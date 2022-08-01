Как вернуть мужчину-Овна после расставания? Безошибочная стратегия

В вашей личной жизни произошли неприятные перемены – вы расстались со своим любимым, который родился под созвездием Овна? Ну что сказать, для этого не нужно сильно «стараться», так как эти парни довольно быстро принимают решения, в том числе и о том, что пора поставить точку в отношениях. Однако вы не готовы к такому раскладу событий, поэтому и думаете, как вернуть мужчину-Овна после расставания? Есть безошибочная стратегия, основанная на плюсах и минусах характера этого знака.

Отрицательные стороны Овна

С близкими людьми Овен часто открывается с другой стороны. Его как будто меняют. Он становится неуступчивым, агрессивным и воинственным. Он не терпит, когда мнение партнёрши не совпадает с его – он готов стереть её в порошок, чтобы она согласилась с его правотой. Ярость и вспыльчивость могут внести огромный дискомфорт в любовные отношения пары.

Он привык использовать людей, поэтому пока девушка ему сопереживает, не перечит и играет по его правилам, он будет рядом с ней. Но как только он найдёт более комфортабельные условия, то Овен одномоментно может исчезнуть из её жизни. Притом уходит он громко – со скандалами и недовольством.

Положительные стороны Овнов

Безусловно, эти спорщики кому хочешь могут попортить нервы, но зато они - партнёры, которые всегда подберут нужные слова поддержки, разделят победы и достижения второй половинки, устроив по этому поводу огромный праздник. Овен внимателен к близкому человеку, готов всегда протянуть ему руку помощи.

Они могут быть как активными, готовыми вместе со второй половинкой хоть в горы, хоть в океан, так и домашними – с удовольствием просидят весь вечер в обнимку с любимой и будут смотреть с ней мелодраму. Так что его девушка никогда не будет скучать.

Как вернуть мужчину Овна: несколько хитростей

Не давать повода для ревности. Обладая вспыльчивым и прямолинейным характером, Овен только разозлится и тогда поставит окончательную точку на отношениях.

Личная встреча. Нужно договориться с ним о личной встрече. Вполне возможно, что у него на тот момент не будет желания встречаться, поэтому он будет придумывать маловероятные предлоги, чтобы отложить встречу или вовсе от неё отказаться. Вы, с одной стороны, не должны сдаваться, но при этом и надоедать тоже, иначе так ничего и не добьётесь. Лучше всего дать ему личное пространство, возможно, он даже заведёт мимолётный роман, но вас не должно это расстраивать. Ваша задача – его вернуть. Вы же наверняка знаете, где он работает или учится. Исходя из данной информации, вы должны спланировать встречу, которая покажется ему совершенно случайной. Удивитесь и предложите выпить чашку кофе или же по бокалу вина, пива. Только не давите на него. Неформальное свидание - то, что нужно.

Никаких воспоминаний. Во время общения с ним избегайте копаться в прошлом. Это вернёт его к негативным моментам и эмоциям. Сейчас самое время начать с нуля. Никакого нытья. Только решительность и уверенность в своих действиях. Можно ему рассказать о своём повышении по службе, о весёлом мероприятии, которое вы недавно посетили, или же просто новости из вашей жизни, но только позитивные. Вы должны быть яркой, жизнерадостной и улыбчивой. Дайте ему понять, что ваша жизнь продолжается и вы счастливы, даже если ваша любовная история закончилась.

Использование интима как оружия для победы. Овен - страстный знак, полный энергии и желания. Прекрасная ночь близости станет вишенкой на торте, чтобы вернуть его. Забудьте о застенчивости, доведите себя до предела и разрешите ему раскрыть всю вашу страстность. Можете быть уверены, он это оценит.

Возвратится ли?

Если верно построить тактику его возвращения – терпение, выдержка и постепенный ход разворачивания событий (торопливость только навредит), то Овен очень скоро вернётся к вам. Ведь вы создадите все условия для его комфортной жизни с вами.