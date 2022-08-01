10 признаков, что вы нашли подходящего мужчину

У всех в любви бывают взлёты и падения, кто-то сталкивается с абьюзером, кто-то с ревнивцем, а кто-то – с лентяем или просто с партнёром, который имеет другие жизненные цели и стремления. И когда начинаются новые любовные отношения, возникает мысль, твой ли рядом человек, чтобы снова не «наступить на те же грабли». Понять это не сложно. Есть признаки, указывающие на то, что рядом вторая половинка, с которой можно строить прекрасное будущее, где будет любовь и взаимопонимание.

10 признаков подходящего вам мужчины

Нет соперничества. Ревность - это симптом смертельной смеси неуверенности и недоверия, способной подорвать любые отношения. Когда ваш партнёр соревнуется с другими за ваше внимание и запрещает вам контактировать с окружающими, начиная от друзей и заканчивая семьёй, или же старается перегнать вас в карьере, в творчестве или чём-либо другом, ежедневно доказывая свою успешность, интеллектуальность, то вам не по пути.

Ваша вторая половинка – друг, советчик и партнёр. Он поддерживает, уважает, защищает своё и ваше личное пространство. Рядом с ним вы не чувствуете себя подавленной и ненужной. Любовь - это присутствие, а не отсутствие. Иногда молчание и безразличие — самое болезненное оружие. Неизвестность, позвонит ли партнёр, придёт, ответит ли – это мощнейшая форма психологического шантажа. Ему приятно, что вы за ним бегаете. Так он чувствует свою значимость.

Ваша вторая половинка должна быть всегда рядом, даже находясь на большом расстоянии. Вы знаете, что сможете на него рассчитывать в любой момент. Он – ваше плечо, ваша скала, которая защитит от всех бед и невзгод. Дискуссии, но не гневные споры. Чтобы не быть рядом с партнёром несчастным, обиженным или униженным, важно уметь с ним говорить, даже если беседа напоминает спор. Чем дольше вы откладываете обсуждение проблемы, тем больше она рискует стать неразрешимой.

Ваша вторая половинка выслушивает ваши просьбы и недовольства и не скрывает свои, ведёт диалог, чтобы найти общее решение. Он помогает вам обоим найти правильный баланс, общается и спорит с вами, но делает это с уважением. Любовь может закончиться, но нет страха быть брошенным. Когда человек вступает в отношения после травматического опыта прошлой любовной связи, он может бояться быть брошенным. Это вызывает ряд поведенческих реакций, которые приводят к установлению связи с партнёром не из-за любви, а посредством реального эмоционального шантажа, который приводит к плохой и опасной привычке. Мы слышим повторяющиеся фразы: «Ты бросишь меня», «Если ты бросишь меня, я не знаю, что мне делать», «Ты моя жизнь, без тебя я не могу существовать», которые в конечном счёте создают психологическую зависимость с партнёром. Как бы нам ни хотелось уйти от неё, это невозможно сделать из-за его угроз.

Уверенный в себе человек не только осознаёт, что имеет ценность и может быть любим таким, какой он есть, без шантажа, но, прежде всего, он знает, что любовь может закончиться, но это не смертельно. Вашей второй половинке не нужно удерживать вас, используя чувство вины, он знает, как дарить и получать любовь естественным образом, принимая возможное поражение. Вам интересно вместе. Нежелание проводить время со своим партнёром из-за того, что вам нечего сказать друг другу, поделиться страстью или пошутить, — это симптом того, что что-то идёт не так. Или что нет уже никакого желания идти вместе по дороге жизни.

Любовь — это здание, которое постоянно строится и обновляется двумя «строителями». Ваша вторая половинка знает, как смягчить даже самые трудные моменты, он знает, как найти совместное занятие, которое доставит вам удовольствие. Он знает ваши вкусы и никогда не упустит возможности заставить вас улыбнуться и удивить вас. Ваш мужчина «любит» того, кого любите вы, даже если не слишком сильно. Партнёр, который злится, если вы слишком много времени проводите с родственниками, не прислушивается к вашим потребностям и попирает ваши чувства, - эгоист, который будет только портить вам жизнь.

Ваша вторая половинка любит тех, кого любите вы, пусть даже в другой форме и, возможно, не слишком сильно. Он любезный и понимающий, даже когда приходит гость, который на самом деле ему неприятен, но так важен для вас. Вам его не хватает. Чувствовать отсутствие кого-то - означает ценить его присутствие, и это явный признак того, что отношения развиваются в правильном направлении. Когда вам комфортно с кем-то, это запускает «позитивную зависимость» от него.

Ваша вторая половинка — это тот, по кому вы всегда скучаете и кого вам не хватает. И мужчина испытывает такие же чувства по отношению к вам. Любовь – не громоотвод, поэтому партнёр не сбрасывает на вас негатив. Безусловно, жизнь приносит нам часто неприятные сюрпризы, которые негативно влияют на настроение. И если партнёр привык всё плохое, накопленное за день, приносить домой, чтобы очиститься от этого криками, обидами и недовольством в адрес второй половинки, то это означает, что он её не бережёт.

Ваша вторая половинка знает, как поделиться своими проблемами так, чтобы не отягощать отношения напряжением и злостью. Любимый человек не должен становиться громоотводом. Ценит все ваши заслуги. Когда мужчина перестаёт ценить усилия и вложения своей женщины в карьеру, домашний быт и т.п., то это сигнал, что из отношений уходит уважение или же, возможно, его и вовсе не было в паре.

Ваша вторая половинка всегда признаёт заслуги партнёрши. Пусть это великий научный проект или же ежедневные хлопоты по дому. Важно, что для него – это достижения любимого человека, которые он ценит. Мы не всегда на одной волне, любовь это и терпение. Остерегайтесь ложных мифов. Тот, кто сказал, что пара здорова, если партнёры всегда на одной волне, врёт или никогда по-настоящему не влюблялся. Любовь — это принятие взглядов и точек зрения другого человека ради того, чтобы достичь в отношениях компромисс.

Ваша вторая половинка — не ваша ксерокопия: он думает по-своему. И вам нужно это принять, так же, как и ему ваше мнение, которое, возможно, ему неприятно. Но любовь – это терпение. И только терпеливые к ошибкам, взглядам, мнениям других смогут достичь гармонии в отношениях.

Эти 10 признаков, что вы нашли подходящего мужчину, помогут разобраться не только в партнёре, но и в себе. Возможно, вы, изучив их, поймёте, что вам не по пути с ним, и займётесь поиском своей настоящей второй половинки.