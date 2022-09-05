5 фраз, которые нужно сказать, чтобы вернуть бывшего мужчину

На самом деле вернуть бывшего мужчину – дело непростое, тем более, если история достигла окончательного перелома, а значит, маловероятно, что партнёр готов передумать. Однако попробовать стоит. И поможет в этом небольшая хитрость и правильно подобранные слова. Нужно быть осторожной – никаких слёз, отчаяния и недовольства. Первое правило, о котором стоит помнить в данной ситуации – показать себя влюблённой, но не жалкой.

5 фраз, которые помогут вернуть любимого

«Притяжение, которое было между нами, мне уже никогда не найти ни с кем другим». Если хочется акцентировать внимание на физической близости, то эта фраза идеальна. Она не слишком откровенна, но даёт понять, что бывший точно знал, что нужно сделать, чтобы вам было хорошо. Для мужчин это большой комплимент. «Я знаю, что была не права, но не хочу теперь совершать те же ошибки». Если вы бросили его или он ушёл от вас, потому что вы были слишком ревнивы, ворчливы, невротичны или же раздражительны, то нужно дать понять бывшему, что вы всё осознали и готовы начать всё сначала, опираясь на прошлый опыт. И, конечно, никакого сценария с мольбами о прощении. Разговор должен быть искренним и уверенным. «Даже если наша история закончится, ты навсегда будешь для меня особенным». Даже если вы готовы отпустить своего любимого, всё равно подчеркните, что он всегда останется для вас самым важным человеком. Это может быть отличной стратегией для его возвращения. Вы не будете казаться отчаявшейся и готовой на всё, чтобы вернуть его, и в то же время дадите ему понять, что искренне любите и что его присутствие в вашей жизни является ценным достоянием. «Я хочу, чтобы ты был счастливым». В этом случае не стоит показывать себя слишком отчаявшейся и готовой принять любое его решение, только бы он был счастливым, даже не вместе с вами. Однако, если это кажется слишком наигранно, лучше не прибегать к такой фразе: на самом деле нет ничего хуже, чем создавать впечатление, что вы играете роль, в которую даже сами не верите. «Я скучаю по тому, как ты заставлял меня смеяться и веселиться». Ещё один эффективный способ вернуть мужчину — похвалить его положительные стороны. Парни очень гордятся тем, что могут заставить женщину улыбаться и веселиться. Таким образом, подобная фраза послужит для ублажения его эго, а вы не будете выглядеть жалкой.

Возможно, эти 5 фраз помогут вернуть бывшего и начать отношения с чистого листа, однако, кроме слов, нужны и действия. Хорошо, если вы сможете контролировать свои эмоции, превратиться в добрую и нежную девушку, с которой хорошо вместе.