересоваться новостями в мире. Другая ему не понравится. Ему по душе оптимистки и начитанные интеллектуалки, умеющие поддержать разговор на разные темы. Хотя эти парни и любят уют в доме, но всё же домохозяйки им не интересны. Но при этом и бизнес-вумен, постоянно проводящая время на работе, тоже не его типаж. Его избранница должна всюду успевать, но при этом быть рядом, когда ему понадобится – надёжная и непредсказуемая!

Каков мужчина-Близнец в любви?



Отношение к любви у этого парня лёгкое и свободное – он спокойно отреагирует, если его девушка будет общаться с другими мужчинами и даже кокетничать. Главное, чтобы возвращалась к нему. Сам же он тоже не против пофлиртовать с коллегой. Вторая половинка не должна за это на него обижаться – всё равно он любит её, тому доказательство – его романтические поступки. Близнец может подарить своей возлюбленной букет из миллиона роз или же пригласить покататься на воздушном шаре. Жизнь с ним непредсказуема, тем и интересна. И если девушка тоже такая же лёгкая, как и он, то у них всё получится. Единственное, что может смутить любимую Близнеца – его вечно меняющееся настроение и мнение. Он может долго и нудно спорить, доказывая свою правоту, а через время согласиться с точкой зрения своей второй половинки.

Совместимость с Близнецом



С Близнецом сложно ужиться, потому что при внешней лёгкости он непростой парень. Однако некоторые представительницы прекрасного пола на это способны.

Близнецы и Овен

Они оба любят шумные компании и болтовню обо всём на свете. Обожают путешествовать в поиске новых эмоций и новостей. Кроме любовных отношений, у них получится прекрасный тандем в бизнесе. Вместе они горы свернут и добьются огромных успехов. Единственное, что может омрачить их безоблачный союз – это желание Овна подавить в некоторых вопросах своего мужчину, но они быстро найдут общий язык.

Близнецы и Лев

В этом союзе будет царить полная гармония. Партнёры будут заботиться друг о друге, но Близнец в большей степени, потому что Львица будет в их отношениях занимать главную роль – её прихоти для мужчины – закон. Даже обладая свободолюбивым характером, ему очень комфортно с яркой особой, постоянно подогревающей интерес к себе. Между ними никогда не утихнет страсть.

Близнецы и Стрелец

Стрельчихи - такие же переменчивые, как и Близнецы, что и привлекает их в мужчинах данного созвездия. Девушки позитивны, добры и ласковы, прощают своей второй половинке его недовольство и ворчание. У них не бывает ссор, но даже если и возникают какие-то недоразумения, они всегда смогут найти компромисс.

10 советов, как влюбить в себя мужчину-Близнеца