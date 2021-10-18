Он не для тебя! 10 признаков, что ты влюблена не в того мужчину

Безответные чувства. Токсичные отношения. Выматывающие душу переживания. Постоянная нервотрёпка негативно отражается и на здоровье, и на внешности. Жизнь слишком короткая, чтобы тратить её на подобные безобразия. Остановись и подумай, а в чём, собственно, дело? Не исключено, что он, тот который рядом, просто не для тебя. Зачем изводиться и расточать драгоценное время на неподходящего партнёра? Психологи дают конкретные подсказки-признаки, что ты влюблена не в того мужчину. Это может быть манипулятор, эгоист, маменькин сынок, пьяница или ещё кто похуже. Гони такого индивидуума в первую очередь из постели. Держись от него подальше по жизни. Увидишь, со временем получится забыть о кошмаре совсем.

10 признаков, что ты влюблена не в того мужчину

1. Равнодушие.

Что бы ни делала, как бы ни старалась угодить, реакции с его стороны – 0. Ни благодарности, ни восхищения, ни элементарной признательности. Даём 200 из возможных 100%, что в такой ситуации чувства односторонние.

2. Непонимание.

Вот откуда рождаются женские комплексы. Ты не остаёшься собой, а живёшь в постоянном напряжении, стараешься донести взрослому мужику элементарные вещи, как ребёнку. Ощущение, что партнёр тебя не понимает (или прикидывается), разъедает душу.

3. Эмоциональная холодность.

На девичьем сленге это называется «художественный мороз». Кстати, подобные приступы периодически случаются даже с влюблёнными мужчинами. Но если партнёр постоянно эмоционально отстранён, значит, его просто напрягают данные конкретные отношения.

4. Безучастие.

Его не интересует твоя жизнь от слова совсем. Можешь встретиться – ок, заболела – в следующий раз, когда-нибудь. Текущие дела, интересы, стратегические планы – всё пофиг. Он не вмешивается, не советует, не участвует.

5. Зависимость.

Любимая уловка пикаперов и энергетических вампиров. У них специальные манипулятивные тактики разработаны, и даже курсы отдельные существуют. Результат: все мысли, стремления и желания сходятся на любимом мужчине. Не важно, рядом он или нет. Ты теряешь собственное «Я».

6. Ментальный барьер.

Между вами нет эмоциональной связи, той, которая наполняет отношения глубиной и искренностью. Каждый на своей волне, как чужие люди. Да, можно созваниваться, переписываться, встречаться, но не по тому, что действительно хочется. Скорее, для галочки.

7. Ты несчастлива.

Ощущаешь, что любишь его всеми фибрами души. А чувства окрылённости нет. Всё из-за того, что понимаешь: не взаимно. Дорогая, это – не любовь, а токсичная психологическая зависимость.

8. Разочарование в себе.

Жуткий женский комплекс. Партнёр ведёт себя так, что ты начинаешь искать в себе недостатки. Пытаешься исправить внешность. Укорачиваешь юбки и платья. Зря. Когда чувства обоюдные и настоящие, слабая половинка расцветает и хорошеет, ощущает себя повелительницей вселенной.

9. Он подавляет.

Крайне противоположная предыдущим пунктам характеристика неподходящего мужчины – эгоист-собственник. Этот персонаж не ищет компромиссов, для него не существует твоих интересов. Всё, что между вами происходит, соответствует исключительно его желаниям и указаниям.

10. Упрёки.

Замечания по поводу и без оного. Ты вообще помнишь, что такое взаимопонимание, поддержка и ощущение защищённости? Ты, словно обвиняемый в суде, вынуждена постоянно защищаться и оправдываться. Нервы натянуты струной, в ожидании очередной неоправданной подколки.

Вот и определились. Картинка, правда, получилась гнетущая. А теперь ответь себе на вопрос, если ты влюблена не в того мужчину, сумеешь избавиться от токсичных чувств? Девочки, не бойтесь скидывать с себя этот груз. Нормальные и свободные парни есть, возможно, даже рядом. Просто вы их не замечаете из-за синдрома зацикленности на неправильном партнёре.